Пограничники раскрыли канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТОрепортаж
Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно со следователями полиции Львовской области и сотрудниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры раскрыли организатора схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
По данным следствия, 44-летний житель города Сколе наладил противоправный механизм переправки людей за границу вне официальных пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.
Своих "клиентов" он находил через личные контакты и социальные сети.
Стоимость незаконной "услуги" составляла 8 тысяч евро. В этот пакет входили доставка в Закарпатье, подробный инструктаж и последующая переправка через границу. Оплата должна была осуществляться в два этапа.
Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения первой части оговоренных средств.
Задержанному уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Ніхрена собі скільки ухилянтів на одного організатора.
Від твоєї показушної любові до України вже нудить. Ти без пафосу жити не можешь?
Подивись карту щільності населення РФ та не пиши дурні про "більше у 28 разів". Рашка майже вся порожня і три чверті території не придатні до життя.
Гугли країни де повністю контракна армія і не мели дурниці.
Гроші платіть а не воруйте скиглячі які ми бідні.
Ось ще. Рашка б'є рекорди по падінню народжуваності за останні 200(!) років. Хто вимирає не важно здогадатися беручи до уваги что у мусульман рашки по трое-четверо дітей.
Або таке - рашка побила рекорд по убыли населения з часів другої світової.
Або таке - кількість розлучень у деяких регіонах перевищила 108%.
І все таке інше. Отже не такий вже страшний рашистський чорт як його малює пропаганда.
Коли в них була часткова мобілізація з країни втекло півтора мільйона чоловік. Так що перевага в людях у них не така вже й велика.
Тому якщо ми будемо воювати розумом а не м'ясом то цілком можемо перемогти.