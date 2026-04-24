Розтрата понад 18 мільйонів гривень на закупівлі генераторів для військових: справу передано до суду. ФОТОрепортаж
Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка під час закупівлі генераторів для військової частини завдала державі понад 18 мільйонів гривень збитків.
Прокурори подали цивільний позов для їх відшкодування, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, схему організував командир військової частини, який відповідав за закупівлі та використання бюджетних коштів - він розробив механізм зловживань, розподілив ролі та координував дії учасників.
У 2022 році до неї долучилась цивільна жінка як співорганізаторка, а також начальники електротехнічної та інженерної служб частини. До схеми залучили підконтрольних осіб - керівника товариства і представника підприємства, які за винагороду підписували договори й фінансові документи, хоча їхні підприємства фактично не працювали.
Загалом укладено договори на постачання 152 генераторів на понад 31 мільйон гривень за завищеними цінами. За висновком експертизи, переплата становить понад 18 мільйонів гривень.
