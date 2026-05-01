Прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТОрепортаж
Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону спільно зі слідчими поліції Львівщини та співробітниками Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили організатора схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
За даними слідства, 44-річний житель міста Сколе налагодив протиправний механізм переправлення осіб за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Своїх "клієнтів" він знаходив через особисті контакти та соціальні мережі.
Вартість незаконної "послуги" становила 8 тисяч євро. У цей пакет входили доставка до Закарпаття, детальний інструктаж і подальше переправлення через кордон. Оплату передбачалося здійснювати у два етапи.
Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання першої частини обумовлених коштів.
Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі триває досудове розслідування.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Ніхрена собі скільки ухилянтів на одного організатора.
Від твоєї показушної любові до України вже нудить. Ти без пафосу жити не можешь?
Подивись карту щільності населення РФ та не пиши дурні про "більше у 28 разів". Рашка майже вся порожня і три чверті території не придатні до життя.
Гугли країни де повністю контракна армія і не мели дурниці.
Гроші платіть а не воруйте скиглячі які ми бідні.
Ось ще. Рашка б'є рекорди по падінню народжуваності за останні 200(!) років. Хто вимирає не важно здогадатися беручи до уваги что у мусульман рашки по трое-четверо дітей.
Або таке - рашка побила рекорд по убыли населения з часів другої світової.
Або таке - кількість розлучень у деяких регіонах перевищила 108%.
І все таке інше. Отже не такий вже страшний рашистський чорт як його малює пропаганда.
Коли в них була часткова мобілізація з країни втекло півтора мільйона чоловік. Так що перевага в людях у них не така вже й велика.
Тому якщо ми будемо воювати розумом а не м'ясом то цілком можемо перемогти.