Збитки в понад 15 млн грн під час облаштування почесних поховань у Полтаві: справу щодо шести осіб передано до суду. ФОТОрепортаж
До суду скеровано обвинувальний акт щодо шістьох осіб у справі про заволодіння бюджетними коштами під час облаштування сектору почесних поховань захисників України на Затуринському кладовищі у Полтаві.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що цей сектор визначили ще навесні 2022 року рішенням виконкому Полтавської міської ради. Надалі комунальне підприємство провело закупівлю на капітальний ремонт, переможцем якої стало місцеве товариство, єдиний учасник торгів. У 2024 році проєкт переглянули: обсяги робіт збільшили, а замовника змінили на Управління житлово-комунального господарства. Водночас і в новій закупівлі перемогло те саме підприємство.
Штучно завищені ціни
Саме під час виконання цих робіт упродовж серпня 2023 – червня 2025 року штучно завищували вартість будівельних матеріалів, виробів та меморіальних елементів. Схема охопила облаштування 114 місць поховань загиблих військовослужбовців.
Йдеться, зокрема, про бетонну плитку, гранітні цоколі, плити, лампадки, лавки, прапори та індивідуальні стели з постаментами.
Учасники схеми
Як зазначається, ключову роль у схемі відігравав директор підрядної організації. Він системно завищував вартість матеріалів і робіт та забезпечував внесення недостовірних даних до офіційної документації. На підставі цих документів замовник перераховував бюджетні кошти.
До привласнення бюджетних коштів були залучені ще п’ятеро осіб: власник підприємства з виробництва бетону та його партнер, колишній посадовець Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, а також двоє підприємців, які виготовляли меморіальні елементи.
Загальна сума встановлених збитків у провадженні перевищує 15 млн грн. Під час досудового розслідування забезпечено відшкодування майже 12 млн грн до бюджету.
Що інкримінують
- Директора підрядної організації обвинувачено в привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
- Інших учасників – у пособництві в привласненні коштів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
- Двом підприємцям додатково інкриміновано підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК України).
Щодо обвинувачених діють запобіжні заходи у вигляді застав на загальну суму понад 20 млн грн.
Тільки у Полтаві?
Головне, що про це ЗНАЮТЬ усі керівники тергромад та призначенці з ВЦДА, МВС, ЦНАП, міськрад, СБУ, НацПолу …. Як завжди, з 2020 року про це «незламно» погано не ЗНАЄ один зеленський, з КМУ, РНБОУ, голова ВРУ, держсекретарі КМУ, їм регламент КМУ чи Камасутри, це забороняє…