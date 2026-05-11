УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7442 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 397 26

Суд відправив під варту чоловіка, який, захищаючись від ТЦК, взяв у заручники неповнолітню дівчину. ФОТОрепортаж

Підозрюваному у незаконному позбавленні волі малолітньої обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Подія сталась 9 травня у Львові, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Побачивши військовослужбовців ТЦК та поліцейських, перехожий почав тікати від них.

Помітивши компанію підлітків, зловмисник погрожував ножем малолітній дівчині, утримував її біля себе, при цьому стискаючи однією рукою за шию.

Завдяки спільним злагодженим діям поліцейських та військовослужбовців ТЦК зловмисника було оперативно затримано, а 13-річну львів’янку – звільнено. Дівчинка не постраждала.

Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 43-річний раніше засуджений за майнові злочини житель Львова. Чоловіка затримали.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру, - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

У Львові чоловік втікав від ТЦК і взяв дитину в заручники
У Львові чоловік втікав від ТЦК і взяв дитину в заручники
У Львові чоловік втікав від ТЦК і взяв дитину в заручники

Також читайте: Брав з ухилянтів по $10 тисяч: на Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. ФОТО

Автор: 

заручник (805) суд (11870) ТЦК та СП (1138)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ухилеси, чому не мітингуєте під будівлею суду? Ваших б'ють.
показати весь коментар
11.05.2026 14:14 Відповісти
+10
захищаючись від ТЦК

тобто ТЦК нападало ?
показати весь коментар
11.05.2026 14:14 Відповісти
+10
пан хотів би собі на диван такого бійця в побратими?
показати весь коментар
11.05.2026 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кримінальники дуже добре обізнані у законах, тому він вибрав варіант з знайомим оточенням, а не бліндаж...
показати весь коментар
11.05.2026 14:13 Відповісти
Ухилеси, чому не мітингуєте під будівлею суду? Ваших б'ють.
показати весь коментар
11.05.2026 14:14 Відповісти
пан хотів би собі на диван такого бійця в побратими?
показати весь коментар
11.05.2026 14:17 Відповісти
Такі як він цілком нормально копають на нулі, головне контроль.
показати весь коментар
11.05.2026 14:24 Відповісти
Пан любить гратися в НКВС і заградотряди?
показати весь коментар
11.05.2026 14:31 Відповісти
Не люблю, але можу. А пан дуже переймається проблемами мобілізації в Україні з Нідерландів?
показати весь коментар
11.05.2026 14:39 Відповісти
"переймається"- то занадто гучне слово. Просто цікаво подивитися + під такими новинами найбільший "накал страстєй".
показати весь коментар
11.05.2026 14:48 Відповісти
захищаючись від ТЦК

тобто ТЦК нападало ?
показати весь коментар
11.05.2026 14:14 Відповісти
Вас це дивує, вперше чуєте?
показати весь коментар
11.05.2026 16:00 Відповісти
за що судять вільнолюбиву людину, яка захищала своє життя, честь та достоїнство, чинячи самозахист проти людоловів з ТЦК?

.
показати весь коментар
11.05.2026 16:15 Відповісти
Пркрываясь при этом ребенком.Все как путин завещал что будут стоять за спинами женщин и детей и вы только попробуйте....
показати весь коментар
11.05.2026 16:28 Відповісти
Вільнолюбиву людину??? А коли фашисти топтали радяенську землю,то ті хто не хотів боронити СССР, хто вони були? Чи ви вата дивитесь односторонньо!
показати весь коментар
11.05.2026 17:06 Відповісти
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії," - Володимир Зеленський.
показати весь коментар
11.05.2026 14:22 Відповісти
Тут нарід не знає а хто такий ВОВА А такі простині він навіть не осилить прочитать!
показати весь коментар
11.05.2026 14:25 Відповісти
але ж у 19--му мудрий український наріт не тільки оту всю мить читав, але майже напам'ять вчив та декламував в дискусіях.

sic transit Vofkina mundi(ls)!

.
показати весь коментар
11.05.2026 16:19 Відповісти
Ніхто нічого не читав!Там в голові було АБИНЄПОРОШЕНКО
показати весь коментар
11.05.2026 16:31 Відповісти
казка для тупого бидла..
а виявилося все навпаки, коли друзі крали де тількі можна, навіть кацапам гроші відправляли
показати весь коментар
11.05.2026 14:27 Відповісти
А в Польщі чи Німеччині теж можна відкрити бізнес за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті?
показати весь коментар
11.05.2026 14:40 Відповісти
краще відкривати бізнес за місяць, отримувати паспорт за тиждень, голосувати загодину, але мати полцію якя не бере хабарі, та немає Міндічів та марахфонов
показати весь коментар
11.05.2026 14:46 Відповісти
Буде тобі відомо, що в країнах ЄС бюрократії в рази більше ніж в Україні.
показати весь коментар
11.05.2026 14:55 Відповісти
А ти попитай у людей які з цим стикались.
показати весь коментар
11.05.2026 17:05 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 14:51 Відповісти
Його треба не під варту брати, а в окоп на фронт, поки не здохне там.
показати весь коментар
11.05.2026 16:08 Відповісти
Та нормально йому буде , комфортніше чим на позиціях
показати весь коментар
11.05.2026 19:06 Відповісти
 
 