Волинянка намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч: їй повідомили про підозру. ФОТО

На Волині викрито 38-річну жінку, яка намагалася продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

"У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тис доларів США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Продаж хлопчика відбувся 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали.

продаж дитини
За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку.

Зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

Топ коментарі
Іди за кораблем масква,баран кацапський.Жінка з кримінальним минулим.Старші діти не захотіли з нею жить.Тут питання тільки до органів опіки.Треба було давно забрати дитину у бабері.Раз батько виховує двох,виховає і третього.
21.04.2026 13:37 Відповісти
У вас очень прекрасное общество в котором идут за деньги дохнуть в Украину!
Вы бы лучше своего ***** кому нибудь продали!
21.04.2026 13:54 Відповісти
**** звичяйна.
21.04.2026 13:21 Відповісти
Кацапе, а ви своїх 100відсотково за людей не вважаєте, бо не перлись до нас.
21.04.2026 13:23 Відповісти
Если мать не желает его воспитывать, а желает продать - отобрать у нее ребенка - это правильно и логично.
21.04.2026 14:15 Відповісти
Кацапе, щоб ти й твої соплеменники подохли. Бажано в пекельних стражданнях.
21.04.2026 14:21 Відповісти
Це ти худоба, скоріше за все баран.
21.04.2026 13:29 Відповісти
21.04.2026 13:37 Відповісти
Кримінальники,психи,збоченці і т.д.є в любій країні.Важливо як на них реагує держава і суспільство.Баба поїде в тюрму,дитина в притулок,або до родичів.Не кацапському боту мораль читать.
21.04.2026 13:53 Відповісти
Та ти ніяк не заспоїшся, гнида кацапська.Тобі за комент платять?
21.04.2026 14:02 Відповісти
21.04.2026 13:54 Відповісти
Я не дед зрозуміла , як що кримінальне минуле , то це виправдання для неї !?
21.04.2026 16:13 Відповісти
яке кончене...
21.04.2026 13:17 Відповісти
Вона гуманістка! (могла ж звернутись до ізраїльських трансплантологів)...
21.04.2026 13:20 Відповісти
21.04.2026 13:21 Відповісти
сподіваюсь хлопчина підросте і прийде до "мами" з питанням,
а чому взагалі я був поганий в 6 років, шо ви мене продавали?
21.04.2026 13:45 Відповісти
Лярва, одним словом !
21.04.2026 13:52 Відповісти
возможно и на органы- такую мать убить мало
21.04.2026 13:56 Відповісти
Найгуманніший український суд залишив молодшу дитину матері-злодюжці, нехай дівчинка побавиться. Старший дітей примусити залишитись з матір'ю не вдалося бо вони вже могли за себе постояти. Відповідальності по закону судам ніякої.
21.04.2026 14:23 Відповісти
Ні, це ідіотізм законодавства. Незважаючи на усі "гендерні рівністі" та іншу по..бень, в нас досі чомусь вважається, что тільки мати може одна виховувати дітей, а батько ніяк. Досі у школах, наприклад, є в усіляких офиційних бланках відмітка про "мати-одиночка", але не має "батько-одинак".
21.04.2026 14:35 Відповісти
цей статус майже нічого не дає
22.04.2026 03:09 Відповісти
"мама" звичайно **** кончена. а от дитину шкода, хоч яка мама не була але був з мамою, тепер буде в дєтдомі, думаю краще не буде психологічно
21.04.2026 14:28 Відповісти
Там батько є,він і буде виховувати,швидше за все
21.04.2026 15:54 Відповісти
Думаю далі багато чого буде залежати від батька.Якщо в нього є можливості-забере і 6-річного.
21.04.2026 15:06 Відповісти
 
 