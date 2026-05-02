С полицейским Михаилом Шовкоплясом, погибшим при выполнении боевого задания, простились на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о погибшем?

Общественность простилась со старшим сержантом полиции Михаилом Шовкоплясом, который погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области. Он служил в батальоне полиции особого назначения (стрелковом) ГУНП в Сумской области и до последнего оставался верным Присяге.

Михаила Шовкопляс
Во время перемещения старшего сержанта на боевую позицию враг нанес удар FPV-дроном по бронеавтомобилю. Вследствие атаки Михаил получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему навсегда осталось 38 лет.

"Михаил посвятил службе в органах внутренних дел и Национальной полиции более 17 лет. Прошел путь от инспектора патрульной службы до полицейского подразделения особого назначения. Побратимы вспоминают его как надежного, выдержанного и преданного службе правоохранителя, который всегда шел туда, где было тяжелее всего", - говорится в сообщении.

Проводить Героя в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и руководство полиции Сумской области. Люди образовали живой коридор, склоняя головы в скорби и отдавая последний долг уважения.

У Михаила остались жена и двое сыновей — 12 и 13 лет. Без сына остались родители.

02.05.2026 16:47 Ответить
Вічна і Пам'ять і Слава!💔💙💛
02.05.2026 17:06 Ответить
Співчуття рідним і близьким. Вічна СЛАВА І ПАМЯТЬ .
02.05.2026 17:36 Ответить
 
 