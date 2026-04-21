Затримано чоловіка, який розмахував ножем та провокував конфлікт у центрі Києва. ФОТО
Столичні поліцейські затримали чоловіка, який із ножем гуляв у центрі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Деталі
Як зазначається, про подію до поліції сьогодні повідомила перехожа. Зі слів заявниці, на вулиці Антоновича ходить невідомий в агресивному стані, провокує конфлікт із громадянами та розмахує ножем.
За викликом оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення №1, які затримали чоловіка. Останній перебував у неадекватному стані.
Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила ніж. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.
і тут раптом звичайні "битовухи" (що завжди були та й будуть і про які мало хто знав, бо - такЕ собі, бульварні новини), яких, повірте, побачив немало, бо хожу ногами по землі, стали тОп новинами у країні мрії Зєлєнскага та його радників дермаків-татарових..
"прекрасно" рУлять манагери-чабани Зєлі та Йаника, глядачі квартал-овці лАсі до хайпу та "сенсацій" будуть у захваті... понаобирали тепер споглядають.. дебіли..
Вартість десь 300 плюс гривень. Типова зброя терористів та психопатів
нехай би всі бачили його і розуміли , що наближатися до нього
небезпечно !!