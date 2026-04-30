Із загиблою військовою 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Вікторією Бобровою (Квіткою) попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

30 квітня у Києві в останню путь провели українську захисницю, продюсерку і кастинг-директорку Вікторію Боброву (позивний — Квітка). Вона загинула 23 квітня під час виконання бойового завдання на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Що відомо?

Вікторія служила офіцеркою відділення комунікацій 10 окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

Попрощатися з Вікторією прийшли десятки людей, серед яких її рідні, друзі, колеги, побратими та небайдужі українці. Служба відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі. Звідти пішою ходою люди дійшли до Майдану Незалежності, де близькі Квітки виступили з прощальними промовами, згадавши про життя української захисниці.

Фото: Інна Дубровик / hromadske

Фото: Інна Дубровик / hromadske

Дівчину поховають на Байковому кладовищі у Києві — місті, де вона багато років працювала й прожила все своє свідоме життя.

Фото: Інна Дубровик / hromadske

Більше про життя Квітки

До лав Збройних сил України Вікторія долучилася приблизно в червні 2024 року. А останній тиждень перед загибеллю вона обіймала посаду тимчасової виконувачки обов’язків начальника відділення комунікацій 10 ОГШБр.

Як продюсерка Вікторія працювала над низкою проєктів, зокрема фільмами "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко, а також серіалами "Спротив" і "Друзі".

Фото: Інна Дубровик / hromadske

Фото: Інна Дубровик / hromadske