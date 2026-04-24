Растрата более 18 миллионов гривен на закупку генераторов для военных: дело передано в суд. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы, которая при закупке генераторов для воинской части нанесла государству ущерб в размере более 18 миллионов гривен.

Прокуроры подали гражданский иск для их возмещения, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, схему организовал командир воинской части, отвечавший за закупки и использование бюджетных средств - он разработал механизм злоупотреблений, распределил роли и координировал действия участников.

В 2022 году к ней присоединилась гражданская женщина в качестве соорганизатора, а также начальники электротехнической и инженерной служб части. В схему привлекли подконтрольных лиц - руководителя общества и представителя предприятия, которые за вознаграждение подписывали договоры и финансовые документы, хотя их предприятия фактически не работали.

Всего заключено договоров на поставку 152 генераторов на сумму более 31 миллиона гривен по завышенным ценам. По заключению экспертизы, переплата составляет более 18 миллионов гривен.







Читайте: В Украине ликвидировали сеть онлайн-казино с миллиардными оборотами, организованную гражданами РФ и Украины. ФОТОрепортаж