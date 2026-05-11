1 638 6

Фиктивные инвалидности для уклонения от мобилизации: в Запорожье раскрыли медицинскую схему на сумму более 200 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские раскрыли преступную схему в медицинских учреждениях Запорожья: фигуранты дела заработали на фиктивных инвалидностях более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Детали

Как отмечается, среди фигурантов - заведующая отделением коммунального учреждения здравоохранения, и.о. заместителя медицинского директора профпатологического учреждения здравоохранения столицы, бывшая сотрудница Гоструда и посредники. Участники группы за деньги оформляли военнообязанным поддельные медицинские документы, которые становились основанием для установления группы инвалидности, якобы связанной с профессиональной деятельностью. Это давало возможность получить отсрочку от мобилизации, повышенные пенсионные выплаты и право выезда за границу. По предварительным данным , "услугами" дельцов воспользовались не менее 500 человек. Шестерым участникам группы сообщено о подозрении, а на их имущество наложен арест.

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции и следователи следственного управления полиции Запорожья установили, что к оформлению фиктивных диагнозов причастны сотрудники государственных и частных медицинских учреждений, а также гражданские лица.

фиктивная инвалидность
Как работала схема?

Участники схемы подбирали военнообязанных граждан и предлагали им "помочь" с оформлением группы инвалидности, якобы ставшей результатом воздействия вредных производственных факторов на работе. Стоимость таких "услуг" составляла 420 тыс. грн с каждого.

За эти деньги фигуранты оформляли "историю болезни". В частности, вносили ложные сведения в официальные медицинские документы - заключения, справки и результаты обследований с "нужными" диагнозами, не соответствовавшие реальному состоянию здоровья мужчин. Кроме того, дельцы организовывали "клиентам" фиктивное стационарное лечение в частных и муниципальных медицинских учреждениях Запорожья.

"На основании сфальсифицированной медицинской документации в электронную систему здравоохранения вносили данные о "диагностированном" заболевании. В дальнейшем с таким пакетом документов мужчин направляли к подконтрольным врачам специализированных профпатологических учреждений, которые за деньги устанавливали связь приобретенного "заболевания" с профессиональной деятельностью и выдавали соответствующие заключения", - говорится в сообщении.

Сколько фактов задокументировано?

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали 32 таких факта. Вместе с тем, по предварительным данным, только в 2025 году участники схемы незаконно оформили около 500 фиктивных инвалидностей.

При силовой поддержке КОРД полицейские УСР в Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях и следователи полиции провели 45 обысков в помещениях лечебных учреждений, а также по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов на территории Запорожской, Львовской и Киевской областей. Изъяли наличные на сумму более 7,3 млн грн в гривневом эквиваленте, медицинские печати и штампы, медицинскую документацию, дела пациентов, жесткие диски, компьютерную технику, 24 мобильных телефона, черновые записи и другие вещи, которые могут иметь доказательственное значение.

Подозрения

По данным Нацполиции, на основании собранных доказательств шестерым участникам группы - заведующей отделением, и.о. заместителя медицинского директора профпатологического учреждения здравоохранения столицы, бывшей сотруднице Гоструда и посредникам - сообщено о подозрении. Их действия, в зависимости от участия в схеме, квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);
  •  ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
  •  ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
  •  ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов общей стоимостью более 20 млн грн. Речь идет о шести автомобилях и двух объектах недвижимости в столице и Львовской области.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанным преступлениям.

А чого їм боятися? Однак випустять під заставу, то му й гребуть, щоб і на заставу вистачило, ще й залишилось щось собі!
Законодавці створи рай для хабарників, бо під себе пишуть такі закони!
11.05.2026 10:41 Ответить
Ух, які нихароші поліцаї. Вишукують, винюхують хто спасає мальчіков-інвалідів од людоловів. Добрі дактара находять скриті балєзні од яких і до 90 років не доживеш. В основному, вокруг енурезу і внєзапної антіфронтової діареї крутяцця ці децькі болєзні. А могли б не шукать нікаво, а самі мордаті такі, зібрать увесь паліцейський відділ та на фронт. І пажарніков хай тоже забирають на фронт. Тоже морди наїли сховалися у пажарках від мабілізації. І міську адміністрацію тоже. І поштальйонів, пристроїлись пісьма вони розносять. А вони, мальчіков нашіх крутять з добрими Айболітами. Ти диви які скатиняки.
11.05.2026 10:52 Ответить
нє ганітє! йєто новайя українська Иліта
11.05.2026 11:02 Ответить
"викрили медичну схему" - вах, які молодці! А насправді вони прикрили "кружок місцевої самодіяльності", котрий не ділився зі смарагдовим монополістом. Зараз наведуть лад в ієрархії, і схема продовжить працювати.
11.05.2026 11:39 Ответить
Тепер уявіть, що в рази більше по справжньому хворим людям ці тварини відмовили.в наданні інвалідності, обрікаючі їх буквально на смерть.
11.05.2026 11:39 Ответить
 
 