Важкопораненому українському воїну потрібна екстрена операція на очах. Оголошено збір коштів. ФОТО

Український військовослужбовець на ім'я Максим (позивний Ілон) зазнав важкого поранення на фронті та потребує коштів на лікування.

Про це пише у соцмережі фейсбук його побратим Андрій Граматік, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, це терміново! Наш побратим Макс важко поранений і зараз бореться за життя. Потрібні кошти на лікування та операції, які не можуть чекати. Будь ласка, допоможіть - навіть невелика сума має значення. Не залишаймо його одного в цей момент", - йдеться у дописі.

Ілон
Як зазначається в описі "банки", військовий потребує екстреної операції на очах.

Реквізити:

4149499397787266

Банка моно: https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK.

Ну ти бери приклад з депутатів, а ми допомагаєм, чим можем. Якби всі кивали на зелену банду, яка грабує Армію, то рашисти вже точно гуляли б по Києву. Велика подяка всім небайдужим людям.
28.04.2026 15:45 Відповісти
+ Низький уклін захиснику. Дай Боже видужати.
28.04.2026 15:52 Відповісти
4149499397787266
Скинула через Приват,
за цим номером карти видає прізвище Шевченко М.М.
Все норм наче
28.04.2026 15:03 Відповісти
Зробіть, будь ласка, нормальне посилання у новині.
28.04.2026 14:54 Відповісти
28.04.2026 15:03 Відповісти
Там у href посилання на пєйсбук, з якого вже - на Монобанку.
Незручно.
28.04.2026 15:09 Відповісти
На цю картку, що Катруся дала, з привату нормально проходить.
28.04.2026 15:55 Відповісти
Збори коштів на лікування поранених у нас з весни 2014-го, якщо досі не помітили.
28.04.2026 15:10 Відповісти
Цікаво, а депутати хоч іноді підкидають кошти у таких та інших подібних зборах чи тільки ворують для себе коханих?
28.04.2026 15:22 Відповісти
+
28.04.2026 15:00 Відповісти
**** давайте бо не проходить!
28.04.2026 15:32 Відповісти
На https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK Монобанці ось це написано:
**** UA 29 322001 00000 2620 3377 8003 93
28.04.2026 15:45 Відповісти
Через **** пройшло, дякую.
28.04.2026 16:17 Відповісти
З привату нормально проходить.
28.04.2026 15:53 Відповісти
Не у всіх є приват, чи укр. рахунки
28.04.2026 15:56 Відповісти
UPD: збір закрито.
Враховуючи те, що ще кидали на картку, має бути деякий запас.
28.04.2026 16:05 Відповісти
Де наша держава.Вона повинна допомагати
28.04.2026 18:11 Відповісти
Не допомагати, а забезпечувати в повному обсязі.
28.04.2026 23:33 Відповісти
 
 