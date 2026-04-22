119 мільйонів гривень незаконно привласнених активів Укрбуду у центрі Києва — суд виніс вирок. ФОТОрепортаж

Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка у сприянні незаконному заволодінню майном Української державної будівельної корпорації та призначив покарання — 1 рік 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР встановили, що фігурант сприяв протиправному заволодінню майном підприємства, зокрема частками його засновників, використовуючи підроблені документи, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

До дій були причетні понад 15 осіб (нотаріуси, службові особи підприємств та інші), які діяли за попередньою змовою. Дії суб’єктів, підслідних ДБР, розслідуються в окремому кримінальному провадженні, підозрювані перебувають за межами України та оголошені у розшук.

Крім того, щодо 8 обвинувачених у вказаних злочинах триває розгляд справи по суті в суді.

Йдеться про активи та об’єкти нерухомості підприємств, які входили до групи компаній Української державної будівельної корпорації (Укрбуд), зокрема офісні приміщення у центральній частині Києва. Загальна сума збитків становить понад 119 мільйонів гривень.

Що передувало?

У серпні 2025 року чоловіка екстрадували до України з Федеративної Республіки Німеччини. Після затримання суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

У листопаді 2025 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого обвинувальний акт скерували до суду.

Суд визнав його винним у пособництві в незаконному заволодінні майном підприємства та призначив покарання.

Крім позбавлення волі, засудженого позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки.

Також суд застосував конфіскацію всього належного йому майна.

Під час розгляду справи обвинувачений перерахував майже 400 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.





