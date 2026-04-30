В Киеве простились с погибшей военнослужащей 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Викторией Бобровой (Квиткой). ФОТОрепортаж
30 апреля в Киеве простились с украинской защитницей, продюсером и кастинг-директором Викторией Бобровой (позывной — Квитка). Она погибла 23 апреля во время выполнения боевого задания на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Что известно?
Виктория служила офицером отделения связи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Проститься с Викторией пришли десятки людей, среди которых ее родные, друзья, коллеги, побратимы и неравнодушные украинцы. Церемония прошла в Михайловском Златоверхом соборе. Оттуда пешим шествием люди дошли до Майдана Независимости, где близкие Квитки выступили с прощальными речами, вспомнив о жизни украинской защитницы.
Девушку похоронят на Байковом кладбище в Киеве — городе, где она много лет работала и прожила всю свою сознательную жизнь.
Подробнее о жизни Квитки
В ряды Вооруженных сил Украины Виктория вступила примерно в июне 2024 года. А в последнюю неделю перед гибелью она занимала должность временного исполняющего обязанности начальника отдела коммуникаций 10 ОГШБр.
- Как продюсер Виктория работала над рядом проектов, в частности над фильмами "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко, а также сериалами "Сопротивление" и "Друзья".
Героїні Слава !
співчуття рідним...
особливо неймовірна біль і сум коли гине Цвіт нації, спи спокійно Квітко.
