119 миллионов гривен незаконно присвоенных активов "Укрбуда" в центре Киева — суд вынес приговор. ФОТОрепортаж

Ивано-Франковский городской суд признал мужчину виновным в содействии незаконному завладению имуществом Украинской государственной строительной корпорации и назначил наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР установили, что фигурант способствовал противоправному завладению имуществом предприятия, в частности долями его учредителей, используя поддельные документы, сообщает Цензор.НЕТ.

К действиям были причастны более 15 человек (нотариусы, должностные лица предприятий и другие), которые действовали по предварительному сговору. Действия субъектов, находящихся под следствием ГБР, расследуются в отдельном уголовном производстве, подозреваемые находятся за пределами Украины и объявлены в розыск.

Кроме того, в отношении 8 обвиняемых в указанных преступлениях продолжается рассмотрение дела по существу в суде.

Речь идет об активах и объектах недвижимости предприятий, входивших в группу компаний Украинской государственной строительной корпорации (Укрбуд), в частности об офисных помещениях в центральной части Киева. Общая сумма ущерба составляет более 119 миллионов гривен.

Что предшествовало?

В августе 2025 года мужчину экстрадировали в Украину из Федеративной Республики Германии. После задержания суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

В ноябре 2025 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего обвинительный акт направили в суд.

Суд признал его виновным в пособничестве в незаконном завладении имуществом предприятия и назначил наказание.

Помимо лишения свободы, осужденного лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года.

Также суд применил конфискацию всего принадлежащего ему имущества.

Во время рассмотрения дела обвиняемый перечислил почти 400 тысяч гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.





