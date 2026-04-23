Доба на Донеччині: понад 1200 ударів, загинула одна людина. ФОТОрепортаж
За 22 квітня поліція зафіксувала 1 245 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 4 населених пункти: міста Дружківка, Краматорськ, селища Біленьке, Райгородок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
Сьогодні о 5:00 росіяни поцілили в цивільний автомобіль у селі Михайлівка Олександрівської ТГ – вбили людину.
У Дружківці ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок.
Три удари дронами ворог завдав по Краматорську – пошкоджено приватний будинок і 2 цивільних автомобілі.
У Тетянівці Святогірської громади пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.
У Райгородку пошкоджено 2 приватних будинки, у Біленькому – одну оселю.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
