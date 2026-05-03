1 783 12

"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон з Харкова. ФОТОрепортаж

Дитячий вагон від Укрзалізниці

"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон у складі поїзда сполученням Харків — Івано-Франківськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Новий вагон курсує у складі поїзда №001/002 "Єдність" і вже з перших рейсів показав повну заповненість. У компанії зазначають, що формат орієнтований на комфортні подорожі родин із дітьми.

Подорож із комфортом: що є у дитячому вагоні

У вагоні облаштовано 36 місць, при цьому до посадки допускаються лише пасажири з дітьми до 14 років. Діти віком до 5 років можуть подорожувати безкоштовно.

Для найменших пасажирів передбачені манежі, сповивальні столики та пристрої для підігріву дитячого харчування. У коридорах встановлено ігрові елементи, зокрема лабіринти та бізіборди, а кожне купе оформлене в окремій тематиці.

"100 відсотків заповненості і 100 відсотків усмішок маленьких пасажирів після непростого дня для Харкова", - написали в "Укрзалізниці".

У вагонах облаштовано спеціальні санвузли з дитячими сидіннями та підставками для ніг. Додатково доступне дитяче меню, яке включає прості та популярні страви.

Дитячий вагон від Укрзалізниці

Графік руху та особливості маршруту

Поїзд №001/002 "Єдність" вирушає з Харкова у парні дні о 18:24 та прибуває до Івано-Франківська наступного дня об 11:27.

У зворотному напрямку відправлення здійснюється у непарні дні о 17:29, а прибуття — о 10:45 наступного дня.

Цей вагон став одним із шести спеціалізованих дитячих вагонів, які планує впровадити "Укрзалізниця". Вони адаптовані для безпечних і зручних подорожей сімей, а також оснащені додатковими пандусами для маломобільних пасажирів.

Коли вже запустять нормальні вагони для чоловіків? Без цих скиглячих жінок, без дітлахів...
показати весь коментар
03.05.2026 22:30 Відповісти
З блекджеком і повіями!
показати весь коментар
04.05.2026 00:39 Відповісти
А замість чаю міцні алкогольні напої або пиво.
показати весь коментар
04.05.2026 00:45 Відповісти
саме так
показати весь коментар
04.05.2026 07:27 Відповісти
саме так
показати весь коментар
04.05.2026 07:26 Відповісти
в цій країні - ніколи. Бо чоловіки тут громадяни другого сорту. Щось на кшталт афро американців в США 80 років тому..
показати весь коментар
04.05.2026 08:15 Відповісти
Було би бажання. На залізницю вже можна подавати до суду за дискримінацію чоловіків. Виграш 200% гарантія. Після війни займусь цим.
показати весь коментар
04.05.2026 10:12 Відповісти
Я зі Львову їхав на ротацію у Куп'янськ. Ці покидьки із залізниці бронь для військових знімають за добу, тобто поїхати ніяк. І *****, жіночки беруть собі квітки без проблем у цій ******* жіночій вагон до Харькову, на який навіть військовим не було квитків. Це був якийсь треш.
показати весь коментар
04.05.2026 10:16 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2026 22:33 Відповісти
Як вже дістали ці "новації" УЗ. Парк вагонів скорочується, потягів все менше, дефіцит квитків все більше. І що робить УЗ? Виводить з загального продажу ще два вагони майже в кожному потягу: жіночий та дитячий. І як же люди їздили десятиріччями всі разом у однакових вагонах і все було добре... На популярні напрямки відкриваю додаток УЗ о 8 ранку за 20 діб до відправлення (початок продажу). І що я бачу? Квитків нема, є тільки жіночі (закінчилися за 4 хв.) та дитячі (закінчилися за 15 хв.) Все! Тепер хиба що можна розраховувати, що хтось на протязі 20 діб здасть квиток або за добу знімуть бронь.
показати весь коментар
04.05.2026 06:17 Відповісти
тобі ******** не було при владі
показати весь коментар
04.05.2026 07:28 Відповісти
уточнюю - жіночих вагонів вже три у потягу. Тепер буде ще і дитячий. Ну воно і зрозуміло, для кріпаків другого гатунку вагонів не передбачено.
показати весь коментар
04.05.2026 08:17 Відповісти
 
 