Жительница Волыни пыталась продать 6-летнего сына за $25 тысяч: ей сообщили о подозрении. ФОТО

На Волыни разоблачили 38-летнюю женщину, которая пыталась продать своего 6-летнего сына за 25 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи, после развода осталась проживать с младшим сыном, тогда как двое старших детей в возрасте 13 и 16 лет остались с отцом. Не желая в дальнейшем заботиться о ребенке, она решила продать мальчика.

"В марте 2026 года подозреваемая нашла покупателя и договорилась о передаче ребенка за 25 тыс. долларов США. Мужчина, которому было предложено приобрести ребенка, обратился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Детали

Продажа мальчика состоялась 17 апреля 2026 года в городе Луцк под контролем правоохранителей. Сразу после получения средств женщину задержали.

продажа ребенка
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также будет дана правовая оценка действиям работников социальных служб, поскольку ребенок находился на учете.

Сейчас 6-летний мальчик находится в детском приюте под надзором органов опеки.

дети Луцк торговля людьми Офис Генпрокурора Волынская область Луцкий район
+6
Іди за кораблем масква,баран кацапський.Жінка з кримінальним минулим.Старші діти не захотіли з нею жить.Тут питання тільки до органів опіки.Треба було давно забрати дитину у бабері.Раз батько виховує двох,виховає і третього.
21.04.2026 13:37 Ответить
+6
У вас очень прекрасное общество в котором идут за деньги дохнуть в Украину!
Вы бы лучше своего ***** кому нибудь продали!
21.04.2026 13:54 Ответить
+5
**** звичяйна.
21.04.2026 13:21 Ответить
Кацапе, а ви своїх 100відсотково за людей не вважаєте, бо не перлись до нас.
21.04.2026 13:23 Ответить
Если мать не желает его воспитывать, а желает продать - отобрать у нее ребенка - это правильно и логично.
21.04.2026 14:15 Ответить
Кацапе, щоб ти й твої соплеменники подохли. Бажано в пекельних стражданнях.
21.04.2026 14:21 Ответить
Це ти худоба, скоріше за все баран.
21.04.2026 13:29 Ответить
21.04.2026 13:37 Ответить
Кримінальники,психи,збоченці і т.д.є в любій країні.Важливо як на них реагує держава і суспільство.Баба поїде в тюрму,дитина в притулок,або до родичів.Не кацапському боту мораль читать.
21.04.2026 13:53 Ответить
Та ти ніяк не заспоїшся, гнида кацапська.Тобі за комент платять?
21.04.2026 14:02 Ответить
21.04.2026 13:54 Ответить
Я не дед зрозуміла , як що кримінальне минуле , то це виправдання для неї !?
21.04.2026 16:13 Ответить
яке кончене...
21.04.2026 13:17 Ответить
Вона гуманістка! (могла ж звернутись до ізраїльських трансплантологів)...
21.04.2026 13:20 Ответить
21.04.2026 13:21 Ответить
сподіваюсь хлопчина підросте і прийде до "мами" з питанням,
а чому взагалі я був поганий в 6 років, шо ви мене продавали?
21.04.2026 13:45 Ответить
Лярва, одним словом !
21.04.2026 13:52 Ответить
возможно и на органы- такую мать убить мало
21.04.2026 13:56 Ответить
Найгуманніший український суд залишив молодшу дитину матері-злодюжці, нехай дівчинка побавиться. Старший дітей примусити залишитись з матір'ю не вдалося бо вони вже могли за себе постояти. Відповідальності по закону судам ніякої.
21.04.2026 14:23 Ответить
Ні, це ідіотізм законодавства. Незважаючи на усі "гендерні рівністі" та іншу по..бень, в нас досі чомусь вважається, что тільки мати може одна виховувати дітей, а батько ніяк. Досі у школах, наприклад, є в усіляких офиційних бланках відмітка про "мати-одиночка", але не має "батько-одинак".
21.04.2026 14:35 Ответить
цей статус майже нічого не дає
22.04.2026 03:09 Ответить
"мама" звичайно **** кончена. а от дитину шкода, хоч яка мама не була але був з мамою, тепер буде в дєтдомі, думаю краще не буде психологічно
21.04.2026 14:28 Ответить
Там батько є,він і буде виховувати,швидше за все
21.04.2026 15:54 Ответить
Думаю далі багато чого буде залежати від батька.Якщо в нього є можливості-забере і 6-річного.
21.04.2026 15:06 Ответить
 
 