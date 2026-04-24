Из-за вражеских обстрелов известно о 3 погибших и 7 раненых на Донетчине. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

Двое раненых – в Краматорске, там также разрушено многоэтажное здание, повреждены 3 многоэтажки и 4 автомобиля. В Новодонецком повреждены 5 многоэтажек, 30 гаражей и 2 автомобиля. В Дружковке ранены 3 человека; в Алексеево-Дружковке 2 человека погибли и 2 ранены, поврежден автомобиль. В Михайловке погиб человек. 

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден частный дом.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 828 человек, в том числе 78 детей.

обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел

Читайте также: В результате вражеских ударов по Херсонской области один человек погиб, еще шесть ранены. ФОТОрепортаж

