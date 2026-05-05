Задержан бывший охранник российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Херсоне ещё одного коллаборациониста. Им оказался местный житель, который после временного захвата областного центра пошёл на сотрудничество с врагом и устроился "инспектором поста" в оккупационную тюрьму РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, после зачисления в ряды репрессивного органа РФ он получил оружие, форменную одежду российского образца и "удостоверение", с которым беспрепятственно пересекал блокпосты страны-агрессора.

Какие функции выполнял предатель?

Находясь на "должности", фигурант патрулировал периметр тюрьмы, в которую рашисты свозили участников движения сопротивления в регионе.

Также он дежурил на сторожевой башне, откуда наблюдал за тюремными корпусами и территорией оккупационного объекта.

После освобождения Херсона коллаборационист "залел на дно" по месту жительства. Но в апреле этого года он решил устроиться в местный правоохранительный орган, надеясь "замести следы" своего сотрудничества с оккупационной администрацией РФ.

