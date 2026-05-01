Прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТОрепортаж

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону спільно зі слідчими поліції Львівщини та співробітниками Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили організатора схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За даними слідства, 44-річний житель міста Сколе налагодив протиправний механізм переправлення осіб за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Своїх "клієнтів" він знаходив через особисті контакти та соціальні мережі.

Вартість незаконної "послуги" становила 8 тисяч євро. У цей пакет входили доставка до Закарпаття, детальний інструктаж і подальше переправлення через кордон. Оплату передбачалося здійснювати у два етапи.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання першої частини обумовлених коштів.

Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі триває досудове розслідування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.







Також читайте: На Закарпатті "на гарячому" викрили двох військовослужбовців-хабарників. ФОТОрепортаж