Міністерство освіти і науки звільнило ректора КНУ Володимира Бугрова. ДОКУМЕНТ

Міністерство освіти і науки України підписало наказ про звільнення Володимира Бугрова з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Документ з'явився на тлі гучних скандалів довкола очільника університету, що особливо загострилися напередодні виборів ректора, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Офіційна підстава - закінчення строку дії трудового договору від 29 квітня 2021 року. Наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, вчора Бугрова визнали винним у справі про недостовірне декларування майна і тепер має бути внесений до Єдиного державного реєстру корупціонерів, що унеможливлює його участь у майбутніх виборах ректора.

У Студпарламенті КНУ рішення суду назвали "перемогою".

"Я щиро вітаю кожного та кожну, хто боровся, і хто вірив, і хто сподівався на це рішення останні 5 років – ще після першого скандалу за його участі",написали представники самоврядування у телеграм-каналі ЛазОрленко.

В.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко заявив, що це важливий крок для університетської спільноти.

"Це велика перемога для студентства і всього Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І особливо для всіх, хто постраждав від його дій, для всіх, хто виходив на акцію протесту.

Що передувало?

Перевірка, проведена Національним агентством з питань запобігання корупції у грудні 2025 року, виявила неточності в декларації ректора на суму близько 900 тисяч гривень.

У лютому 2026 року суд першої інстанції встановив, що Бугров не задекларував автомобіль Volkswagen Golf 2015 року випуску, яким користувався на постійній основі. Його визнали винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та оштрафували на 17 тисяч гривень. Сам Бугров заперечував звинувачення та наполягав, що це спроба не допустити його до участі у виборах.

розбір корупційних схем в КНУ буде? чи посадять нового, який все очолить
29.04.2026 14:06 Відповісти
Ловлять?
29.04.2026 14:08 Відповісти
Там така штука, що корупціонером його "назначили", бо вся вина в тому, що він не задекларував старий Фольксваген Гольф 2015 року свого сина, на якому іноді на роботу їздив...
Тобто, купа чиновників на Рейндж Роверах і Каєнах їздять і їх ніхто не чіпає, а тут Гольф вживаний і звільнили!

Може все тому, що основний противник Бугрова в універі - колишній КГБіст і науковий керівник (внєзапно!) Татарова?

Сам Бугров казав, що все через землю універу на Печерську - до нього зверталися якісь можновладці, щоб її віддали...
29.04.2026 14:25 Відповісти
по програмі еразмус+ в ЄС їдуть дітки викладачів і працівників університетів, вони там сидять,(а точно "навчаються") роками за гроші ЄС. Конкурси проводяться не прозоро, переможці зашифровані, що дає можливість успішно зловживати, що і відбувається. Є студенти набагато успішніші, але перемагають "свої", перевірено на практиці. Це не лише про КНУ, а про загальну картину в університетах України.
29.04.2026 15:12 Відповісти
 
 