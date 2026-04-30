УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15428 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
4 838 17

Із загиблою військовою 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Вікторією Бобровою (Квіткою) попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

30 квітня у Києві в останню путь провели українську захисницю, продюсерку і кастинг-директорку Вікторію Боброву (позивний — Квітка). Вона загинула 23 квітня під час виконання бойового завдання на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Вікторія служила офіцеркою відділення комунікацій 10 окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

Попрощатися з Вікторією прийшли десятки людей, серед яких її рідні, друзі, колеги, побратими та небайдужі українці. Служба відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі. Звідти пішою ходою люди дійшли до Майдану Незалежності, де близькі Квітки виступили з прощальними промовами, згадавши про життя української захисниці.

Фото: Інна Дубровик / hromadske
Фото: Інна Дубровик / hromadske

Дівчину поховають на Байковому кладовищі у Києві — місті, де вона багато років працювала й прожила все своє свідоме життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19-річна українська військовослужбовиця Аліна Грузіна загинула під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Фото: Інна Дубровик / hromadske

Більше про життя Квітки

До лав Збройних сил України Вікторія долучилася приблизно в червні 2024 року. А останній тиждень перед загибеллю вона обіймала посаду тимчасової виконувачки обов’язків начальника відділення комунікацій 10 ОГШБр.

  • Як продюсерка Вікторія працювала над низкою проєктів, зокрема фільмами "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко, а також серіалами "Спротив" і "Друзі".

Читайте також: На фронті загинула військова 10-ї ОГШБр "Едельвейс", продюсерка Вікторія Боброва (Квітка)

Фото: Інна Дубровик / hromadske
Фото: Інна Дубровик / hromadske
Фото: Інна Дубровик / hromadske

Автор: 

поховання (231) Київ (20633) похорон (1272) військовослужбовці (5132) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Вічна Пам'ять...
показати весь коментар
30.04.2026 17:08 Відповісти
+17
Вічная пам'ять і царство небесне .
показати весь коментар
30.04.2026 17:10 Відповісти
+10
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...
особливо неймовірна біль і сум коли гине Цвіт нації, спи спокійно Квітко.

.
показати весь коментар
30.04.2026 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дівчата, ваша зброя це народження нових Українців. Не йдіть на фронт.
показати весь коментар
30.04.2026 17:08 Відповісти
колись давно, після невдалих турецьких походів по підкорення європи, один османець сказав: "ми підкоримо европу не зброєю, а животами своїх жінок!" (ввтора, в рамках ******** толерантності, кожен мона вигуглити)_
показати весь коментар
30.04.2026 17:44 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава!💔💙💛
показати весь коментар
30.04.2026 17:22 Відповісти
RIP💔🧸🕯
показати весь коментар
30.04.2026 17:43 Відповісти
Упокій ,Господи її душу в мирі і дай вічну память в серця живих .
показати весь коментар
30.04.2026 17:50 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 17:55 Відповісти
Красунечка. Світлая пам'ять!
показати весь коментар
30.04.2026 18:17 Відповісти
Слава Героїні Украіни 😪😪😪
показати весь коментар
30.04.2026 18:36 Відповісти
...а в цей час в ухилянтських схронах,гей-лігвищах і хазах,в барбер-шопах, в качалках,на явках кацапських диверсантів і шпигунів,сотні тисяч гнид чоловічої статі,в татухах і характерних стрижках сидять,як криси,ще й глузливо сміються з Квітки і таких,як вона...
показати весь коментар
30.04.2026 19:07 Відповісти
RIP
показати весь коментар
30.04.2026 19:46 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 20:27 Відповісти
😢
показати весь коментар
30.04.2026 20:53 Відповісти
 
 