Із поліцейським Михайлом Шовкоплясом, який загинув під час виконання бойового завдання, попрощалися на Сумщині. ФОТОрепортаж

На Сумщині в останню путь провели поліцейського Михайла Шовкопляса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про загиблого відомо?

Громада попрощалася зі старшим сержантом поліції Михайлом Шовкоплясом, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він служив у батальйоні поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Сумській області та до останнього залишався вірним Присязі.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблою військовою 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Вікторією Бобровою (Квіткою) попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Під час переміщення сержанта на бойову позицію ворог завдав удару FPV-дроном по бронеавтомобілю. Унаслідок атаки Михайло зазнав поранення, несумісного з життям. Йому назавжди 38 років.

"Михайло присвятив службі в органах внутрішніх справ та Національній поліції понад 17 років. Пройшов шлях від інспектора патрульної служби до поліцейського підрозділу особливого призначення. Побратими згадують його як надійного, витриманого та відданого службі правоохоронця, який завжди йшов туди, де було найважче", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 19-річна українська військовослужбовиця Аліна Грузіна загинула під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Провести Героя в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та керівництво поліції Сумщини. Люди утворили живий коридор, схиляючи голови в скорботі та віддаючи останню шану.

У Михайла залишилися дружина та двоє синів - 12 та 13 років. Без сина залишилися батьки.