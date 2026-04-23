Пожежа на нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області РФ після ударів дронів. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
На російській нафтоперекачувальній станції "Горький", яку уразили дрони Служби безпеки у ніч на 23 квітня у Нижньогородській області РФ, триває пожежа.
Знімок, зроблений супутниками Planet Labs у четвер, 23 квітня, отримали Схеми, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
На фото видно, що на станції горять щонайменше два резервуари.
Раніше повідомлялося, що безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ в ніч проти 23 квітня здійснили удар по цій станції.
Удар по станції
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено три резервуари з нафтою, а пожежа охопила площу 20 тисяч квадратних метрів.
- НПС "Горький" є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ "Транснефть – Верхняя Волга".
- Нафта, яку перекачує ця станція, серед іншого, подається до нафтопроводу "Дружба", нещодавно відремонтованого Україною для відновлення транспортування сировини до Словаччини та Угорщини.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ja, ja, naturlich !
НПС Горькій" виконує важливу функцію компаундування нафти, тобто залежно від режиму роботи магістральних нафтопроводів Альмєтєвск-Горькій 2,3 та Сургут-Полоцк, до сумарного потоку подається високосірчиста і сірчиста нафта у співвідношенні, що забезпечує нормативний середньозважений вміст сірки для подальшого транспортування нафти із заданими якісними характеристиками безпосередньо на НПЗ у Полоцьку, НПЗ НОРСІ або до операторів, які ексортують нафту. Порушення процесу компаундування призводить до порушент технологчних процесів на НПЗ та неможливості відвантаження нафти на експорт через невідповідність параметрів нафти.
у кацапів від Чорта, із сіркою