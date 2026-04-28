РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8406 посетителей онлайн
Новости Фото Военная медицина
3 491 26

Тяжелораненому украинскому воину требуется экстренная операция на глазах. Объявлен сбор средств. ФОТО

Украинский военнослужащий по имени Максим (позывной "Илон") получил тяжелое ранение на фронте и нуждается в средствах на лечение.

Об этом пишет в соцсети Facebook его побратим Андрей Граматик, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Друзья, это срочно! Наш побратим Макс тяжело ранен и сейчас борется за жизнь. Нужны средства на лечение и операции, которые не могут ждать. Просим, помогите - даже небольшая сумма имеет значение. Не оставим его одного в этот момент", - говорится в сообщении.

Читайте также: Хирурги "Альфы" СБУ и США провели курс боевой медицины для военных медиков

Илон
Илон
Илон
Илон

Как отмечается в описании "банки", военный нуждается в экстренной операции на глазах.

Реквизиты:

4149499397787266

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK.

Читайте также: Вопрос медицинского обеспечения в ВСУ находится на личном контроле Сырского

Автор: 

ранение (3350) военнослужащие (6435)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ну ти бери приклад з депутатів, а ми допомагаєм, чим можем. Якби всі кивали на зелену банду, яка грабує Армію, то рашисти вже точно гуляли б по Києву. Велика подяка всім небайдужим людям.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:45 Ответить
+4
4149499397787266
Скинула через Приват,
за цим номером карти видає прізвище Шевченко М.М.
Все норм наче
показать весь комментарий
28.04.2026 15:03 Ответить
+4
**** давайте бо не проходить!
показать весь комментарий
28.04.2026 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
Зробіть, будь ласка, нормальне посилання у новині.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:54 Ответить
4149499397787266
Скинула через Приват,
за цим номером карти видає прізвище Шевченко М.М.
Все норм наче
показать весь комментарий
28.04.2026 15:03 Ответить
Там у href посилання на пєйсбук, з якого вже - на Монобанку.
Незручно.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:09 Ответить
На цю картку, що Катруся дала, з привату нормально проходить.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:55 Ответить
Збори коштів на лікування поранених у нас з весни 2014-го, якщо досі не помітили.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:10 Ответить
Цікаво, а депутати хоч іноді підкидають кошти у таких та інших подібних зборах чи тільки ворують для себе коханих?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:22 Ответить
Ну ти бери приклад з депутатів, а ми допомагаєм, чим можем. Якби всі кивали на зелену банду, яка грабує Армію, то рашисти вже точно гуляли б по Києву. Велика подяка всім небайдужим людям.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:45 Ответить
+
показать весь комментарий
28.04.2026 15:00 Ответить
**** давайте бо не проходить!
показать весь комментарий
28.04.2026 15:32 Ответить
На https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK Монобанці ось це написано:
**** UA 29 322001 00000 2620 3377 8003 93
показать весь комментарий
28.04.2026 15:45 Ответить
Через **** пройшло, дякую.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:17 Ответить
З привату нормально проходить.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:53 Ответить
Не у всіх є приват, чи укр. рахунки
показать весь комментарий
28.04.2026 15:56 Ответить
+ Низький уклін захиснику. Дай Боже видужати.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:52 Ответить
UPD: збір закрито.
Враховуючи те, що ще кидали на картку, має бути деякий запас.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:05 Ответить
Де наша держава.Вона повинна допомагати
показать весь комментарий
28.04.2026 18:11 Ответить
Не допомагати, а забезпечувати в повному обсязі.
показать весь комментарий
28.04.2026 23:33 Ответить
 
 