Задержан бывший охранник российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Херсоне ещё одного коллаборациониста. Им оказался местный житель, который после временного захвата областного центра пошёл на сотрудничество с врагом и устроился "инспектором поста" в оккупационную тюрьму РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, после зачисления в ряды репрессивного органа РФ он получил оружие, форменную одежду российского образца и "удостоверение", с которым беспрепятственно пересекал блокпосты страны-агрессора.
Какие функции выполнял предатель?
Находясь на "должности", фигурант патрулировал периметр тюрьмы, в которую рашисты свозили участников движения сопротивления в регионе.
Также он дежурил на сторожевой башне, откуда наблюдал за тюремными корпусами и территорией оккупационного объекта.
После освобождения Херсона коллаборационист "залел на дно" по месту жительства. Но в апреле этого года он решил устроиться в местный правоохранительный орган, надеясь "замести следы" своего сотрудничества с оккупационной администрацией РФ.
Задержание
- Сотрудники СБУ задержали фигуранта на этапе подачи документов для оформления в госучреждение, в которых он скрыл свое "прошлое".
- Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
- Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Раз в России так хорошо - так езжайте на Родину, в Благовещенск...
У відповідь почув:
- А там делать нечего - еды нормальной нет...