Наслідки атаки на Черкащині: пошкоджено дитсадок та будинки. ФОТОрепортаж

У Черкаській області триває тривога, в області працює ППО. Є пошкодження в одному з районів.

Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Працює ППО

Зазначається, що повітряному просторі фіксуються ворожі цілі. В області працюють сили та засоби ППО.

Пошкодження

У Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі – повибивало вікна. Травмованих немає. Вихованці з персоналом закладу перебували в укритті.

За попередніми даними, пошкоджено також три приватні будинки. Обстеження триває.

Наслідки атаки РФ









