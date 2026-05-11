Суд отправил под стражу мужчину, который, защищаясь от ТЦК, взял в заложники несовершеннолетнюю девушку. ФОТОрепортаж
Подозреваемому в незаконном лишении свободы несовершеннолетней избрана мера пресечения - содержание под стражей без права освобождения под залог.
Инцидент произошел 9 мая во Львове, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Увидев военнослужащих ТЦК и полицейских, прохожий начал убегать от них.
Заметив компанию подростков, злоумышленник угрожал ножом малолетней девочке, удерживал ее рядом с собой, при этом сжимая одной рукой за шею.
Благодаря совместным слаженным действиям полицейских и военнослужащих ТЦК злоумышленник был оперативно задержан, а 13-летняя львовянка - освобождена. Девочка не пострадала.
Правоохранители установили личность нападавшего - им оказался 43-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Львова. Мужчину задержали.
Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто ТЦК нападало ?
.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії," - Володимир Зеленський.
sic transit Vofkina mundi(ls)!
.
а виявилося все навпаки, коли друзі крали де тількі можна, навіть кацапам гроші відправляли