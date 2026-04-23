Пожар на нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области РФ после ударов дронов. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

На российской нефтеперекачивающей станции "Горький", которая была атакована дронами Службы безопасности в ночь на 23 апреля в Нижегородской области РФ, продолжается пожар.

Снимок, сделанный спутниками Planet Labs в четверг, 23 апреля, получили Схемы, передает Цензор.НЕТ.

На фото видно, что на станции горят как минимум два резервуара.

Ранее сообщалось, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ в ночь на 23 апреля нанесли удар по этой станции.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены три резервуара с нефтью, а пожар охватил площадь 20 тысяч квадратных метров.

  • НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга".
  • Нефть, которую перекачивает эта станция, среди прочего, подается в нефтепровод "Дружба", недавно отремонтированный Украиной для возобновления транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.

Эта проста сухая трава гарит 😁
23.04.2026 23:58 Ответить
Дружба знову йок?
ja, ja, naturlich !

.
24.04.2026 00:03 Ответить
НПС "Горькій не має відношення до МНП "Дружба". Ця НПС є головною у складі Горьківського районного нафтопровідного управління "Транснєфть-Вєрхняя Волга". НПС Горький здійснює транспортування нафти магістральними нафтопроводами Сургут - Полоцьк, Альметьєвськ - Горький-2, 3 та в напрямку лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) Старолієєво, через яку нафту прямує на нафтопереробні заводи (НПЗ) в центральну частину расії. у тому числі на Нижегородський НПЗ НОРСІ (ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез).
НПС Горькій" виконує важливу функцію компаундування нафти, тобто залежно від режиму роботи магістральних нафтопроводів Альмєтєвск-Горькій 2,3 та Сургут-Полоцк, до сумарного потоку подається високосірчиста і сірчиста нафта у співвідношенні, що забезпечує нормативний середньозважений вміст сірки для подальшого транспортування нафти із заданими якісними характеристиками безпосередньо на НПЗ у Полоцьку, НПЗ НОРСІ або до операторів, які ексортують нафту. Порушення процесу компаундування призводить до порушент технологчних процесів на НПЗ та неможливості відвантаження нафти на експорт через невідповідність параметрів нафти.
24.04.2026 00:24 Ответить
24.04.2026 00:08 Ответить
🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥
24.04.2026 00:36 Ответить
Мені нравиться як воно горить...
24.04.2026 00:36 Ответить
В Америці нафта - це «солодка сира нафта». У Росії - Горькая.
24.04.2026 01:08 Ответить
бо у людей нафта від Бога, а
у кацапів від Чорта, із сіркою
24.04.2026 01:20 Ответить
 
 