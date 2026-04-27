На Херсонщині внаслідок російських атак 11 людей поранені, серед них двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Дар'ївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Гончарне, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Чарівне, Дудчани, Республіканець, Любимівка, Шевченківка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Михайлівка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили церкву, підприємство, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Внаслідок російських атак 11 людей поранені, серед них двоє поліцейських.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.









