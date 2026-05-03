"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон з Харкова. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон у складі поїзда сполученням Харків — Івано-Франківськ.

Новий вагон курсує у складі поїзда №001/002 "Єдність" і вже з перших рейсів показав повну заповненість. У компанії зазначають, що формат орієнтований на комфортні подорожі родин із дітьми.

Подорож із комфортом: що є у дитячому вагоні

У вагоні облаштовано 36 місць, при цьому до посадки допускаються лише пасажири з дітьми до 14 років. Діти віком до 5 років можуть подорожувати безкоштовно.

Для найменших пасажирів передбачені манежі, сповивальні столики та пристрої для підігріву дитячого харчування. У коридорах встановлено ігрові елементи, зокрема лабіринти та бізіборди, а кожне купе оформлене в окремій тематиці.

"100 відсотків заповненості і 100 відсотків усмішок маленьких пасажирів після непростого дня для Харкова", - написали в "Укрзалізниці".

У вагонах облаштовано спеціальні санвузли з дитячими сидіннями та підставками для ніг. Додатково доступне дитяче меню, яке включає прості та популярні страви.

Графік руху та особливості маршруту

Поїзд №001/002 "Єдність" вирушає з Харкова у парні дні о 18:24 та прибуває до Івано-Франківська наступного дня об 11:27.

У зворотному напрямку відправлення здійснюється у непарні дні о 17:29, а прибуття — о 10:45 наступного дня.

Цей вагон став одним із шести спеціалізованих дитячих вагонів, які планує впровадити "Укрзалізниця". Вони адаптовані для безпечних і зручних подорожей сімей, а також оснащені додатковими пандусами для маломобільних пасажирів.

