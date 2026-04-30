РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4742 посетителя онлайн
Новости Фото Хищение средств
520 2

Переплата 2,6 млн грн за жилье для семьи переселенцев: пяти лицам сообщено о подозрении, - Офис ГП. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области расследуется дело о незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на приобретение дома семейного типа для многодетной семьи внутренне перемещенных лиц. Еще пяти лицам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переплата при покупке дома для ВПЛ

Что известно

В июне 2025 года громаде направили из государственного бюджета 6,2 млн грн на приобретение дома с земельным участком для семьи, переехавшей из Днепропетровской области. Жилье приобрели именно за всю сумму выделенной субвенции. В то же время реальная рыночная стоимость дома была более чем на 2,6 млн грн ниже.

Чтобы оформить сделку, участники схемы использовали оценку имущества, которая позволила формально обосновать завышенную стоимость объекта в пределах выделенных бюджетных средств.

Смотрите также: Убытки в размере более 15 млн грн при обустройстве почетных захоронений в Полтаве: дело в отношении шести человек передано в суд. ФОТОрепортаж

Переплата при покупке дома для ВПЛ

Объявление подозрения

Отмечается, что в этом производстве сообщено о подозрении еще пяти лицам. Среди них:

  • начальница службы по делам детей одного из городских советов Хмельницкого района, которая также является депутатом этого совета,
  • директор общества по оценке имущества,
  • частный нотариус,
  • двое местных жителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Присвоили более 14,2 млн грн по программе энергоэффективности для школ: будут судить членов организованной группы в Днепропетровской области, - Нацполиция

Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы как пособничество в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Переплата при покупке дома для ВПЛ

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Что предшествовало

Отмечается, что ранее в этом же производстве было сообщено о подозрении заместительнице городского головы и руководительнице профильного управления социальной защиты.

Читайте также: Будут судить экс-руководителя "Львовгаза": его обвиняют в схеме с завышением тарифов

Автор: 

переселенцы (529) хищения (221) Офис Генпрокурора (3064)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А будет ли мера присечения ?
показать весь комментарий
30.04.2026 13:30 Ответить
ділитися треба
показать весь комментарий
30.04.2026 13:31 Ответить
 
 