Из-за вражеских обстрелов известно о 3 погибших и 7 раненых на Донетчине. ФОТОрепортаж
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
Двое раненых – в Краматорске, там также разрушено многоэтажное здание, повреждены 3 многоэтажки и 4 автомобиля. В Новодонецком повреждены 5 многоэтажек, 30 гаражей и 2 автомобиля. В Дружковке ранены 3 человека; в Алексеево-Дружковке 2 человека погибли и 2 ранены, поврежден автомобиль. В Михайловке погиб человек.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден частный дом.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 828 человек, в том числе 78 детей.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
