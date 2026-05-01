Прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТОрепортаж

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону спільно зі слідчими поліції Львівщини та співробітниками Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили організатора схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За даними слідства, 44-річний житель міста Сколе налагодив протиправний механізм переправлення осіб за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску, повідомляє Цензор.НЕТ.

Своїх "клієнтів" він знаходив через особисті контакти та соціальні мережі.

Вартість незаконної "послуги" становила 8 тисяч євро. У цей пакет входили доставка до Закарпаття, детальний інструктаж і подальше переправлення через кордон. Оплату передбачалося здійснювати у два етапи.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання першої частини обумовлених коштів.

Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі триває досудове розслідування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

ДПСУ
Топ коментарі
Ніхрена собі скільки ухилянтів на одного організатора.
01.05.2026 13:59 Відповісти
Погано знав табличку ділення ,через те і викрили .
01.05.2026 14:03 Відповісти
Як потужно.
показати весь коментар
01.05.2026 14:05 Відповісти
Коментувати
Ніхрена собі скільки ухилянтів на одного організатора.
01.05.2026 13:59 Відповісти
тут один ухилянт - прокурор-інвалід, а СБУшних ухилянтів зовсім не було
01.05.2026 14:02 Відповісти
Коли вже тебе-ухилянта викриють.
01.05.2026 14:33 Відповісти
Не викриють поки я не стану чотириразовим ухилянтом тобі такі довбні як ти мене оберуть президентом. Будеш мене у дубу цілувати.
01.05.2026 14:40 Відповісти
Поцілуй себе в дупу сам.Ти такий самий ухилянт як і чотириразовий.Я двічі мобілізований,тому таких як ти і ЗЕ не на дух переварюю.
01.05.2026 14:50 Відповісти
Не бреши, ти підтримуєш те свавілля та беззаконня що робить зеля. Ти чудово розумієш що бусіфікація це не про мобілізацію, це про гроші. Але ти не патріот, ти із того зеленого племені яке буде зганяти українців на стадіони бо ти вже готовий щоб стати хунтою.
01.05.2026 14:55 Відповісти
Сміюсь з вас-тупих телепнів.При шоколадних баригах ніхто ухилянтів не чіпав,а потім обрали собі подібного,тепер верещите як свині.Я сам приходив по повістіці,мене ніхто не ловив.Тому маю моральну перевагу над тими хто сциться від слова-тецекааа, кого ловлять як баранів.Це розплата за тупість.
01.05.2026 15:08 Відповісти
Ах це мій вибір?Та ти геть упоротий бовдур.Мобілізація-примусовий захід гострої необхідності викликаний з причини агресії.Тільки ви-сцикливі горлапани, робите вигляд що вас це не стосується.Війни для вас не існує.Вона для інших.Крім Зе і кварталу існує Україна.Чи робиш вигляд що тупий,чи дійсно не бачиш різниці між кварталом і батьківщиною.
01.05.2026 15:29 Відповісти
Воювати треба найманцями-професіоналами а не красти та бусіфікувати бідняків. Тому й відступаємо щодня бо проти нас найманці за гроші.
Від твоєї показушної любові до України вже нудить. Ти без пафосу жити не можешь?
01.05.2026 15:35 Відповісти
Звідки тобі,диванному лоху,знать як треба воювать у великій континентальній війні?Де 1200км лбз,у війні набільшій в Європі після WWII.Точно як Шаріков за розвитком.Едина армія у світі яка може дозволить собі повністю контрактну армію-ЗС США.Тому що в них бюджет під трільйон і вони не воюють на своїй території.Ми відступаємо тому,що проти нас країна у 28 раз більша і в них більше всього.І у 22,23,теж воювали мобілізовані,десь успішно,десь ні,десь відступали,десь наступали,проти тих самих кацапів.Я свій патріотизм на війні довів,без всякого пафоса.
01.05.2026 16:06 Відповісти
Знову про себе коханого, набридло вже.
Подивись карту щільності населення РФ та не пиши дурні про "більше у 28 разів". Рашка майже вся порожня і три чверті території не придатні до життя.
Гугли країни де повністю контракна армія і не мели дурниці.
Гроші платіть а не воруйте скиглячі які ми бідні.
01.05.2026 16:17 Відповісти
Не мели дурню.До чого щільність населення як воно 4.5 раз більше нашого,а не заселена територія не заважає добувать на ній ресурси.Знаю ще одну країну з повністю професійною армією.Ватикан.150 осіб. Хто ще веде війну подібну до нашої???В мирний час може бути невелика-контрактна,як в Ізраілі.Але вони самі визнають що концепція маленької професійної армії провалилась у 23 з нападом Хамас який ця професійна армія не змогла відбить.Що ти,цивільний телепень,розумієш про війну і армію?Ти не був ні там, ні там.Платить треба-ОК.Розкажи де взять гроші?В нас 60% зовнішня допомога,а так би давно на картках сиділи.Страна советов *****(простих і тупих).Ти не таксістом працюєш.От вони таку саму муйню городять.
01.05.2026 16:48 Відповісти
За що Шойгу отримав медальку "За перепис населення"? Министром оборони він тоді був. До чого він і перепис? Бо данні сфабриковані. Є данні РАГСІВ за якими на рашці менше 90 млн. Є інші данні які свідчать що немає у них навіть і 80 млн., наприклад, статистичні данні про споживання головних продуктів харчування, ключових послуг, тощо.
Ось ще. Рашка б'є рекорди по падінню народжуваності за останні 200(!) років. Хто вимирає не важно здогадатися беручи до уваги что у мусульман рашки по трое-четверо дітей.
Або таке - рашка побила рекорд по убыли населения з часів другої світової.
Або таке - кількість розлучень у деяких регіонах перевищила 108%.
І все таке інше. Отже не такий вже страшний рашистський чорт як його малює пропаганда.
Коли в них була часткова мобілізація з країни втекло півтора мільйона чоловік. Так що перевага в людях у них не така вже й велика.
Тому якщо ми будемо воювати розумом а не м'ясом то цілком можемо перемогти.
01.05.2026 18:02 Відповісти
Про гроші. Будь яка країна намагається залучити якомога більше грошей через фонди, пожертви або через військові облігації. А що робить українська влада? Зашугала населення та вибиває через ТЦК гроші які могли бути задіяні у обороні. А так вони йдуть зеленим мародерам у карман. Чи ти думаєшь що ТЦК не корумпована наскрізь структура? Ну-ну.
01.05.2026 18:05 Відповісти
Добре курва маскувався
01.05.2026 14:36 Відповісти
01.05.2026 14:03 Відповісти
01.05.2026 14:05 Відповісти
Оце шо я вам скажу, шановна громада, шо шільне мінування протипіхотними мінами західного кордону, кожного метру, швидко та надійно припинить рух сцікунів на кордоні. І дристунів так саме.
01.05.2026 14:17 Відповісти
Все вірно. Швидше розвішають зєльону шоблу на стовпах.
01.05.2026 17:09 Відповісти
Дристуни розвішають?
01.05.2026 17:23 Відповісти
А кажуть, що в лісах Західної України снігова людина появилась.😂
01.05.2026 14:26 Відповісти
Чого написали "осіб" а не "кляті ухилянти?" Так би найбільш принизливо читалося би..а он один ухилянт на прізвище М...ч легко перетнув кордон! Чого ж ви так не можете?
01.05.2026 15:12 Відповісти
Економічне бронювання йде гладко не у всіх
01.05.2026 15:28 Відповісти
 
 