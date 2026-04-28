У Києві в межах міжнародного благодійного проєкту відбулась передача техніки дітям загиблих Захисників України. ФОТО

27 квітня 2026 року в офісі Благодійної організації "Українська фундація "Мрія"" у Києві в межах міжнародного проєкту "Техніка дітям із родин загиблих Захисників України" дітям із родин загиблих Героїв передали гаджети для навчання та щоденного користування.

Родинам вручили 9 ноутбуків та 8 планшетів. Ця техніка допоможе дітям у навчанні, оскільки війна в Україні серйозно порушила освітні можливості для багатьох дітей, та стане у пригоді в щоденному спілкуванні та відкриє більше можливостей.

Але це тільки початок.

Подія стала першим етапом великого спільного проєкту, який реалізують Українська фундація Мрія, Forces of Recovery Ukraine, Фонд оборони і розвитку України та каліфорнійська благодійна організація Ukraine Friends. Загалом у межах ініціативи до отримувачів по всій Україні вже прямують 100 ноутбуків та 40 планшетів.

17 дітей із Києва та Київської області стали першими гостями події і цей день для них був не лише моментом отримання подарунків, а й нагадуванням про підтримку: про них пам’ятають, про них дбають, і для них працюють люди як в Україні, так і за її межами.

На заході були присутні CEO Ukraine Friends Джо Салліван, засновник Української фундації "Мрія" Юрій Гудименко, представниці БО "Forces of Recovery Ukraine" Ірина Анцибор та Євгенія Бондіні, а також директор БО "Фонд оборони і розвитку України" Антон Байда.

Але головними важливими персонами цього дня були діти — ті, заради кого і створювався цей проєкт.

"Для нас дуже важливо, щоб діти наших Героїв відчували не лише пам’ять про своїх батьків, а й реальну підтримку в щоденному житті. Ця техніка – не просто речі. Це можливість вчитися, спілкуватися, не випадати з життя, планувати майбутнє. І за кожним таким ноутбуком чи планшетом стоїть спільна праця людей, які щиро хочуть бути поруч із цими родинами", - наголосив Юрій Гудименко

"Для цих дітей ноутбук - це не просто пристрій, а доступ до навчання, спілкування та відчуття нормального життя. Кожна дитина, яка втратила одного з батьків, що захищав Україну, заслуговує на підтримку, гідність і можливості для майбутнього. Коли партнери об’єднуються навколо спільної мети, ми можемо дати дітям інструменти, необхідні для навчання та руху вперед", - зазначив Джо Салліван.

Важливо розуміти, що проєкт підтримує дитину, яка росте з великою втратою в душі та навчається у непростих умовах. Це і донька, якій батько обіцяв завжди бути її оберегом. І син, з яким тато вчив іноземні мови, займався спортом і будував особливо близький зв’язок. Це діти, у пам’яті яких залишаться моменти про батька, що облаштовував дім, садив дерева чи знаходив сили жартувати навіть у найважчі часи.

Серед таких історій — родина Артема Журавського, відважного снайпера, який загинув у лютому 2024 року, залишивши дружину і маленьку доньку Мілану; родина Сергія Пагаса, підрозділ якого вибив ворога з позицій ціною його життя, а головним сенсом для нього була донька Дар’я; родина Володимира Яроша, який загинув, рятуючи побратима, і назавжди залишився люблячим батьком для синів Ярослава та Ігоря; родина Дмитра Карпенка, чий син Тимофій особливо важко переживає втрату батька, з яким їх єднали музика, спорт і щоденна близькість.

Таких історій — багато. За кожною з них — біль, який неможливо повністю передати словами. Ми наголошуємо, що цей проєкт не здатен зменшити втрату. Але ця техніка, насамперед, допоможе дітям повернутися до навчання. Адже війна серйозно вплинула на освіту: багатьом дітям довелося змінити школи, перейти на дистанційне навчання або взагалі надовго випасти з освітнього процесу.

Проєкт може дати дітям просте, але важливе відчуття, що вони не залишилися наодинці зі своєю бідою. А увага, підтримка і можливість навчатися - це те, що поступово повертає їм відчуття нормальності, впевненості та опори в житті.