1 223 1
Наслідки атаки на Черкащині: пошкоджено дитсадок та будинки. ФОТОрепортаж
У Черкаській області триває тривога, в області працює ППО. Є пошкодження в одному з районів.
Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
Працює ППО
Зазначається, що повітряному просторі фіксуються ворожі цілі. В області працюють сили та засоби ППО.
Пошкодження
У Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі – повибивало вікна. Травмованих немає. Вихованці з персоналом закладу перебували в укритті.
За попередніми даними, пошкоджено також три приватні будинки. Обстеження триває.
Наслідки атаки РФ
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
liwimta
показати весь коментар01.05.2026 14:17 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль