Доба на Донеччині: понад 1200 ударів, загинула одна людина. ФОТОрепортаж

За 22 квітня поліція зафіксувала 1 245 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 4 населених пункти: міста Дружківка, Краматорськ, селища Біленьке, Райгородок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Краматорський район

Сьогодні о 5:00 росіяни поцілили в цивільний автомобіль у селі Михайлівка Олександрівської ТГ – вбили людину.

У Дружківці ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Три удари дронами ворог завдав по Краматорську – пошкоджено приватний будинок і 2 цивільних автомобілі.

У Тетянівці Святогірської громади пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

У Райгородку пошкоджено 2 приватних будинки, у Біленькому – одну оселю.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 9 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж





