Мільярди на ветеранські простори: розслідування виявило проблеми з тендерами та зв’язок із Резніченком і Голиком, - ЗМІ

Уряд витратить мільярди на уніфіковані ветеранські простори, до зведення яких можуть мати відношення ексголова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та "ідеолог" "Великого будівництва" Юрій Голик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування NGL.media.

Урядова програма на мільярди і єдиний проєкт

Як зазначається, держава покриває до 60% вартості будівництва, решту має докласти місцева громада. Гроші підуть лише на нове будівництво і лише за типовим проектом міністерства, тобто їх не можна використати на ремонт чи облаштування уже працюючих ветеранських просторів.

Ще до офіційного запуску урядової програми перший заступник міністра у справах ветеранів Віктор Байдачний відвідував регіони і домовлявся з місцевими громадами. А вже у липні 2025 року уряд виділив 446 млн грн і будівництво ветеранських просторів стартувало у перших семи громадах - у Кривому Розі, Луцьку, Житомирі, Бучі, Ужгороді, Кременчуці та Івано-Франківську.

Перші об’єкти - у семи містах, але жоден не відкритий

Ввести їх в експлуатацію планували у рекордно короткі терміни - до 1 грудня минулого року. Очевидно, що жоден з семи об’єктів у цей термін не вклався. Зрештою, вони й досі так і не відкрились. Водночас у лютому 2026 року уряд затвердив умови участі в наступному етапі програми будівництва ветеранських просторів - цього разу на 1,1 млрд грн для 15 громад.

Молоді компанії та завищені кошториси

Експертизу адаптованих проектів робили дві організації, ТОВ "УК Експертиза" і ТОВ "Нова-Експерт", витрачаючи менше місяця на кожен об’єкт.

Поспішали і на тендерах. У всіх семи громадах до участі в торгах зголосився лише один підрядник, який і отримував замовлення, а умови тендерів фактично унеможливлювали участь інших. Наприклад, у Кривому Розі вимагали підтвердити річний дохід на рівні очікуваної вартості контракту (понад 130 млн грн) – і пройти особистий огляд об’єкта з підписом замовника. В Ужгороді, окрім огляду, додали необов’язкові сертифікати якості.

При цьому компанії, які в результаті отримали підряди, були або щойно створені, або з неспівмірно малим досвідом. Підрядник у Кременчуці мав досвід на 2 млн грн, але отримав підряд на 132 млн грн. Подані на тендер документи свідчать, що всіх 42 співробітників компанії взяли на роботу за кілька місяців до тендеру з окладами 8-9 тис. грн при середній зарплаті будівельника 40 тис. грн. Консорціум, який будує ветеранський простір в Бучі, зареєстрували за кілька місяців до тендеру, в штаті у нього лише шість осіб.

Будівництво семи ветеранських просторів розпочалось влітку-восени 2025 року. Тоді ж з’ясувалося, що у кошторисах суттєво завищена вартість матеріалі. У Кременчуці - близько 2 млн грн, у Кривому Розі - близько 2,6 млн грн, в Ужгороді - понад 7 млн. Частина позицій у кошторисах сформульована навмисне нечітко, без конкретних характеристик, що унеможливлює порівняння з ринковими цінами.

За задумом урядової програми, загалом по всій країні планують збудувати 161 ветеранський простір - усі в єдиному архітектурний стилі. Цей проект Міністерство у справах ветеранів затвердило наказом. Але замовляло його не міністерство.

В реєстрі будівельної діяльності проєктна документація з’явилася 24 квітня минулого року - за 55 днів до появи урядової постанови. Розробку документації замовив благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" у приватного підприємця із Закарпаття Юрія Ерделі. Далі цей проект передали міністерству, яке і отримала всі майнові права. Участь у державній програмі можлива лише за умови будівництва саме за цим проектом, без жодних альтернатив.

Політичні зв’язки навколо програми

Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" з Дніпра раніше проводив музичні фестивалі, а у 2022 році переорієнтувався на допомогу військовим, переселенцям та лікарням. Організація не має жодного стосунку до проєктування чи будівництва - принаймні офіційно.

Засновник фонду Володимир Юрченко не зміг пояснити, чому благодійна організація замовляє будівельну документацію для державної програми.

Архітектор Юрій Ерделі у розмові з NGL.media підтвердив, що до нього звернувся благодійний фонд, хоч і не міг згадати його назву. Ерделі каже, що розробив проект за символічну плату в одну гривню, "бо це для ветеранів". З міністерством він не контактував, а свою роботу передав фонду, а той вже далі – міністерству, але без його участі.

Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" заснував Володимир Юрченко - колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Резніченко очолював область двічі - з 2016 по 2019 рік і з 2020 по 2023 рік. Саме в його другу каденцію розгорнулась програма "Велике будівництво" - масштабний президентський проект з ремонту доріг, шкіл і лікарень.

З обласною адміністрацією пов’язана і дружина нинішнього керівника фонду. Наталія Шуліка у 2017 році координувала однойменний фестиваль "Пісні, народжені в АТО" від імені Дніпропетровської ОДА - тоді вона працювала у Центрі допомоги учасникам АТО при адміністрації Резніченка. Також очолювала управління з питань учасників АТО при тій же адміністрації.

Юрій Голик, який був радником Резніченка, коли той очолював ОДА "ідеологом" і "куратором" програми "Велике будівництво", теж може бути причетним до програми ветеранських просторів. Фестиваль "Пісні, народжені в АТО" він публічно називав "нашим". Сам Голик підтвердив свій зв’язок з фондом "Пісні, народжені в АТО". За його словами, він причетний до організації однойменного фестивалю ще з 2016 року, а після повномасштабного вторгнення він неодноразово виїжджав від цього фонду за кордон - возив волонтерську допомогу для ЗСУ. Будь-яку причетність до програми будівництва ветеранських просторів Голик заперечив.

У чому підозрюють Резніченка?

12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику приватної фірми.

За даними слідства, чиновники штучно збільшили фінансування ремонтів доріг у регіоні під виглядом їх експуатаційного утримання до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.

У квітні цього року НАБУ провело обшуки у Резніченка у цій справі, а у грудні 2022 року детективи НАБУ також проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи.

Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг. Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

