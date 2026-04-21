Волинянка намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч: їй повідомили про підозру. ФОТО

На Волині викрито 38-річну жінку, яка намагалася продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

"У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тис доларів США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Продаж хлопчика відбувся 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали.





За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку.

Зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

