Міністерство освіти і науки звільнило ректора КНУ Володимира Бугрова. ДОКУМЕНТ

Міністерство освіти і науки України підписало наказ про звільнення Володимира Бугрова з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Документ з'явився на тлі гучних скандалів довкола очільника університету, що особливо загострилися напередодні виборів ректора, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Офіційна підстава - закінчення строку дії трудового договору від 29 квітня 2021 року. Наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, вчора Бугрова визнали винним у справі про недостовірне декларування майна і тепер має бути внесений до Єдиного державного реєстру корупціонерів, що унеможливлює його участь у майбутніх виборах ректора.

У Студпарламенті КНУ рішення суду назвали "перемогою".

"Я щиро вітаю кожного та кожну, хто боровся, і хто вірив, і хто сподівався на це рішення останні 5 років – ще після першого скандалу за його участі", – написали представники самоврядування у телеграм-каналі ЛазОрленко.

В.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко заявив, що це важливий крок для університетської спільноти.

"Це велика перемога для студентства і всього Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І особливо для всіх, хто постраждав від його дій, для всіх, хто виходив на акцію протесту.

Що передувало?

Перевірка, проведена Національним агентством з питань запобігання корупції у грудні 2025 року, виявила неточності в декларації ректора на суму близько 900 тисяч гривень.

У лютому 2026 року суд першої інстанції встановив, що Бугров не задекларував автомобіль Volkswagen Golf 2015 року випуску, яким користувався на постійній основі. Його визнали винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та оштрафували на 17 тисяч гривень. Сам Бугров заперечував звинувачення та наполягав, що це спроба не допустити його до участі у виборах.

