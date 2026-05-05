РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение коллаборантов
2 216 14

Задержан бывший охранник российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Херсоне ещё одного коллаборациониста. Им оказался местный житель, который после временного захвата областного центра пошёл на сотрудничество с врагом и устроился "инспектором поста" в оккупационную тюрьму РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По материалам дела, после зачисления в ряды репрессивного органа РФ он получил оружие, форменную одежду российского образца и "удостоверение", с которым беспрепятственно пересекал блокпосты страны-агрессора.

задержан палач

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство трех гражданских лиц в Херсоне: установлен заместитель командира РФ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Какие функции выполнял предатель?

Находясь на "должности", фигурант патрулировал периметр тюрьмы, в которую рашисты свозили участников движения сопротивления в регионе.

Также он дежурил на сторожевой башне, откуда наблюдал за тюремными корпусами и территорией оккупационного объекта.

После освобождения Херсона коллаборационист "залел на дно" по месту жительства. Но в апреле этого года он решил устроиться в местный правоохранительный орган, надеясь "замести следы" своего сотрудничества с оккупационной администрацией РФ.

Читайте: В Житомире задержали агентку РФ, которая готовила теракт под видом курьера, - СБУ

Задержание

  • Сотрудники СБУ задержали фигуранта на этапе подачи документов для оформления в госучреждение, в которых он скрыл свое "прошлое".
  • Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
  • Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

пытки (910) СБУ (20630) Херсон (3286) Херсонская область (5639) Херсонский район (843)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ну якби був слюсарем або сантехніком, може б і втік. Але це чмо скоріш за все і до війни було в мусарні, сиділо на должності, або ДПСніком, потихеньку собі ворувало і наворувало на домік з кабанчиком, джипа і ше дещицю, кидати того і убігати в рашку з голою жопою не хотіло, от і вирішив зостатись і тихенько пропітляти. Тому і знов в мусарню назад поліз, бо професіі нема і іншого нічого те бидло робити не вміе, тіко машини на дорозі полосатою палкою зупиняти і "домовлятися". Хоча може я і не правий...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:05 Ответить
+5
Це я підтверджую. Колись де до 2014-го був у Феодосії з дружиною. Лежимо на пляжі і поряд відпочивала кацапка з помАсков'я, приміром нашого віку. Чогось розговорились про життя, серед іншого вона каже, ми вот как прієдєм к вам та хоть наедімся, у вас єда такая вкусная, почєму не мАгу пАнять
показать весь комментарий
05.05.2026 13:03 Ответить
+4
Ніколи не міг, до кінця, зрозуміть поведінки колаборантів... Чому вони не тікають, разом з "господарями", після їх відступу? В СРСР таке було, в країнах Європи, в Китаї, під час ІІ Світової війни... І зараз повторюється, в Україні...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніколи не міг, до кінця, зрозуміть поведінки колаборантів... Чому вони не тікають, разом з "господарями", після їх відступу? В СРСР таке було, в країнах Європи, в Китаї, під час ІІ Світової війни... І зараз повторюється, в Україні...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:32 Ответить
Думав шо не знайдуть..
показать весь комментарий
05.05.2026 12:33 Ответить
Зрадники нікому не потрібні.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:56 Ответить
Ну якби був слюсарем або сантехніком, може б і втік. Але це чмо скоріш за все і до війни було в мусарні, сиділо на должності, або ДПСніком, потихеньку собі ворувало і наворувало на домік з кабанчиком, джипа і ше дещицю, кидати того і убігати в рашку з голою жопою не хотіло, от і вирішив зостатись і тихенько пропітляти. Тому і знов в мусарню назад поліз, бо професіі нема і іншого нічого те бидло робити не вміе, тіко машини на дорозі полосатою палкою зупиняти і "домовлятися". Хоча може я і не правий...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:05 Ответить
Бо кацапи дуже несподіванно відійшли, а до такої шушари їм справи не було, було багато більш значущого вивозити на лівий берег. Вони своїх військових окремих пооставляли, хто пьяний спав і не встиг проспатись і зрозуміти що відбувається))
показать весь комментарий
05.05.2026 17:22 Ответить
Згоден... У нас таке саме було на початку квітня 2022 року... Тікали так, що більше півроку після того, "покинуті" робили спроби вибраться зі звільненої території. Особливо таке часто було з тими, хто сидів у обороні понтонних переправ, на Десні. Знаю точно, що таких місцеві, на власних дачах, виловлювали ціле літо. Останній (що мені відомий) був затриманий у листопаді 2022 року, під селом Велика Дорога, на Чернігівщині. Виповз, брудний як свиня, бородатий, у засмальцьованому жіночому пуховику: "Бабушка... А как прайти в Варонеж, Киевскай области?...".
показать весь комментарий
05.05.2026 17:37 Ответить
Але ж це - "масове явище"! Невже ВСІ так думають?...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:35 Ответить
Ті хто йде на співпрацю з окупантами це моральні уроди і дебіли які не знають історії і не розуміють, що навіть окупанти не ******* зрадників.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:51 Ответить
Можливо... Якось, ще в 2014-му році, говорив з сусідкою. Родом вона з Благовєщенська. Якась "полукровка" - азіатські риси проглядаються... Так Путіна і Росію, хвалила... Питаю:
- Раз в России так хорошо - так езжайте на Родину, в Благовещенск...
У відповідь почув:
- А там делать нечего - еды нормальной нет...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:58 Ответить
Це я підтверджую. Колись де до 2014-го був у Феодосії з дружиною. Лежимо на пляжі і поряд відпочивала кацапка з помАсков'я, приміром нашого віку. Чогось розговорились про життя, серед іншого вона каже, ми вот как прієдєм к вам та хоть наедімся, у вас єда такая вкусная, почєму не мАгу пАнять
показать весь комментарий
05.05.2026 13:03 Ответить
Підтверджую... У 2013-му приїжджали з Росії, родичі дружини... Говорили про те саме...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:06 Ответить
Ну так запытать его засранца...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:50 Ответить
А давайте вгадаю..В Україні він служив мусором...коли прийшли орки він став вертухаєм..а тепер знову мусором
показать весь комментарий
05.05.2026 12:59 Ответить
На фото виглядає на 50±. Можливо, "служити" почав наприкінці "совка", у 90 "пріпаднялся", наскільки зміг та наскільки дозволили. "Служив", "ганяв біндєравцов", галасував за ригоаналів і чекав "вазвращєнія сссра взад". Дочекався, "пєрєаформіл всьо парускім законам", але після повернення України "затіхарілся... па мєсту житєльства" (!), бо був упевнений що "сваі нєсдадут". Побачив що "всє сваі на мєстє", можна повертатися "па мєсту прєжнєй служби". Але потрапив до "плану па калабарантам"...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:37 Ответить
 
 