Через ворожі обстріли відомо про 3 загиблих і 7 поранених на Донеччині. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

Двоє поранених – у Краматорську, там ще зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено 3 багатоповерхівки і 4 автівки. У Новодонецькому пошкоджено 5 багатоповерхівок, 30 гаражів і 2 автомобілі. У Дружківці поранено 3 людини; в Олексієво-Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автівку. У Михайлівці загинула людина.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 828 людей, у тому числі 78 дітей.











