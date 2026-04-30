4 781 17

В Киеве простились с погибшей военнослужащей 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Викторией Бобровой (Квиткой). ФОТОрепортаж

30 апреля в Киеве простились с украинской защитницей, продюсером и кастинг-директором Викторией Бобровой (позывной — Квитка). Она погибла 23 апреля во время выполнения боевого задания на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Что известно?

Виктория служила офицером отделения связи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Проститься с Викторией пришли десятки людей, среди которых ее родные, друзья, коллеги, побратимы и неравнодушные украинцы. Церемония прошла в Михайловском Златоверхом соборе. Оттуда пешим шествием люди дошли до Майдана Независимости, где близкие Квитки выступили с прощальными речами, вспомнив о жизни украинской защитницы.

В Киеве простились с Викторией Квиткой Бобровой
Фото: Инна Дубровик / hromadske
Фото: Инна Дубровик / hromadske

Девушку похоронят на Байковом кладбище в Киеве — городе, где она много лет работала и прожила всю свою сознательную жизнь.

Фото: Инна Дубровик / hromadske

Подробнее о жизни Квитки

В ряды Вооруженных сил Украины Виктория вступила примерно в июне 2024 года. А в последнюю неделю перед гибелью она занимала должность временного исполняющего обязанности начальника отдела коммуникаций 10 ОГШБр.

  • Как продюсер Виктория работала над рядом проектов, в частности над фильмами "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко, а также сериалами "Сопротивление" и "Друзья".

Фото: Инна Дубровик / hromadske
Фото: Инна Дубровик / hromadske
Фото: Инна Дубровик / hromadske

Вічна Пам'ять...
Вічная пам'ять і царство небесне .
+10
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...
особливо неймовірна біль і сум коли гине Цвіт нації, спи спокійно Квітко.

.
Вічна Пам'ять...
Дівчата, ваша зброя це народження нових Українців. Не йдіть на фронт.
колись давно, після невдалих турецьких походів по підкорення європи, один османець сказав: "ми підкоримо европу не зброєю, а животами своїх жінок!" (ввтора, в рамках ******** толерантності, кожен мона вигуглити)_
Вічная пам'ять і царство небесне .
Вічна Пам'ять і Слава!💔💙💛
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...
особливо неймовірна біль і сум коли гине Цвіт нації, спи спокійно Квітко.

.
RIP💔🧸🕯
Упокій ,Господи її душу в мирі і дай вічну память в серця живих .
Красунечка. Світлая пам'ять!
Слава Героїні Украіни 😪😪😪
...а в цей час в ухилянтських схронах,гей-лігвищах і хазах,в барбер-шопах, в качалках,на явках кацапських диверсантів і шпигунів,сотні тисяч гнид чоловічої статі,в татухах і характерних стрижках сидять,як криси,ще й глузливо сміються з Квітки і таких,як вона...
😔😤🫡🇺🇦
😔😤🫡🇺🇦
RIP
😢
