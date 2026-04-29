Збитки в понад 15 млн грн під час облаштування почесних поховань у Полтаві: справу щодо шести осіб передано до суду. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо шістьох осіб у справі про заволодіння бюджетними коштами під час облаштування сектору почесних поховань захисників України на Затуринському кладовищі у Полтаві.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що цей сектор визначили ще навесні 2022 року рішенням виконкому Полтавської міської ради. Надалі комунальне підприємство провело закупівлю на капітальний ремонт, переможцем якої стало місцеве товариство, єдиний учасник торгів. У 2024 році проєкт переглянули: обсяги робіт збільшили, а замовника змінили на Управління житлово-комунального господарства. Водночас і в новій закупівлі перемогло те саме підприємство.

Також читайте: Міноборони виділило 1,5 га земель під створення Меморіалу Героїв у Львові

Штучно завищені ціни

Саме під час виконання цих робіт упродовж серпня 2023 – червня 2025 року штучно завищували вартість будівельних матеріалів, виробів та меморіальних елементів. Схема охопила облаштування 114 місць поховань загиблих військовослужбовців.

Йдеться, зокрема, про бетонну плитку, гранітні цоколі, плити, лампадки, лавки, прапори та індивідуальні стели з постаментами.

Читайте: Заволоділи 7,7 млн грн держкоштів під час техобстеження об’єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок війни: засуджено трьох осіб

Учасники схеми

Як зазначається, ключову роль у схемі відігравав директор підрядної організації. Він системно завищував вартість матеріалів і робіт та забезпечував внесення недостовірних даних до офіційної документації. На підставі цих документів замовник перераховував бюджетні кошти.

До привласнення бюджетних коштів були залучені ще п’ятеро осіб: власник підприємства з виробництва бетону та його партнер, колишній посадовець Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, а також двоє підприємців, які виготовляли меморіальні елементи.

Загальна сума встановлених збитків у провадженні перевищує 15 млн грн. Під час досудового розслідування забезпечено відшкодування майже 12 млн грн до бюджету.

Також читайте: Мільярди на ветеранські простори: розслідування виявило проблеми з тендерами та зв’язок із Резніченком і Голиком, - ЗМІ

Що інкримінують

Директора підрядної організації обвинувачено в привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Інших учасників – у пособництві в привласненні коштів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Двом підприємцям додатково інкриміновано підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК України).

Читайте: Судитимуть екскерівника "Львівгазу": його обвинувачують у схемі із завищенням тарифів

Щодо обвинувачених діють запобіжні заходи у вигляді застав на загальну суму понад 20 млн грн.