Пожежа на нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області РФ після ударів дронів. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

На російській нафтоперекачувальній станції "Горький", яку уразили дрони Служби безпеки у ніч на 23 квітня у Нижньогородській області РФ, триває пожежа.

Знімок, зроблений супутниками Planet Labs у четвер, 23 квітня, отримали Схеми, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

На фото видно, що на станції горять щонайменше два резервуари.

Раніше повідомлялося, що безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ в ніч проти 23 квітня здійснили удар по цій станції.

Пожежа на російській нафтоперекачувальній станції Горький 23 квітня / Схеми

Удар по станції

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено три резервуари з нафтою, а пожежа охопила площу 20 тисяч квадратних метрів.

НПС "Горький" є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ "Транснефть – Верхняя Волга".

Нафта, яку перекачує ця станція, серед іншого, подається до нафтопроводу "Дружба", нещодавно відремонтованого Україною для відновлення транспортування сировини до Словаччини та Угорщини.

