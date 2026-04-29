Из-за вражеских обстрелов известно о 2 погибших и 3 раненых в Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Тетяновке Святогорской общины ранен человек. В Николаевке разрушено 1 многоэтажное здание, повреждено 17 многоэтажек, 39 частных домов и инфраструктурный объект; в Ореховатке ранен человек, разрушен частный дом. В Славянске повреждены предприятие и микроавтобус. В Краматорске ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, почта и административное здание; в Камышевахе погиб человек. В Самийловке Новодонецкой громады поврежден дом. В Кондратовке Дружковской громады погиб человек.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.
Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 867 человек, в том числе 34 ребенка.
