Через ворожі обстріли відомо про 2 загиблих і 3 поранених на Донеччині. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Тетянівці Святогірської громади поранено людину. У Миколаївці зруйновано 1 багатоповерхівку, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 39 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт; в Оріхуватці поранено людину, зруйновано приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено підприємство і мікроавтобус. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівку, пошту і адмінбудівлю; у Комишувасі загинула людина. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади загинула людина.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 867 людей, у тому числі 34 дитини.

2 загиблих і 3 поранених на Донеччині через обстріли
2 загиблих і 3 поранених на Донеччині через обстріли
2 загиблих і 3 поранених на Донеччині через обстріли
2 загиблих і 3 поранених на Донеччині через обстріли
2 загиблих і 3 поранених на Донеччині через обстріли
2 загиблих і 3 поранених на Донеччині через обстріли

Також читайте: Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 7 людей дістали поранення

