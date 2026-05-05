Затримано ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Ним виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення обласного центру пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався "інспектором поста" в окупаційну тюрму РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, після зарахування до лав репресивного органу РФ він отримав зброю, формений одяг російського зразка та "посвідчення", з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора.

Які функції виконував зрадник?

Перебуваючи на "посаді", фігурант патрулював периметр в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні.

Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об’єкта.

Після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно" за місцем проживання. Але у квітні цього року він вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись "замести сліди" своєї співпраці з окупаційною адміністрацією РФ.

Затримання