Присвоение бюджетных средств
119 миллионов гривен незаконно присвоенных активов "Укрбуда" в центре Киева — суд вынес приговор. ФОТОрепортаж

Ивано-Франковский городской суд признал мужчину виновным в содействии незаконному завладению имуществом Украинской государственной строительной корпорации и назначил наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР установили, что фигурант способствовал противоправному завладению имуществом предприятия, в частности долями его учредителей, используя поддельные документы, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

К действиям были причастны более 15 человек (нотариусы, должностные лица предприятий и другие), которые действовали по предварительному сговору. Действия субъектов, находящихся под следствием ГБР, расследуются в отдельном уголовном производстве, подозреваемые находятся за пределами Украины и объявлены в розыск.

Кроме того, в отношении 8 обвиняемых в указанных преступлениях продолжается рассмотрение дела по существу в суде.

Речь идет об активах и объектах недвижимости предприятий, входивших в группу компаний Украинской государственной строительной корпорации (Укрбуд), в частности об офисных помещениях в центральной части Киева. Общая сумма ущерба составляет более 119 миллионов гривен.

Что предшествовало?

  • В августе 2025 года мужчину экстрадировали в Украину из Федеративной Республики Германии. После задержания суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
  • В ноябре 2025 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего обвинительный акт направили в суд.
  • Суд признал его виновным в пособничестве в незаконном завладении имуществом предприятия и назначил наказание.
  • Помимо лишения свободы, осужденного лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года.
  • Также суд применил конфискацию всего принадлежащего ему имущества.
  • Во время рассмотрения дела обвиняемый перечислил почти 400 тысяч гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

ГБР
ГБР

Смотрите также: Пытки и стрельба в Харькове: военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Яка краса. 1 р. 6 міс,які вже він отсидів так,як був під вартою. Перерахував відкупних на ЗСУ. Ніхто не спитав звідкіля гроші. Судячи по покаранню тільки підробк а документів! А шахрайство,заволодіння майном в особливо великих розмірах в організованій групі (до 15 років) де?? Теж відкупився?? Вкрали на мільони, усі за кордоном,а цього викупили. Да,уж....за крадіжку ковбаси в АТБ стільки дають....
22.04.2026 17:07 Ответить
за вкрадену у сусіда курку більше дадуть...
22.04.2026 17:31 Ответить
Загальна сума збитків становить 119млн. А віддав на потреби ЗСУ 400 тисяч . Ви що знущаєтесь ?
22.04.2026 17:55 Ответить
Вчіться всі,один має досвід по розблокуванні проток,український суд має досвід плювати в обличчя суспільству- украв на 119 лямів,віддав 400 тис( з яких коштів,все ж конфіскували?) типу,на армію- отримай 1,5 року-і вільний. Екстрадиція дорожче була.. Браво,судді !
22.04.2026 20:14 Ответить
 
 