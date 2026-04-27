В Херсонской области в результате российских атак 11 человек получили ранения, среди них двое полицейских. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Садовое, Степановка, Чернобаевка, Дарьевка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Гончарное, Зоровка, Кизомис, Надиевка, Новодмитровка, Разлив, Томина Балка, Софиевка, Никольское, Новотягинка, Токаревка, Берислав, Новоберислав, Чаривное, Дудчаны, Республиканец, Любимовка, Шевченковка, Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Михайловка, Монастырское, Веселое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты повредили церковь, предприятие, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

В результате российских атак 11 человек ранены, среди них двое полицейских.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.

