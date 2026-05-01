РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23632 посетителя онлайн
Новости Фото
958 27

Пограничники раскрыли канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТОрепортаж

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно со следователями полиции Львовской области и сотрудниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры раскрыли организатора схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, 44-летний житель города Сколе наладил противоправный механизм переправки людей за границу вне официальных пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Своих "клиентов" он находил через личные контакты и социальные сети.

Стоимость незаконной "услуги" составляла 8 тысяч евро. В этот пакет входили доставка в Закарпатье, подробный инструктаж и последующая переправка через границу. Оплата должна была осуществляться в два этапа.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения первой части оговоренных средств.

Задержанному уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (7095) уклонисты (1306) Львовская область (3185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону спільно зі слідчими поліції Львівщини та співробітниками Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили організатора ..."
...
Ніхрена собі скільки ухилянтів на одного організатора.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:59 Ответить
тут один ухилянт - прокурор-інвалід, а СБУшних ухилянтів зовсім не було
показать весь комментарий
01.05.2026 14:02 Ответить
Коли вже тебе-ухилянта викриють.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:33 Ответить
Не викриють поки я не стану чотириразовим ухилянтом тобі такі довбні як ти мене оберуть президентом. Будеш мене у дубу цілувати.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:40 Ответить
Поцілуй себе в дупу сам.Ти такий самий ухилянт як і чотириразовий.Я двічі мобілізований,тому таких як ти і ЗЕ не на дух переварюю.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:50 Ответить
Не бреши, ти підтримуєш те свавілля та беззаконня що робить зеля. Ти чудово розумієш що бусіфікація це не про мобілізацію, це про гроші. Але ти не патріот, ти із того зеленого племені яке буде зганяти українців на стадіони бо ти вже готовий щоб стати хунтою.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:55 Ответить
Сміюсь з вас-тупих телепнів.При шоколадних баригах ніхто ухилянтів не чіпав,а потім обрали собі подібного,тепер верещите як свині.Я сам приходив по повістіці,мене ніхто не ловив.Тому маю моральну перевагу над тими хто сциться від слова-тецекааа, кого ловлять як баранів.Це розплата за тупість.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:08 Ответить
Ах це мій вибір?Та ти геть упоротий бовдур.Мобілізація-примусовий захід гострої необхідності викликаний з причини агресії.Тільки ви-сцикливі горлапани, робите вигляд що вас це не стосується.Війни для вас не існує.Вона для інших.Крім Зе і кварталу існує Україна.Чи робиш вигляд що тупий,чи дійсно не бачиш різниці між кварталом і батьківщиною.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:29 Ответить
Воювати треба найманцями-професіоналами а не красти та бусіфікувати бідняків. Тому й відступаємо щодня бо проти нас найманці за гроші.
...
Від твоєї показушної любові до України вже нудить. Ти без пафосу жити не можешь?
показать весь комментарий
01.05.2026 15:35 Ответить
Звідки тобі,диванному лоху,знать як треба воювать у великій континентальній війні?Де 1200км лбз,у війні набільшій в Європі після WWII.Точно як Шаріков за розвитком.Едина армія у світі яка може дозволить собі повністю контрактну армію-ЗС США.Тому що в них бюджет під трільйон і вони не воюють на своїй території.Ми відступаємо тому,що проти нас країна у 28 раз більша і в них більше всього.І у 22,23,теж воювали мобілізовані,десь успішно,десь ні,десь відступали,десь наступали,проти тих самих кацапів.Я свій патріотизм на війні довів,без всякого пафоса.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:06 Ответить
Знову про себе коханого, набридло вже.
...
Подивись карту щільності населення РФ та не пиши дурні про "більше у 28 разів". Рашка майже вся порожня і три чверті території не придатні до життя.
...
Гугли країни де повністю контракна армія і не мели дурниці.
...
Гроші платіть а не воруйте скиглячі які ми бідні.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:17 Ответить
Не мели дурню.До чого щільність населення як воно 4.5 раз більше нашого,а не заселена територія не заважає добувать на ній ресурси.Знаю ще одну країну з повністю професійною армією.Ватикан.150 осіб. Хто ще веде війну подібну до нашої???В мирний час може бути невелика-контрактна,як в Ізраілі.Але вони самі визнають що концепція маленької професійної армії провалилась у 23 з нападом Хамас який ця професійна армія не змогла відбить.Що ти,цивільний телепень,розумієш про війну і армію?Ти не був ні там, ні там.Платить треба-ОК.Розкажи де взять гроші?В нас 60% зовнішня допомога,а так би давно на картках сиділи.Страна советов *****(простих і тупих).Ти не таксістом працюєш.От вони таку саму муйню городять.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:48 Ответить
За що Шойгу отримав медальку "За перепис населення"? Министром оборони він тоді був. До чого він і перепис? Бо данні сфабриковані. Є данні РАГСІВ за якими на рашці менше 90 млн. Є інші данні які свідчать що немає у них навіть і 80 млн., наприклад, статистичні данні про споживання головних продуктів харчування, ключових послуг, тощо.
Ось ще. Рашка б'є рекорди по падінню народжуваності за останні 200(!) років. Хто вимирає не важно здогадатися беручи до уваги что у мусульман рашки по трое-четверо дітей.
Або таке - рашка побила рекорд по убыли населения з часів другої світової.
Або таке - кількість розлучень у деяких регіонах перевищила 108%.
І все таке інше. Отже не такий вже страшний рашистський чорт як його малює пропаганда.
Коли в них була часткова мобілізація з країни втекло півтора мільйона чоловік. Так що перевага в людях у них не така вже й велика.
...
Тому якщо ми будемо воювати розумом а не м'ясом то цілком можемо перемогти.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:02 Ответить
Про гроші. Будь яка країна намагається залучити якомога більше грошей через фонди, пожертви або через військові облігації. А що робить українська влада? Зашугала населення та вибиває через ТЦК гроші які могли бути задіяні у обороні. А так вони йдуть зеленим мародерам у карман. Чи ти думаєшь що ТЦК не корумпована наскрізь структура? Ну-ну.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:05 Ответить
Добре курва маскувався
показать весь комментарий
01.05.2026 14:36 Ответить
Оце шо я вам скажу, шановна громада, шо шільне мінування протипіхотними мінами західного кордону, кожного метру, швидко та надійно припинить рух сцікунів на кордоні. І дристунів так саме.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:17 Ответить
Все вірно. Швидше розвішають зєльону шоблу на стовпах.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:09 Ответить
Дристуни розвішають?
показать весь комментарий
01.05.2026 17:23 Ответить
А кажуть, що в лісах Західної України снігова людина появилась.😂
показать весь комментарий
01.05.2026 14:26 Ответить
Чого написали "осіб" а не "кляті ухилянти?" Так би найбільш принизливо читалося би..а он один ухилянт на прізвище М...ч легко перетнув кордон! Чого ж ви так не можете?
показать весь комментарий
01.05.2026 15:12 Ответить
Економічне бронювання йде гладко не у всіх
показать весь комментарий
01.05.2026 15:28 Ответить
 
 