Тяжелораненому украинскому воину требуется экстренная операция на глазах. Объявлен сбор средств. ФОТО

Украинский военнослужащий по имени Максим (позывной "Илон") получил тяжелое ранение на фронте и нуждается в средствах на лечение.

Об этом пишет в соцсети Facebook его побратим Андрей Граматик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, это срочно! Наш побратим Макс тяжело ранен и сейчас борется за жизнь. Нужны средства на лечение и операции, которые не могут ждать. Просим, помогите - даже небольшая сумма имеет значение. Не оставим его одного в этот момент", - говорится в сообщении.

Как отмечается в описании "банки", военный нуждается в экстренной операции на глазах.

Реквизиты:

4149499397787266

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK.

