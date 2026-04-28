Важкопораненому українському воїну потрібна екстрена операція на очах. Оголошено збір коштів. ФОТО

Український військовослужбовець на ім'я Максим (позивний Ілон) зазнав важкого поранення на фронті та потребує коштів на лікування.

Про це пише у соцмережі фейсбук його побратим Андрій Граматік, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, це терміново! Наш побратим Макс важко поранений і зараз бореться за життя. Потрібні кошти на лікування та операції, які не можуть чекати. Будь ласка, допоможіть - навіть невелика сума має значення. Не залишаймо його одного в цей момент", - йдеться у дописі.

Також читайте: Хірурги "Альфи" СБУ та США провели курс бойової медицини для військових медиків









Як зазначається в описі "банки", військовий потребує екстреної операції на очах.

Реквізити:

4149499397787266

Банка моно: https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK.

Також читайте: Питання медичного забезпечення у ЗСУ перебуває на особистому контролі Сирського