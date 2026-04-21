Затримано чоловіка, який розмахував ножем та провокував конфлікт у центрі Києва. ФОТО

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який із ножем гуляв у центрі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, про подію до поліції сьогодні повідомила перехожа. Зі слів заявниці, на вулиці Антоновича ходить невідомий в агресивному стані, провокує конфлікт із громадянами та розмахує ножем.

За викликом оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення №1, які затримали чоловіка. Останній перебував у неадекватному стані.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила ніж. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

