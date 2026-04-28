Миллиарды на ветеранские пространства: расследование выявило проблемы с тендерами и связь с Резниченко и Голиком, - СМИ

Правительство потратит миллиарды на создание унифицированных центров для ветеранов, к строительству которых могут иметь отношение экс-глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и "идеолог" "Большого строительства" Юрий Голик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование NGL.media.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Правительственная программа на миллиарды и единый проект

Как отмечается, государство покрывает до 60% стоимости строительства, остальное должна добавить местная громада. Деньги пойдут только на новое строительство и только по типовому проекту министерства, то есть их нельзя использовать на ремонт или обустройство уже работающих ветеранских пространств.

Еще до официального запуска правительственной программы первый заместитель министра по делам ветеранов Виктор Байдачный посещал регионы и договаривался с местными громадами. А уже в июле 2025 года правительство выделило 446 млн грн, и строительство ветеранских центров стартовало в первых семи громадах - в Кривом Роге, Луцке, Житомире, Буче, Ужгороде, Кременчуге и Ивано-Франковске.

Первые объекты - в семи городах, но ни один не открыт

Ввести их в эксплуатацию планировали в рекордно короткие сроки — до 1 декабря прошлого года. Очевидно, что ни один из семи объектов в этот срок не уложился. В итоге они до сих пор так и не открылись. В то же время в феврале 2026 года правительство утвердило условия участия в следующем этапе программы строительства ветеранских пространств — на этот раз на 1,1 млрд грн для 15 громад.

Молодые компании и завышенные сметы

Экспертизу адаптированных проектов проводили две организации, ООО "УК Экспертиза" и ООО "Нова-Эксперт", тратя менее месяца на каждый объект.

Спешили и на тендерах. Во всех семи громадах к участию в торгах вызвался только один подрядчик, который и получал заказ, а условия тендеров фактически делали невозможным участие других. Например, в Кривом Роге требовали подтвердить годовой доход на уровне ожидаемой стоимости контракта (более 130 млн грн) – и пройти личный осмотр объекта с подписью заказчика. В Ужгороде, кроме осмотра, добавили необязательные сертификаты качества.

При этом компании, которые в результате получили подряды, были либо только что созданы, либо имели несоизмеримо малый опыт. Подрядчик в Кременчуге имел опыт на 2 млн грн, но получил подряд на 132 млн грн. Поданные на тендер документы свидетельствуют, что всех 42 сотрудников компании приняли на работу за несколько месяцев до тендера с окладами 8-9 тыс. грн при средней зарплате строителя 40 тыс. грн. Консорциум, который строит ветеранское пространство в Буче, зарегистрировали за несколько месяцев до тендера, в штате у него всего шесть человек.

Строительство семи ветеранских пространств началось летом-осенью 2025 года. Тогда же выяснилось, что в сметах существенно завышена стоимость материалов. В Кременчуге — около 2 млн грн, в Кривом Роге — около 2,6 млн грн, в Ужгороде — более 7 млн. Часть позиций в сметах сформулирована намеренно нечетко, без конкретных характеристик, что делает невозможным сравнение с рыночными ценами.

По замыслу правительственной программы, в целом по всей стране планируется построить 161 ветеранский центр - все в едином архитектурном стиле. Этот проект Министерство по делам ветеранов утвердило приказом. Но заказывало его не министерство.

В реестре строительной деятельности проектная документация появилась 24 апреля прошлого года - за 55 дней до появления правительственного постановления. Разработку документации заказал благотворительный фонд "Песни, рожденные в АТО" у частного предпринимателя из Закарпатья Юрия Эрдели. Далее этот проект передали министерству, которое и получило все имущественные права. Участие в государственной программе возможно только при условии строительства именно по этому проекту, без каких-либо альтернатив.

Политические связи вокруг программы

Благотворительный фонд "Песни, рожденные в АТО" из Днепра ранее проводил музыкальные фестивали, а в 2022 году переориентировался на помощь военным, переселенцам и больницам. Организация не имеет никакого отношения к проектированию или строительству - по крайней мере, официально.

Основатель фонда Владимир Юрченко не смог объяснить, почему благотворительная организация заказывает строительную документацию для государственной программы.

Архитектор Юрий Эрдели в беседе с NGL.media подтвердил, что к нему обратился благотворительный фонд, хотя и не смог вспомнить его название. Эрдели говорит, что разработал проект за символическую плату в одну гривну, "потому что это для ветеранов". С министерством он не контактировал, а свою работу передал фонду, а тот уже дальше – министерству, но без его участия.

Благотворительный фонд "Песни, рожденные в АТО" основал Владимир Юрченко - бывший заместитель главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Резниченко возглавлял область дважды - с 2016 по 2019 год и с 2020 по 2023 год. Именно во время его второго срока развернулась программа "Большое строительство" - масштабный президентский проект по ремонту дорог, школ и больниц.

С областной администрацией связана и жена нынешнего руководителя фонда. Наталья Шулика в 2017 году координировала одноименный фестиваль "Песни, рожденные в АТО" от имени Днепропетровской ОВА - тогда она работала в Центре помощи участникам АТО при администрации Резниченко. Также возглавляла управление по вопросам участников АТО при той же администрации.

Юрий Голик, который был советником Резниченко, когда тот возглавлял ОВА, "идеологом" и "куратором" программы "Большое строительство", тоже может быть причастен к программе ветеранских пространств. Фестиваль "Песни, рожденные в АТО" он публично называл "нашим". Сам Голик подтвердил свою связь с фондом "Песни, рожденные в АТО". По его словам, он причастен к организации одноименного фестиваля еще с 2016 года, а после полномасштабного вторжения он неоднократно выезжал от этого фонда за границу - возил волонтерскую помощь для ВСУ. Любую причастность к программе строительства ветеранских пространств Голик отрицал.

В чем подозревают Резниченко?

12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения. О подозрении также сообщили экс-заместителю главы Днепропетровской ОВА, экс-руководителю департамента Днепропетровской ОВА, экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА и руководителю частной фирмы.

По данным следствия, чиновники искусственно увеличили финансирование ремонта дорог в регионе под видом их эксплуатационного содержания до 1,5 миллиарда гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОВА, которая завысила стоимость материалов более чем на 286 млн грн. Часть этих средств впоследствии вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

В апреле этого года НАБУ провело обыски у Резниченко по этому делу, а в декабре 2022 года детективы НАБУ также проводили обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела.

Перед этим журналисты опубликовали расследование о связи между Резниченко и компанией "Будинвест Инжиниринг", которая после начала полномасштабной войны получила от возглавляемой им Днепропетровской ОГА 1,5 млрд грн на ремонт дорог. Оказалось, что учредителем фирмы до последнего времени была Яна Хланта – фитнес-тренер и близкая подруга Резниченко. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

"Будинвест инжиниринг" начал зарабатывать на подрядах в Днепропетровской области в 2017 году, когда обладминистрацию впервые возглавил Резниченко. По данным системы Spending, пик заработков на ремонтах дорог пришелся на 2021-2022 годы, когда Резниченко во второй раз возглавил ОВА, а его советник Юрий Голик стал консультантом "Великого строительства".

Уже 9 ноября Хланта вышла из состава учредителей, сейчас основным владельцем фирмы является Павел Чухно. Это вице-президент спортклуба "Прометей". Президентом клуба является давний знакомый Резниченко Владимир Дубинский. Он и его брат Леонид разыскиваются в США за мошенничество.

В Офисе президента ответили на скандал сообщением, что выводы будут делать только по результатам расследования правоохранительных органов. Однако в январе 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА.

