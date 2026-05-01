Последствия атаки на Черкасщине: поврежден детский сад и дома. ФОТОрепортаж

В Черкасской области сохраняется тревога, в регионе действует ПВО. В одном из районов зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Работает ПВО

Отмечается, что в воздушном пространстве фиксируются вражеские цели. В области работают силы и средства ПВО.

Повреждения

В Золотоношском районе обломками БПЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании выбиты окна. Пострадавших нет. Воспитанники с персоналом учреждения находились в укрытии.

По предварительным данным, повреждены также три частных дома. Обследование продолжается.

