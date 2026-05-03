"Укрзалізниця" запустила первый детский вагон из Харькова. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" запустила первый детский вагон в составе поезда по маршруту Харьков — Ивано-Франковск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новый вагон курсирует в составе поезда №001/002 "Єдність" и уже с первых рейсов показал полную заполняемость. В компании отмечают, что формат ориентирован на комфортные путешествия семей с детьми.

Читайте также: Реструктуризация долгов "Укрзалізниці": первые переговоры с кредиторами завершились безрезультатно

Путешествие с комфортом: что есть в детском вагоне

В вагоне оборудовано 36 мест, при этом к посадке допускаются только пассажиры с детьми до 14 лет. Дети в возрасте до 5 лет могут путешествовать бесплатно.

Для самых маленьких пассажиров предусмотрены манежи, пеленальные столики и устройства для подогрева детского питания. В коридорах установлены игровые элементы, в частности - лабиринты и бизиборды, а каждое купе оформлено в отдельной тематике.

"100 процентов заполняемости и 100 процентов улыбок маленьких пассажиров после непростого дня для Харькова", - написали в "Укрзалізниці".

В вагонах оборудованы специальные санузлы с детскими сиденьями и подставками для ног. Дополнительно доступно детское меню, которое включает простые и популярные блюда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" вводит новые правила возврата билетов на поезда по Украине: что изменится

Расписание движения и особенности маршрута

Поезд №001/002 "Єдність" отправляется из Харькова в четные дни в 18:24 и прибывает в Ивано-Франковск на следующий день в 11:27.

В обратном направлении отправление осуществляется в нечетные дни в 17:29, а прибытие - в 10:45 следующего дня.

Этот вагон стал одним из шести специализированных детских вагонов, которые планирует внедрить "Укрзалізниця". Они адаптированы для безопасных и удобных путешествий семей, а также оснащены дополнительными пандусами для маломобильных пассажиров.

Читайте также: Компенсации за билеты: "Укрзалізниця" по системе госзаказа перевезла 5,3 миллиона пассажиров. Куда ездили?