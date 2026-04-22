9 человек получили ранения в результате обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевке разрушено административное здание, повреждены 2 многоэтажки и линия электропередач; в Никоноровке разрушен частный дом, в Райгородке - поврежден частный дом. В Славянске ранены 9 человек, разрушена школа, повреждены 23 многоэтажки, 4 частных дома, 4 магазина, 2 автомобиля. В Беленьком Краматорской громады поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден частный дом.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 349 человек, в том числе - 45 детей.









