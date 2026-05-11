Суд отправил под стражу мужчину, который, защищаясь от ТЦК, взял в заложники несовершеннолетнюю девушку. ФОТОрепортаж

Подозреваемому в незаконном лишении свободы несовершеннолетней избрана мера пресечения - содержание под стражей без права освобождения под залог.

Инцидент произошел 9 мая во Львове, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Увидев военнослужащих ТЦК и полицейских, прохожий начал убегать от них.

Заметив компанию подростков, злоумышленник угрожал ножом малолетней девочке, удерживал ее рядом с собой, при этом сжимая одной рукой за шею.

Благодаря совместным слаженным действиям полицейских и военнослужащих ТЦК злоумышленник был оперативно задержан, а 13-летняя львовянка - освобождена. Девочка не пострадала.

Правоохранители установили личность нападавшего - им оказался 43-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Львова. Мужчину задержали.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.







Читайте также: Брал с уклонистов по $10 тысяч: в Ривненской области будут судить организатора схемы незаконного выезда мужчин за границу. ФОТО