Переплата 2,6 млн грн за жилье для семьи переселенцев: пяти лицам сообщено о подозрении, - Офис ГП. ФОТОрепортаж
В Хмельницкой области расследуется дело о незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на приобретение дома семейного типа для многодетной семьи внутренне перемещенных лиц. Еще пяти лицам сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В июне 2025 года громаде направили из государственного бюджета 6,2 млн грн на приобретение дома с земельным участком для семьи, переехавшей из Днепропетровской области. Жилье приобрели именно за всю сумму выделенной субвенции. В то же время реальная рыночная стоимость дома была более чем на 2,6 млн грн ниже.
Чтобы оформить сделку, участники схемы использовали оценку имущества, которая позволила формально обосновать завышенную стоимость объекта в пределах выделенных бюджетных средств.
Объявление подозрения
Отмечается, что в этом производстве сообщено о подозрении еще пяти лицам. Среди них:
- начальница службы по делам детей одного из городских советов Хмельницкого района, которая также является депутатом этого совета,
- директор общества по оценке имущества,
- частный нотариус,
- двое местных жителей.
Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы как пособничество в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Что предшествовало
Отмечается, что ранее в этом же производстве было сообщено о подозрении заместительнице городского головы и руководительнице профильного управления социальной защиты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль