Фиктивные инвалидности для уклонения от мобилизации: в Запорожье раскрыли медицинскую схему на сумму более 200 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские раскрыли преступную схему в медицинских учреждениях Запорожья: фигуранты дела заработали на фиктивных инвалидностях более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

Как отмечается, среди фигурантов - заведующая отделением коммунального учреждения здравоохранения, и.о. заместителя медицинского директора профпатологического учреждения здравоохранения столицы, бывшая сотрудница Гоструда и посредники. Участники группы за деньги оформляли военнообязанным поддельные медицинские документы, которые становились основанием для установления группы инвалидности, якобы связанной с профессиональной деятельностью. Это давало возможность получить отсрочку от мобилизации, повышенные пенсионные выплаты и право выезда за границу. По предварительным данным , "услугами" дельцов воспользовались не менее 500 человек. Шестерым участникам группы сообщено о подозрении, а на их имущество наложен арест.

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции и следователи следственного управления полиции Запорожья установили, что к оформлению фиктивных диагнозов причастны сотрудники государственных и частных медицинских учреждений, а также гражданские лица.



















Читайте на "Цензор.НЕТ": До $15 тысяч за фиктивную инвалидность: на Волыни разоблачили врачей и посредников. ФОТОрепортаж

Как работала схема?

Участники схемы подбирали военнообязанных граждан и предлагали им "помочь" с оформлением группы инвалидности, якобы ставшей результатом воздействия вредных производственных факторов на работе. Стоимость таких "услуг" составляла 420 тыс. грн с каждого.

За эти деньги фигуранты оформляли "историю болезни". В частности, вносили ложные сведения в официальные медицинские документы - заключения, справки и результаты обследований с "нужными" диагнозами, не соответствовавшие реальному состоянию здоровья мужчин. Кроме того, дельцы организовывали "клиентам" фиктивное стационарное лечение в частных и муниципальных медицинских учреждениях Запорожья.

"На основании сфальсифицированной медицинской документации в электронную систему здравоохранения вносили данные о "диагностированном" заболевании. В дальнейшем с таким пакетом документов мужчин направляли к подконтрольным врачам специализированных профпатологических учреждений, которые за деньги устанавливали связь приобретенного "заболевания" с профессиональной деятельностью и выдавали соответствующие заключения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Фейковые инвалидности для выплат и выезда: прокуроры направили дело в суд

Сколько фактов задокументировано?

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали 32 таких факта. Вместе с тем, по предварительным данным, только в 2025 году участники схемы незаконно оформили около 500 фиктивных инвалидностей.

При силовой поддержке КОРД полицейские УСР в Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях и следователи полиции провели 45 обысков в помещениях лечебных учреждений, а также по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов на территории Запорожской, Львовской и Киевской областей. Изъяли наличные на сумму более 7,3 млн грн в гривневом эквиваленте, медицинские печати и штампы, медицинскую документацию, дела пациентов, жесткие диски, компьютерную технику, 24 мобильных телефона, черновые записи и другие вещи, которые могут иметь доказательственное значение.

Читайте также: Экс-директора департамента КГГА будут судить за фиктивную инвалидность и мошенничество, - прокуратура

Подозрения

По данным Нацполиции, на основании собранных доказательств шестерым участникам группы - заведующей отделением, и.о. заместителя медицинского директора профпатологического учреждения здравоохранения столицы, бывшей сотруднице Гоструда и посредникам - сообщено о подозрении. Их действия, в зависимости от участия в схеме, квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов общей стоимостью более 20 млн грн. Речь идет о шести автомобилях и двух объектах недвижимости в столице и Львовской области.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанным преступлениям.