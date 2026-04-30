Переплата 2,6 млн грн за житло для родини переселенців: повідомлено про підозру п’ятьом особам, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині розслідують заволодіння бюджетними коштами, виділеними на придбання будинку сімейного типу для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб. Ще п’ятьом особам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

У червні 2025 року громаді спрямували з державного бюджету 6,2 млн грн на придбання будинку із земельною ділянкою для родини, яка переїхала з Дніпропетровщини. Житло придбали саме за всю суму виділеної субвенції. Водночас реальна ринкова вартість будинку була більш ніж на 2,6 млн грн нижчою.

Щоб оформити угоду, учасники схеми використали оцінку майна, яка дозволила формально обґрунтувати завищену вартість об’єкта в межах виділених бюджетних коштів.

Оголошення підозри

Зазначається, що в цьому провадженні повідомлено про підозру ще п’ятьом особам. Серед них:

начальниця служби у справах дітей однієї з міських рад Хмельницького району, яка також є депутаткою цієї ради,

директор товариства з оцінки майна,

приватний нотаріус,

двоє місцевих жителів.

Повідомляється, що дії підозрюваних кваліфіковано як пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Що передувало

Зазначається, що раніше в цьому ж провадженні повідомлено про підозру заступниці міського голови та керівниці профільного управління соціального захисту.

