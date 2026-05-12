Порошенко призвал пересмотреть правительственные планы финансирования: "Деньги - бойцам на передовой, а не силовикам в тылу". ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко раскритиковал планы правительства по распределению международной финансовой помощи и подчеркнул, что средства должны в первую очередь направляться военным на передовой, а не на повышение зарплат силовикам в тылу.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Порошенко требует увеличения финансового обеспечения военных на передовой

Порошенко отметил, что в ближайшие дни Верховная Рада будет рассматривать правительственный законопроект о направлении полутора триллионов гривен на нужды Сил обороны.

"Чрезвычайно важно, чтобы каждая гривня в условиях войны работала эффективно, прозрачно и, прежде всего, на тех, кто держит фронт. Ведь из всей суммы на нужды Министерства обороны пойдет лишь полтора миллиарда гривен, тогда как двадцать миллиардов выделяют другим силовым ведомствам", - подчеркнул нардеп.

"Из них шестнадцать миллиардов получает Министерство внутренних дел. Мы убеждены, что эти средства должны получать подразделения, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Среди них - бригады ВСУ, Национальной гвардии, Нацполиции, СБУ и других силовых ведомств. Но наша команда категорически против ситуации, когда денежное обеспечение повышают тем, кто находится в тылу и не связан с обороной страны, а те, кто сегодня на передовой, этого лишены", - заявил Порошенко.

Именно поэтому, по словам политика, завтра в парламенте "Европейская Солидарность" будет принципиально отстаивать увеличение финансирования военных на фронте.

"Чтобы те, кто выполняет боевые задачи, наконец получили достойное обеспечение", - подчеркнул пятый президент.

Очередная партия помощи

Также Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" в подразделения Сил обороны.

"Сегодня, по традиции, укрепляем обороноспособность Украины и передаем хлопцам, которые демонстрируют хорошие результаты работы на комплексах ПДТР "Ай-Петри", пять новых единиц. Это еще один шаг к сохранению жизней наших военных и наших гражданских. Потому что война изменилась. Зона поражения значительно расширилась. Враг не жалеет ресурсов на дроны, на разведку, на удары по тылу. И если раньше зоной поражения была только линия боевого столкновения, то сегодня под ударом оказались и мирные города, и объекты критической инфраструктуры", - сказал лидер "ЕС".

По словам Порошенко, сейчас на фронте работают более 300 комплексов "Ай-Петри" - практически по всей линии фронта.

"И мы уже сейчас готовимся к зиме. Ищем комплексные решения для защиты энергетики и критической инфраструктуры. Ведем переговоры с крупными производителями, разработчиками, партнерами. Работа не прекращается ни на день. Потому что враг меняется. И мы должны быть быстрее. Пять новых комплексов уже отправляются к военным. А это означает только одно: работы у нас еще очень много. Но мы точно знаем, ради чего ее делаем. Ради Украины. Ради наших людей. И ради победы", - резюмирует политик.

