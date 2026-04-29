Ущерб в размере более 15 млн грн при обустройстве почетных захоронений в Полтаве: дело в отношении шести человек передано в суд. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении шести человек по делу о незаконном присвоении бюджетных средств при обустройстве сектора почетных захоронений защитников Украины на Затуринском кладбище в Полтаве.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Хищение при обустройстве почетных захоронений в Полтаве

Что известно

Отмечается, что этот сектор определили еще весной 2022 года решением исполкома Полтавского городского совета. В дальнейшем коммунальное предприятие провело закупку на капитальный ремонт, победителем которой стало местное общество, единственный участник торгов. В 2024 году проект пересмотрели: объемы работ увеличили, а заказчика сменили на Управление жилищно-коммунального хозяйства. При этом и в новой закупке победило то же предприятие.

Искусственно завышенные цены

Именно во время выполнения этих работ в период с августа 2023 по июнь 2025 года искусственно завышали стоимость строительных материалов, изделий и мемориальных элементов. Схема охватила обустройство 114 мест захоронений погибших военнослужащих.

Хищение при обустройстве почетных захоронений в Полтаве

Речь идет, в частности, о бетонной плитке, гранитных цоколях, плитах, лампадках, скамейках, флагах и индивидуальных стелах с постаментами.

Участники схемы

Как отмечается, ключевую роль в схеме играл директор подрядной организации. Он систематически завышал стоимость материалов и работ и обеспечивал внесение недостоверных данных в официальную документацию. На основании этих документов заказчик перечислял бюджетные средства.

К присвоению бюджетных средств были привлечены еще пять человек: владелец предприятия по производству бетона и его партнер, бывший чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Полтавской области, а также двое предпринимателей, изготавливавших мемориальные элементы.

Общая сумма установленных убытков в производстве превышает 15 млн грн. В ходе досудебного расследования обеспечено возмещение почти 12 млн грн в бюджет.

Хищение при обустройстве почетных захоронений в Полтаве

Что инкриминируют

  • Директора подрядной организации обвиняют в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
  • Других участников – в пособничестве в присвоении средств (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
  • Двум предпринимателям дополнительно инкриминируется подделка документов (ч. 1 ст. 358 УК Украины).

В отношении обвиняемых действуют меры пресечения в виде залогов на общую сумму более 20 млн грн.

Хищение при обустройстве почетных захоронений в Полтаве

захоронения (245) Тахтаулове (788) хищения (219) Офис Генпрокурора (3060) Полтавская область (1383) Полтавский район (110)
"...заволодіння бюджетними коштами під час облаштування сектору почесних поховань захисників України на Затуринському кладовищі у Полтаві." Джерело: https://censor.net/ua/p4000595

Тільки у Полтаві?
29.04.2026 15:36 Ответить
Там діє ціла ОЗУ в Полтавській міськраді, разом з дивними призначенцями «намародерити дєньох» з комунального КЛАДОВИЩА та надання ритуальних послуг Українцям!! Полтавчани за народження гроші платять «комусь»!! І за свою смерть, теж з них гроші деруть, дивні істоти, ще з часів ригоАНАЛЬНИХ вертухаїв!! До речі, це ж саме по усих ОДА Україні діється у цій траурній галузі щодо мародерства!!
Головне, що про це ЗНАЮТЬ усі керівники тергромад та призначенці з ВЦДА, МВС, ЦНАП, міськрад, СБУ, НацПолу …. Як завжди, з 2020 року про це «незламно» погано не ЗНАЄ один зеленський, з КМУ, РНБОУ, голова ВРУ, держсекретарі КМУ, їм регламент КМУ чи Камасутри, це забороняє…
29.04.2026 15:49 Ответить
Ота поховальна мафія - безсмертна..була за всі часи. Посада директора кладовища за совок була крутіша за посаду директора центрального гастроному..
29.04.2026 16:03 Ответить
Сподіваюся Андрій Карпов (Полтава) допоможе розкрити всіх причетних!
29.04.2026 16:07 Ответить
Чому не знає ЗЕленський? Він знає,він таких і призначає разом з дЄрмаком.Паша Кириленко,Гайдай,Пронін,Галущенко,Чернишов та ін.Крадуть всі! Це гасло ЗЕленої влади.
29.04.2026 16:38 Ответить
Чому для таких підарів які "заробляють" (крадуть)навіть на загиблих захисниках пприду ади ці застави.В США фінансові злочини розглядаються нарівні що злочини проти життя людини
29.04.2026 18:46 Ответить
украли по 132 тысячи гривен с каждой могилы, твари.
29.04.2026 20:01 Ответить
 
 