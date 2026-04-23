Сутки на Донетчине: более 1200 ударов, погиб один человек. ФОТОрепортаж

За 22 апреля полиция зафиксировала 1 245 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом оказались 4 населенных пункта: города Дружковка, Краматорск, поселки Беленькое, Райгородок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Краматорский район

Сегодня в 5:00 россияне попали в гражданский автомобиль в селе Михайловка Александровской ТГ – убили человека. 

В Дружковке вражеский FPV-дрон повредил частный дом.

Три удара дронами нанес враг по Краматорску – поврежден частный дом и 2 гражданских автомобиля.

В Тетяновке Святогорской громады поврежден дом и нежилое помещение. 

В Райгородке повреждены 2 частных дома, в Беленьком – один дом.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Донецкая область под массированным огнем: более 1200 атак РФ
Донецкая область под массированным огнем: более 1200 атак РФ
Донецкая область под массированным огнем: более 1200 атак РФ

