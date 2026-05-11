Фіктивні інвалідності для ухилення від мобілізації: у Запоріжжі викрили медичну схему на понад 200 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили злочинну схему у медзакладах Запоріжжя, фігуранти заробили на фіктивних інвалідностях понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Деталі

Як зазначається, серед фігурантів - завідувачка відділення комунального закладу охорони здоровʼя, т.в.о заступника медичного директора профпатологічного закладу охорони здоров’я столиці, колишня працівниця Держпраці та посередники. Учасники групи за гроші оформлювали військовозобов’язаним підробні медичні документи, що ставали підставою для встановлення групи інвалідності нібито пов’язаної з професійною діяльністю. Це давало можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду за кордон. За попередніми даними "послугами" ділків скористалися щонайменше 500 осіб. Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру, а на їх майно накладені арешти.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Запоріжжя встановили, що до оформлення фіктивних діагнозів причетні службовці державних та приватних медичних закладів, а також цивільні особи.



















Як працювала схема?

Учасники схеми підшукували військовозобов’язаних громадян та пропонували їм "допомогти" з оформленням групи інвалідності, що нібито стала результатом впливу шкідливих виробничих факторів на роботі. Вартість таких "послуг" становила 420 тис. грн з кожного.

За ці гроші фігуранти оформлювали "історію хвороби". Зокрема, вносили неправдиві відомості до офіційних медичних документів - висновків, довідок та результатів обстежень із "потрібними" діагнозами, які не відповідали реальному стану здоров’я чоловіків. Крім того, ділки організовували "клієнтам" фіктивне стаціонарне лікування у приватних та комунальних медичних закладах Запоріжжя.

"На підставі сфальсифікованої медичної документації до електронної системи охорони здоров’я вносили дані про "діагностоване" захворювання. Надалі з таким пакетом документів чоловіків направляли до підконтрольних лікарів спеціалізованих профпатологічних закладів, які за гроші встановлювали зв’язок набутого "захворювання" з професійною діяльністю та видавали відповідні висновки", - йдеться у повідомленні.

Скільки фактів задокументовано?

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували 32 таких факти. Разом з тим, за попередніми даними, лише у 2025 році учасники схеми незаконно оформили близько 500 фіктивних інвалідностей.

За силової підтримки КОРД поліцейські УСР в Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях та слідчі поліції провели 45 обшуків у приміщеннях лікувальних закладів, а також за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території Запорізької, Львівської та Київської областей. Вилучили готівки на понад 7,3 млн грн у гривневому еквіваленті, медичні печатки та штампи, медичну документацію, справи пацієнтів, жорсткі диски, компʼютерну техніку, 24 мобільні телефони, чорнові записи та інші речі, що можуть мати доказове значення.

Підозри

За даними Нацполіції, на підставі зібраних доказів шістьом учасникам групи - завідувачці відділення, т.в.о заступника медичного директора профпатологічного закладу охорони здоров’я столиці, експрацівниці Держпраці та посередникам - повідомлено про підозру. Їхні дії залежно від участі в схемі кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Крім того, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно фігурантів загальною вартістю понад 20 млн грн. Йдеться про шість автомобілів та два обʼєкти нерухомості у столиці та Львівській області.

Досудове розслідування триває. Наразі проводяться заходи, направленні на встановлення інших причетних до вказаних злочинів осіб.