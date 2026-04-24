Через ворожі обстріли відомо про 3 загиблих і 7 поранених на Донеччині. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
Двоє поранених – у Краматорську, там ще зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено 3 багатоповерхівки і 4 автівки. У Новодонецькому пошкоджено 5 багатоповерхівок, 30 гаражів і 2 автомобілі. У Дружківці поранено 3 людини; в Олексієво-Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автівку. У Михайлівці загинула людина.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 828 людей, у тому числі 78 дітей.
