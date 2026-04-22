9 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Миколаївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 багатоповерхівки і лінію електропередач; у Никонорівці зруйновано приватний будинок, у Райгородку — пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 9 людей, зруйновано школу, пошкоджено 23 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, 4 крамниці, 2 автівки. У Біленькому Краматорської громади пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 349 людей, у тому числі 45 дітей.
