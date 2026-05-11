Суд відправив під варту чоловіка, який, захищаючись від ТЦК, взяв у заручники неповнолітню дівчину. ФОТОрепортаж

Підозрюваному у незаконному позбавленні волі малолітньої обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Подія сталась 9 травня у Львові, передає Цензор.НЕТ.

Побачивши військовослужбовців ТЦК та поліцейських, перехожий почав тікати від них.

Помітивши компанію підлітків, зловмисник погрожував ножем малолітній дівчині, утримував її біля себе, при цьому стискаючи однією рукою за шию.

Завдяки спільним злагодженим діям поліцейських та військовослужбовців ТЦК зловмисника було оперативно затримано, а 13-річну львів’янку – звільнено. Дівчинка не постраждала.

Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 43-річний раніше засуджений за майнові злочини житель Львова. Чоловіка затримали.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру, - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.







