С полицейским Михаилом Шовкоплясом, погибшим при выполнении боевого задания, простились на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области простились с полицейским Михаилом Шовкоплясом.

Что известно о погибшем?

Общественность простилась со старшим сержантом полиции Михаилом Шовкоплясом, который погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области. Он служил в батальоне полиции особого назначения (стрелковом) ГУНП в Сумской области и до последнего оставался верным Присяге.















Во время перемещения старшего сержанта на боевую позицию враг нанес удар FPV-дроном по бронеавтомобилю. Вследствие атаки Михаил получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему навсегда осталось 38 лет.

"Михаил посвятил службе в органах внутренних дел и Национальной полиции более 17 лет. Прошел путь от инспектора патрульной службы до полицейского подразделения особого назначения. Побратимы вспоминают его как надежного, выдержанного и преданного службе правоохранителя, который всегда шел туда, где было тяжелее всего", - говорится в сообщении.

Проводить Героя в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и руководство полиции Сумской области. Люди образовали живой коридор, склоняя головы в скорби и отдавая последний долг уважения.

У Михаила остались жена и двое сыновей — 12 и 13 лет. Без сына остались родители.