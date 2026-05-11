Суд отправил под стражу мужчину, который, защищаясь от ТЦК, взял в заложники несовершеннолетнюю девушку. ФОТОрепортаж

Подозреваемому в незаконном лишении свободы несовершеннолетней избрана мера пресечения - содержание под стражей без права освобождения под залог.

Инцидент произошел 9 мая во Львове, передает Цензор.НЕТ.

Увидев военнослужащих ТЦК и полицейских, прохожий начал убегать от них.

Заметив компанию подростков, злоумышленник угрожал ножом малолетней девочке, удерживал ее рядом с собой, при этом сжимая одной рукой за шею.

Благодаря совместным слаженным действиям полицейских и военнослужащих ТЦК злоумышленник был оперативно задержан, а 13-летняя львовянка - освобождена. Девочка не пострадала.

Правоохранители установили личность нападавшего - им оказался 43-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Львова. Мужчину задержали.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Во Львові чоловік тікав від ТЦК і взяв дитину в заложники

Топ комментарии
+12
Ухилеси, чому не мітингуєте під будівлею суду? Ваших б'ють.
11.05.2026 14:14
11.05.2026 14:14 Ответить
+10
захищаючись від ТЦК

тобто ТЦК нападало ?
11.05.2026 14:14
11.05.2026 14:14 Ответить
+10
пан хотів би собі на диван такого бійця в побратими?
11.05.2026 14:17
11.05.2026 14:17 Ответить
Кримінальники дуже добре обізнані у законах, тому він вибрав варіант з знайомим оточенням, а не бліндаж...
11.05.2026 14:13
11.05.2026 14:13 Ответить
Такі як він цілком нормально копають на нулі, головне контроль.
11.05.2026 14:24
11.05.2026 14:24 Ответить
Пан любить гратися в НКВС і заградотряди?
показать весь комментарий
11.05.2026 14:31 Ответить
Не люблю, але можу. А пан дуже переймається проблемами мобілізації в Україні з Нідерландів?
показать весь комментарий
11.05.2026 14:39 Ответить
"переймається"- то занадто гучне слово. Просто цікаво подивитися + під такими новинами найбільший "накал страстєй".
показать весь комментарий
11.05.2026 14:48 Ответить
захищаючись від ТЦК

тобто ТЦК нападало ?
11.05.2026 14:14
11.05.2026 14:14 Ответить
Вас це дивує, вперше чуєте?
Вас це дивує, вперше чуєте?
11.05.2026 16:00 Ответить
за що судять вільнолюбиву людину, яка захищала своє життя, честь та достоїнство, чинячи самозахист проти людоловів з ТЦК?

.
11.05.2026 16:15
11.05.2026 16:15 Ответить
Пркрываясь при этом ребенком.Все как путин завещал что будут стоять за спинами женщин и детей и вы только попробуйте....
11.05.2026 16:28
11.05.2026 16:28 Ответить
Вільнолюбиву людину??? А коли фашисти топтали радяенську землю,то ті хто не хотів боронити СССР, хто вони були? Чи ви вата дивитесь односторонньо!
11.05.2026 17:06
11.05.2026 17:06 Ответить
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії," - Володимир Зеленський.
11.05.2026 14:22
11.05.2026 14:22 Ответить
Тут нарід не знає а хто такий ВОВА А такі простині він навіть не осилить прочитать!
11.05.2026 14:25
11.05.2026 14:25 Ответить
але ж у 19--му мудрий український наріт не тільки оту всю мить читав, але майже напам'ять вчив та декламував в дискусіях.

sic transit Vofkina mundi(ls)!

.
11.05.2026 16:19
11.05.2026 16:19 Ответить
Ніхто нічого не читав!Там в голові було АБИНЄПОРОШЕНКО
11.05.2026 16:31
11.05.2026 16:31 Ответить
казка для тупого бидла..
а виявилося все навпаки, коли друзі крали де тількі можна, навіть кацапам гроші відправляли
11.05.2026 14:27
11.05.2026 14:27 Ответить
А в Польщі чи Німеччині теж можна відкрити бізнес за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті?
11.05.2026 14:40
11.05.2026 14:40 Ответить
краще відкривати бізнес за місяць, отримувати паспорт за тиждень, голосувати загодину, але мати полцію якя не бере хабарі, та немає Міндічів та марахфонов
11.05.2026 14:46
11.05.2026 14:46 Ответить
Буде тобі відомо, що в країнах ЄС бюрократії в рази більше ніж в Україні.
11.05.2026 14:55
11.05.2026 14:55 Ответить
А ти попитай у людей які з цим стикались.
11.05.2026 17:05
11.05.2026 17:05 Ответить
11.05.2026 14:51
11.05.2026 14:51 Ответить
Його треба не під варту брати, а в окоп на фронт, поки не здохне там.
11.05.2026 16:08
11.05.2026 16:08 Ответить
Та нормально йому буде , комфортніше чим на позиціях
11.05.2026 19:06
11.05.2026 19:06 Ответить
 
 