В Киеве в рамках международного благотворительного проекта состоялась передача техники детям погибших Защитников Украины. ФОТО

27 апреля 2026 года в офисе благотворительной организации "Украинский фонд "Мрія"" в Киеве в рамках международного проекта "Техника детям из семей погибших защитников Украины" детям из семей погибших героев вручили гаджеты для учебы и повседневного использования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Семьям вручили 9 ноутбуков и 8 планшетов. Эта техника поможет детям в учебе, поскольку война в Украине серьезно нарушила образовательные возможности для многих детей, а также пригодится в повседневном общении и откроет больше возможностей.

Но это только начало.

Событие стало первым этапом большого совместного проекта, который реализуют Украинский фонд "Мрія", Forces of Recovery Ukraine, Фонд обороны и развития Украины и калифорнийская благотворительная организация Ukraine Friends. Всего в рамках инициативы получателям по всей Украине уже отправляются 100 ноутбуков и 40 планшетов.

17 детей из Киева и Киевской области стали первыми гостями мероприятия, и этот день для них был не только моментом получения подарков, но и напоминанием о поддержке: о них помнят, о них заботятся, и для них работают люди как в Украине, так и за ее пределами.

На мероприятии присутствовали CEO Ukraine Friends Джо Салливан, основатель Украинского фонда "Мрія" Юрий Гудименко, представительницы БО Forces of Recovery Ukraine Ирина Анцибор и Евгения Бондини, а также директор БО "Фонд обороны и развития Украины" Антон Байда.

Но главными важными персонажами этого дня были дети - те, ради кого и создавался этот проект.

"Для нас очень важно, чтобы дети наших Героев чувствовали не только память о своих родителях, но и реальную поддержку в повседневной жизни. Эта техника - не просто вещи. Это возможность учиться, общаться, не выпадать из жизни, планировать будущее. И за каждым таким ноутбуком или планшетом стоит совместный труд людей, которые искренне хотят быть рядом с этими семьями", - подчеркнул Юрий Гудименко

"Для этих детей ноутбук - это не просто устройство, а доступ к обучению, общению и ощущению нормальной жизни. Каждый ребенок, потерявший одного из родителей, защищавшего Украину, заслуживает поддержки, достоинства и возможностей для будущего. Когда партнеры объединяются вокруг общей цели, мы можем дать детям инструменты, необходимые для обучения и движения вперед", - отметил Джо Салливан.

Важно понимать, что проект поддерживает ребенка, который растет с большой утратой в душе и учится в непростых условиях. Это и дочь, которой отец обещал всегда быть ее оберегом. И сын, с которым папа учил иностранные языки, занимался спортом и строил особенно близкую связь. Это дети, в памяти которых останутся моменты о папе, который обустраивал дом, сажал деревья или находил силы шутить даже в самые тяжелые времена.

Среди таких историй - семья Артема Журавского, отважного снайпера, погибшего в феврале 2024 года, оставившего жену и маленькую дочь Милану; семья Сергея Пагаса, подразделение которого выбило врага с позиций ценой его жизни, а главным смыслом для него была дочь Дарья; семья Владимира Яроша, который погиб, спасая побратима, и навсегда остался любящим отцом для сыновей Ярослава и Игоря; семья Дмитрия Карпенко, чей сын Тимофей особенно тяжело переживает потерю отца, с которым их объединяли музыка, спорт и ежедневная близость.

Таких историй - много. За каждой из них - боль, которую невозможно полностью передать словами. Мы подчеркиваем, что этот проект не способен уменьшить утрату. Но эта техника, прежде всего, поможет детям вернуться к учебе. Ведь война серьезно повлияла на образование: многим детям пришлось сменить школы, перейти на дистанционное обучение или вообще надолго выпасть из образовательного процесса.

Проект может дать детям простое, но важное ощущение, что они не остались наедине со своей бедой. А внимание, поддержка и возможность учиться - это то, что постепенно возвращает им ощущение нормальности, уверенности и опоры в жизни.