Пограничники раскрыли канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТОрепортаж

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно со следователями полиции Львовской области и сотрудниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры раскрыли организатора схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, 44-летний житель города Сколе наладил противоправный механизм переправки людей за границу вне официальных пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

Своих "клиентов" он находил через личные контакты и социальные сети.

Стоимость незаконной "услуги" составляла 8 тысяч евро. В этот пакет входили доставка в Закарпатье, подробный инструктаж и последующая переправка через границу. Оплата должна была осуществляться в два этапа.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения первой части оговоренных средств.

Задержанному уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.







