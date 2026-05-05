УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викриття колаборантів
2 152 14

Затримано ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Ним виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення обласного центру пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався "інспектором поста" в окупаційну тюрму РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За матеріалами справи, після зарахування до лав репресивного органу РФ він отримав зброю, формений одяг російського зразка та "посвідчення", з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора.

затримано ката

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство трьох цивільних у Херсоні: встановлено заступника командира РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Які функції виконував зрадник?

Перебуваючи на "посаді", фігурант патрулював периметр в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні.

Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об’єкта.

Після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно" за місцем проживання. Але у квітні цього року він вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись "замести сліди" своєї співпраці з окупаційною адміністрацією РФ.

Читайте: У Житомирі затримали агентку РФ, яка готувала теракт під виглядом кур’єра, - СБУ

Затримання

  • Співробітники СБУ затримали фігуранта на етапі подачі документів для оформлення до держустанови, в яких він приховав своє "минуле".
  • Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
  • Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

катування (685) СБУ (13823) Херсон (3832) Херсонська область (6621) Херсонський район (852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ну якби був слюсарем або сантехніком, може б і втік. Але це чмо скоріш за все і до війни було в мусарні, сиділо на должності, або ДПСніком, потихеньку собі ворувало і наворувало на домік з кабанчиком, джипа і ше дещицю, кидати того і убігати в рашку з голою жопою не хотіло, от і вирішив зостатись і тихенько пропітляти. Тому і знов в мусарню назад поліз, бо професіі нема і іншого нічого те бидло робити не вміе, тіко машини на дорозі полосатою палкою зупиняти і "домовлятися". Хоча може я і не правий...
показати весь коментар
05.05.2026 13:05 Відповісти
+5
Це я підтверджую. Колись де до 2014-го був у Феодосії з дружиною. Лежимо на пляжі і поряд відпочивала кацапка з помАсков'я, приміром нашого віку. Чогось розговорились про життя, серед іншого вона каже, ми вот как прієдєм к вам та хоть наедімся, у вас єда такая вкусная, почєму не мАгу пАнять
показати весь коментар
05.05.2026 13:03 Відповісти
+4
Ніколи не міг, до кінця, зрозуміть поведінки колаборантів... Чому вони не тікають, разом з "господарями", після їх відступу? В СРСР таке було, в країнах Європи, в Китаї, під час ІІ Світової війни... І зараз повторюється, в Україні...
показати весь коментар
05.05.2026 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи не міг, до кінця, зрозуміть поведінки колаборантів... Чому вони не тікають, разом з "господарями", після їх відступу? В СРСР таке було, в країнах Європи, в Китаї, під час ІІ Світової війни... І зараз повторюється, в Україні...
показати весь коментар
05.05.2026 12:32 Відповісти
Думав шо не знайдуть..
показати весь коментар
05.05.2026 12:33 Відповісти
Зрадники нікому не потрібні.
показати весь коментар
05.05.2026 12:56 Відповісти
Ну якби був слюсарем або сантехніком, може б і втік. Але це чмо скоріш за все і до війни було в мусарні, сиділо на должності, або ДПСніком, потихеньку собі ворувало і наворувало на домік з кабанчиком, джипа і ше дещицю, кидати того і убігати в рашку з голою жопою не хотіло, от і вирішив зостатись і тихенько пропітляти. Тому і знов в мусарню назад поліз, бо професіі нема і іншого нічого те бидло робити не вміе, тіко машини на дорозі полосатою палкою зупиняти і "домовлятися". Хоча може я і не правий...
показати весь коментар
05.05.2026 13:05 Відповісти
Бо кацапи дуже несподіванно відійшли, а до такої шушари їм справи не було, було багато більш значущого вивозити на лівий берег. Вони своїх військових окремих пооставляли, хто пьяний спав і не встиг проспатись і зрозуміти що відбувається))
показати весь коментар
05.05.2026 17:22 Відповісти
Згоден... У нас таке саме було на початку квітня 2022 року... Тікали так, що більше півроку після того, "покинуті" робили спроби вибраться зі звільненої території. Особливо таке часто було з тими, хто сидів у обороні понтонних переправ, на Десні. Знаю точно, що таких місцеві, на власних дачах, виловлювали ціле літо. Останній (що мені відомий) був затриманий у листопаді 2022 року, під селом Велика Дорога, на Чернігівщині. Виповз, брудний як свиня, бородатий, у засмальцьованому жіночому пуховику: "Бабушка... А как прайти в Варонеж, Киевскай области?...".
показати весь коментар
05.05.2026 17:37 Відповісти
Але ж це - "масове явище"! Невже ВСІ так думають?...
показати весь коментар
05.05.2026 12:35 Відповісти
Ті хто йде на співпрацю з окупантами це моральні уроди і дебіли які не знають історії і не розуміють, що навіть окупанти не ******* зрадників.
показати весь коментар
05.05.2026 12:51 Відповісти
Можливо... Якось, ще в 2014-му році, говорив з сусідкою. Родом вона з Благовєщенська. Якась "полукровка" - азіатські риси проглядаються... Так Путіна і Росію, хвалила... Питаю:
- Раз в России так хорошо - так езжайте на Родину, в Благовещенск...
У відповідь почув:
- А там делать нечего - еды нормальной нет...
показати весь коментар
05.05.2026 12:58 Відповісти
Це я підтверджую. Колись де до 2014-го був у Феодосії з дружиною. Лежимо на пляжі і поряд відпочивала кацапка з помАсков'я, приміром нашого віку. Чогось розговорились про життя, серед іншого вона каже, ми вот как прієдєм к вам та хоть наедімся, у вас єда такая вкусная, почєму не мАгу пАнять
показати весь коментар
05.05.2026 13:03 Відповісти
Підтверджую... У 2013-му приїжджали з Росії, родичі дружини... Говорили про те саме...
показати весь коментар
05.05.2026 13:06 Відповісти
Ну так запытать его засранца...
показати весь коментар
05.05.2026 12:50 Відповісти
А давайте вгадаю..В Україні він служив мусором...коли прийшли орки він став вертухаєм..а тепер знову мусором
показати весь коментар
05.05.2026 12:59 Відповісти
На фото виглядає на 50±. Можливо, "служити" почав наприкінці "совка", у 90 "пріпаднялся", наскільки зміг та наскільки дозволили. "Служив", "ганяв біндєравцов", галасував за ригоаналів і чекав "вазвращєнія сссра взад". Дочекався, "пєрєаформіл всьо парускім законам", але після повернення України "затіхарілся... па мєсту житєльства" (!), бо був упевнений що "сваі нєсдадут". Побачив що "всє сваі на мєстє", можна повертатися "па мєсту прєжнєй служби". Але потрапив до "плану па калабарантам"...
показати весь коментар
05.05.2026 13:37 Відповісти
 
 