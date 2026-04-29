Министерство образования и науки уволило ректора КНУ Владимира Бугрова. ДОКУМЕНТ

Министерство образования и науки Украины подписало приказ об увольнении Владимира Бугрова с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Документ появился на фоне громких скандалов вокруг главы университета, которые особенно обострились накануне выборов ректора, сообщает Цензор.НЕТ.

Официальное основание - истечение срока действия трудового договора от 29 апреля 2021 года. Приказ подписал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Напомним, вчера Бугрова признали виновным по делу о недостоверном декларировании имущества и теперь он должен быть внесен в Единый государственный реестр коррупционеров, что делает невозможным его участие в предстоящих выборах ректора.

В Студпарламенте КНУ решение суда назвали "победой".

"Я искренне приветствую каждого и каждую, кто боролся, кто верил и кто надеялся на это решение последние 5 лет - еще после первого скандала с его участием", - написали представители самоуправления в телеграм-канале ЛазОрленко.

И.о. председателя Студпарламента Иван Лазоренко заявил, что это важный шаг для университетского сообщества.

"Это большая победа для студенчества и всего Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И особенно для всех, кто пострадал от его действий, для всех, кто выходил на акцию протеста.

Смотрите также: Студенты КНУ вышли на протест из-за интимного видео с якобы ректором Бугровым: тот обвинения отвергает. ВИДЕО

Что предшествовало?

Проверка, проведенная Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в декабре 2025 года, выявила неточности в декларации ректора на сумму около 900 тысяч гривен.

В феврале 2026 года суд первой инстанции установил, что Бугров не задекларировал автомобиль Volkswagen Golf 2015 года выпуска, которым пользовался на постоянной основе. Его признали виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Сам Бугров отрицал обвинения и настаивал, что это попытка не допустить его к участию в выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ректор КНУ Бугров проиграл апелляцию по делу о недостоверном декларировании