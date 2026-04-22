Привласнення бюджетних коштів
119 мільйонів гривень незаконно привласнених активів Укрбуду у центрі Києва — суд виніс вирок. ФОТОрепортаж

Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка у сприянні незаконному заволодінню майном Української державної будівельної корпорації та призначив покарання — 1 рік 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР встановили, що фігурант сприяв протиправному заволодінню майном підприємства, зокрема частками його засновників, використовуючи підроблені документи, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

До дій були причетні понад 15 осіб (нотаріуси, службові особи підприємств та інші), які діяли за попередньою змовою. Дії суб’єктів, підслідних ДБР, розслідуються в окремому кримінальному провадженні, підозрювані перебувають за межами України та оголошені у розшук.

Крім того, щодо 8 обвинувачених у вказаних злочинах триває розгляд справи по суті в суді.

Йдеться про активи та об’єкти нерухомості підприємств, які входили до групи компаній Української державної будівельної корпорації (Укрбуд), зокрема офісні приміщення у центральній частині Києва. Загальна сума збитків становить понад 119 мільйонів гривень.

Що передувало?

  • У серпні 2025 року чоловіка екстрадували до України з Федеративної Республіки Німеччини. Після затримання суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.
  • У листопаді 2025 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого обвинувальний акт скерували до суду.
  • Суд визнав його винним у пособництві в незаконному заволодінні майном підприємства та призначив покарання.
  • Крім позбавлення волі, засудженого позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки.
  • Також суд застосував конфіскацію всього належного йому майна.
  • Під час розгляду справи обвинувачений перерахував майже 400 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Яка краса. 1 р. 6 міс,які вже він отсидів так,як був під вартою. Перерахував відкупних на ЗСУ. Ніхто не спитав звідкіля гроші. Судячи по покаранню тільки підробк а документів! А шахрайство,заволодіння майном в особливо великих розмірах в організованій групі (до 15 років) де?? Теж відкупився?? Вкрали на мільони, усі за кордоном,а цього викупили. Да,уж....за крадіжку ковбаси в АТБ стільки дають....
22.04.2026 17:07 Відповісти
за вкрадену у сусіда курку більше дадуть...
22.04.2026 17:31 Відповісти
Загальна сума збитків становить 119млн. А віддав на потреби ЗСУ 400 тисяч . Ви що знущаєтесь ?
22.04.2026 17:55 Відповісти
Вчіться всі,один має досвід по розблокуванні проток,український суд має досвід плювати в обличчя суспільству- украв на 119 лямів,віддав 400 тис( з яких коштів,все ж конфіскували?) типу,на армію- отримай 1,5 року-і вільний. Екстрадиція дорожче була.. Браво,судді !
22.04.2026 20:14 Відповісти
 
 