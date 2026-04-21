Жительница Волыни пыталась продать 6-летнего сына за $25 тысяч: ей сообщили о подозрении. ФОТО

На Волыни разоблачили 38-летнюю женщину, которая пыталась продать своего 6-летнего сына за 25 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

Как отмечается, женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи, после развода осталась проживать с младшим сыном, тогда как двое старших детей в возрасте 13 и 16 лет остались с отцом. Не желая в дальнейшем заботиться о ребенке, она решила продать мальчика.

"В марте 2026 года подозреваемая нашла покупателя и договорилась о передаче ребенка за 25 тыс. долларов США. Мужчина, которому было предложено приобрести ребенка, обратился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Детали

Продажа мальчика состоялась 17 апреля 2026 года в городе Луцк под контролем правоохранителей. Сразу после получения средств женщину задержали.





По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также будет дана правовая оценка действиям работников социальных служб, поскольку ребенок находился на учете.

Сейчас 6-летний мальчик находится в детском приюте под надзором органов опеки.

