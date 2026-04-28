Важкопораненому українському воїну потрібна екстрена операція на очах. Оголошено збір коштів. ФОТО
Український військовослужбовець на ім'я Максим (позивний Ілон) зазнав важкого поранення на фронті та потребує коштів на лікування.
Про це пише у соцмережі фейсбук його побратим Андрій Граматік, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, це терміново! Наш побратим Макс важко поранений і зараз бореться за життя. Потрібні кошти на лікування та операції, які не можуть чекати. Будь ласка, допоможіть - навіть невелика сума має значення. Не залишаймо його одного в цей момент", - йдеться у дописі.
Як зазначається в описі "банки", військовий потребує екстреної операції на очах.
Реквізити:
4149499397787266
Банка моно: https://send.monobank.ua/jar/4LECnyi8iK.
Зробіть, будь ласка, нормальне посилання у новині.
Скинула через Приват,
за цим номером карти видає прізвище Шевченко М.М.
Все норм наче
Незручно.
**** UA 29 322001 00000 2620 3377 8003 93
Враховуючи те, що ще кидали на картку, має бути деякий запас.