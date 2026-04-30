Переплата 2,6 млн грн за жилье для семьи переселенцев: пяти лицам сообщено о подозрении, - Офис ГП. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области расследуется дело о незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на приобретение дома семейного типа для многодетной семьи внутренне перемещенных лиц. Еще пяти лицам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно

В июне 2025 года громаде направили из государственного бюджета 6,2 млн грн на приобретение дома с земельным участком для семьи, переехавшей из Днепропетровской области. Жилье приобрели именно за всю сумму выделенной субвенции. В то же время реальная рыночная стоимость дома была более чем на 2,6 млн грн ниже.

Чтобы оформить сделку, участники схемы использовали оценку имущества, которая позволила формально обосновать завышенную стоимость объекта в пределах выделенных бюджетных средств.

Смотрите также: Убытки в размере более 15 млн грн при обустройстве почетных захоронений в Полтаве: дело в отношении шести человек передано в суд. ФОТОрепортаж

Объявление подозрения

Отмечается, что в этом производстве сообщено о подозрении еще пяти лицам. Среди них:

начальница службы по делам детей одного из городских советов Хмельницкого района, которая также является депутатом этого совета,

директор общества по оценке имущества,

частный нотариус,

двое местных жителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Присвоили более 14,2 млн грн по программе энергоэффективности для школ: будут судить членов организованной группы в Днепропетровской области, - Нацполиция

Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы как пособничество в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Что предшествовало

Отмечается, что ранее в этом же производстве было сообщено о подозрении заместительнице городского головы и руководительнице профильного управления социальной защиты.

Читайте также: Будут судить экс-руководителя "Львовгаза": его обвиняют в схеме с завышением тарифов