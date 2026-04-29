Ущерб в размере более 15 млн грн при обустройстве почетных захоронений в Полтаве: дело в отношении шести человек передано в суд. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении шести человек по делу о незаконном присвоении бюджетных средств при обустройстве сектора почетных захоронений защитников Украины на Затуринском кладбище в Полтаве.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что этот сектор определили еще весной 2022 года решением исполкома Полтавского городского совета. В дальнейшем коммунальное предприятие провело закупку на капитальный ремонт, победителем которой стало местное общество, единственный участник торгов. В 2024 году проект пересмотрели: объемы работ увеличили, а заказчика сменили на Управление жилищно-коммунального хозяйства. При этом и в новой закупке победило то же предприятие.

Искусственно завышенные цены

Именно во время выполнения этих работ в период с августа 2023 по июнь 2025 года искусственно завышали стоимость строительных материалов, изделий и мемориальных элементов. Схема охватила обустройство 114 мест захоронений погибших военнослужащих.

Речь идет, в частности, о бетонной плитке, гранитных цоколях, плитах, лампадках, скамейках, флагах и индивидуальных стелах с постаментами.

Участники схемы

Как отмечается, ключевую роль в схеме играл директор подрядной организации. Он систематически завышал стоимость материалов и работ и обеспечивал внесение недостоверных данных в официальную документацию. На основании этих документов заказчик перечислял бюджетные средства.

К присвоению бюджетных средств были привлечены еще пять человек: владелец предприятия по производству бетона и его партнер, бывший чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Полтавской области, а также двое предпринимателей, изготавливавших мемориальные элементы.

Общая сумма установленных убытков в производстве превышает 15 млн грн. В ходе досудебного расследования обеспечено возмещение почти 12 млн грн в бюджет.

Что инкриминируют

Директора подрядной организации обвиняют в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Других участников – в пособничестве в присвоении средств (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Двум предпринимателям дополнительно инкриминируется подделка документов (ч. 1 ст. 358 УК Украины).

В отношении обвиняемых действуют меры пресечения в виде залогов на общую сумму более 20 млн грн.