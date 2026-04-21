Затримано чоловіка, який розмахував ножем та провокував конфлікт у центрі Києва. ФОТО

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який із ножем гуляв у центрі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Деталі

Як зазначається, про подію до поліції сьогодні повідомила перехожа. Зі слів заявниці, на вулиці Антоновича ходить невідомий в агресивному стані, провокує конфлікт із громадянами та розмахує ножем.

чоловік з ножем гуляв Києвом
чоловік з ножем гуляв Києвом

За викликом оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення №1, які затримали чоловіка. Останній перебував у неадекватному стані.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила ніж. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Київ (20604) Нацполіція (15613)
Топ коментарі
+11
Це їхня повсякденна робота... Давайте писати по 10 разів на день,що наприклад хірург Сидоренко вирізав комусь апендикс, токар Петренко виточив гайку а вчителька Козлова провела урок літератури.....😡😡😡
21.04.2026 12:59 Відповісти
+9
Тепер кожного дня будуть такі героїчні історії?
21.04.2026 12:53 Відповісти
+7
Ну хіба що якщо поліція дозволятиме зброю психам за хабарі, а нормальним громадянам не даватиме дозвіл.
21.04.2026 12:54 Відповісти
Ще один неадекватний старий поц?
21.04.2026 12:49 Відповісти
В Одесі вчора такий же хлопчика поранив. Шизофреників випустили з діспанцерів чи шо.
21.04.2026 12:50 Відповісти
навіть уявити важко що буде, якщо усі будуть мати зброю
21.04.2026 12:52 Відповісти
Ну хіба що якщо поліція дозволятиме зброю психам за хабарі, а нормальним громадянам не даватиме дозвіл.
21.04.2026 12:54 Відповісти
Дурня.Поліція не визначає хто псих,а хто ні.Поліція надає дозвіл на зброю за наявності довідки від нарколога/психіатра.Якщо людина не стоїть на обліку як наркоман і псих, отримує і довідку і дозвіл.
21.04.2026 13:22 Відповісти
Попередній коментатор написав - "якщо УСІ будуть мати зброю".
21.04.2026 13:25 Відповісти
Думаю, що Україна стане чимось схожим на Америку часів "Дикого Заходу".
21.04.2026 13:26 Відповісти
В Молдові є дозвіл на зброю. Ви чули, що Молдова стала Диким Заходом?
21.04.2026 17:16 Відповісти
Тепер кожного дня будуть такі героїчні історії?
21.04.2026 12:53 Відповісти
Поки поліція не почне працювати, замість того щоб "пасти" повій та бабусь з петрушкою.
21.04.2026 12:55 Відповісти
Таких історій до війни було сотні в день. Та в кожному селі є неадекват,який під "бєлкою" бігає і з ножами і з сокирами. А найгірше те,що ті неадеквати тепер можуть озброюватися і більш по дорослому.
21.04.2026 13:05 Відповісти
Якщо воно неадекват і його побігенькі з ножем зафіксовані поліцією, воно не отримає дозволу. Якщо, звісно, не дасть хабаря.
21.04.2026 17:18 Відповісти
Це їхня повсякденна робота... Давайте писати по 10 разів на день,що наприклад хірург Сидоренко вирізав комусь апендикс, токар Петренко виточив гайку а вчителька Козлова провела урок літератури.....😡😡😡
21.04.2026 12:59 Відповісти
21.04.2026 13:01 Відповісти
Нож конечно о-го-го был бы чуток побольше, полиция скорее всего сделала бы ноги к Югу а так поймали террориста...
21.04.2026 13:05 Відповісти
Хоть цього візьміть на облік ,а то під лозунг "кожному по пістолету" , ще й цьому придурку дозвіл випишете.
21.04.2026 13:14 Відповісти
Охрененная новость,а как там начальничек,который давал инструкции полицаям бегать за аптечками,на роботу ещё ходит,вину за собой не чувствует в смерти человека?
21.04.2026 13:19 Відповісти
пішла жара на перевод стрілок! щас в медіа, новини подібні до цього будуть рости як гриби після грибного дощу! мінімум, "зелєінінський набір 25-ти тисячників" мєнтов - до кожного поліцая х пісталєтіком треба буде приставити!
21.04.2026 13:22 Відповісти
У неділю 05.04. раніше засуджений Артіщев Артем накинувся на мого чоловіка і почав бити. Але згодом Артіщев Артем зрозумів, що у боксі з моїм чоловіком йому не перемогти, тоді він дістав ножа і намагався нанести удари ножем. Після цього я викликала поліцію та залишила заяву. І що ви думаєте Артіщева затримали? Ні, не затримали. Бо є певні обставини. Артіщев Артем є співмешканцем Лукашевої Ольги 1986 року народження яка проживаєє за адресою м. Київ, проспект П. Тичини 12б кв.124 яка торгує наркотиками зокрема метамфетаміном. А Артіщева сюди прикомандирували для охорони осередку, ну щоб сусіди боялися. То він і ходить ******** ножем і йому за це нічого. А точка вже понад 10 років працює, і ніяка всравшася поліція нічого зробити не може. Точніше може, поліція цих бариг іноді підвозить на службових автівках та приїзджають забрати свої "зароблені" за дах.
21.04.2026 13:38 Відповісти
вже досить довго живу на цьому світі..
і тут раптом звичайні "битовухи" (що завжди були та й будуть і про які мало хто знав, бо - такЕ собі, бульварні новини), яких, повірте, побачив немало, бо хожу ногами по землі, стали тОп новинами у країні мрії Зєлєнскага та його радників дермаків-татарових..
"прекрасно" рУлять манагери-чабани Зєлі та Йаника, глядачі квартал-овці лАсі до хайпу та "сенсацій" будуть у захваті... понаобирали тепер споглядають.. дебіли..
21.04.2026 13:41 Відповісти
Ніж Grand WAY 333 МК з викидним лезом.

Вартість десь 300 плюс гривень. Типова зброя терористів та психопатів
21.04.2026 13:50 Відповісти
Таким неадекватним виродкам не потрібно закривати іх морди ,
нехай би всі бачили його і розуміли , що наближатися до нього
небезпечно !!
21.04.2026 14:57 Відповісти
 
 