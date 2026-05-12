Порошенко призвал пересмотреть правительственные планы финансирования: "Деньги - бойцам на передовой, а не силовикам в тылу". ФОТОрепортаж
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко раскритиковал планы правительства по распределению международной финансовой помощи и подчеркнул, что средства должны в первую очередь направляться военным на передовой, а не на повышение зарплат силовикам в тылу.
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", информирует Цензор.НЕТ.
Порошенко требует увеличения финансового обеспечения военных на передовой
Порошенко отметил, что в ближайшие дни Верховная Рада будет рассматривать правительственный законопроект о направлении полутора триллионов гривен на нужды Сил обороны.
"Чрезвычайно важно, чтобы каждая гривня в условиях войны работала эффективно, прозрачно и, прежде всего, на тех, кто держит фронт. Ведь из всей суммы на нужды Министерства обороны пойдет лишь полтора миллиарда гривен, тогда как двадцать миллиардов выделяют другим силовым ведомствам", - подчеркнул нардеп.
"Из них шестнадцать миллиардов получает Министерство внутренних дел. Мы убеждены, что эти средства должны получать подразделения, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Среди них - бригады ВСУ, Национальной гвардии, Нацполиции, СБУ и других силовых ведомств. Но наша команда категорически против ситуации, когда денежное обеспечение повышают тем, кто находится в тылу и не связан с обороной страны, а те, кто сегодня на передовой, этого лишены", - заявил Порошенко.
Именно поэтому, по словам политика, завтра в парламенте "Европейская Солидарность" будет принципиально отстаивать увеличение финансирования военных на фронте.
"Чтобы те, кто выполняет боевые задачи, наконец получили достойное обеспечение", - подчеркнул пятый президент.
Очередная партия помощи
Также Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" в подразделения Сил обороны.
"Сегодня, по традиции, укрепляем обороноспособность Украины и передаем хлопцам, которые демонстрируют хорошие результаты работы на комплексах ПДТР "Ай-Петри", пять новых единиц. Это еще один шаг к сохранению жизней наших военных и наших гражданских. Потому что война изменилась. Зона поражения значительно расширилась. Враг не жалеет ресурсов на дроны, на разведку, на удары по тылу. И если раньше зоной поражения была только линия боевого столкновения, то сегодня под ударом оказались и мирные города, и объекты критической инфраструктуры", - сказал лидер "ЕС".
По словам Порошенко, сейчас на фронте работают более 300 комплексов "Ай-Петри" - практически по всей линии фронта.
"И мы уже сейчас готовимся к зиме. Ищем комплексные решения для защиты энергетики и критической инфраструктуры. Ведем переговоры с крупными производителями, разработчиками, партнерами. Работа не прекращается ни на день. Потому что враг меняется. И мы должны быть быстрее. Пять новых комплексов уже отправляются к военным. А это означает только одно: работы у нас еще очень много. Но мы точно знаем, ради чего ее делаем. Ради Украины. Ради наших людей. И ради победы", - резюмирует политик.
Ждем вашей победы в Верховном Суде!!
Берегите себя....
Сунь Цзи, "Мистецтво війни", 5 ст. до н.е.
не знаю, чи читав Президент Порошенко цю книгу, але за час свого президентства він діяв саме так.
Мінськ-1 та Мінськ-2 це битви виграні паном Порошенко для зміцнення Української Держави та створення Нової армії.
Нова армія, ще не до кінця розвалена ЗЄлею, зустріла велику війну 2022.
дай Боже, щоб вони понесли ту страшну кару, на яку вони заслужили !
але за ЗЄбілів заплатили українці - втратами території, руйнуванням міст та сіл, депопуляцією і, найжахливіше, - смертями !
в кожному місті і селі з'явились Алеї Героїв з іменами сотен полеглих співгромадян.
загалом українці вже заплатили за свій ЗЄльоний вибір життями 300 000 тисяч Воїнів !
"розумних в нас не *******"
український фольклор
Бережіть себе!!! Вам ще країну відбудовувати після зебанди!!
бо еволюція добирає не найкращих а тих хто вижив в даних умовах. а мутний нарід ледь переживши кризу 14 року вибрав не того хто їх крізь неї провів а дегенерата який привів 22-й так само як яник призвів до 14-го.
хрестикукраїнський прапорець з лайка зніми, кацапська ботяра !
Політичні маргінали змагаються в брехні проти Порошенка, щоб заробити собі місце у новому політичному проекті влади.
Колишній нардеп 8 скликання, колишній комбат добробату "Дніпро-1" Юрій Береза, сподвижник Коломойського не лише на футбольній ниві в інтервʼю Олені Думі (нижче) заявив, що Порошенко БЛОКУВАВ розробку ракет "Нептун".😅
‼️Брехня настільки очевидна, цинічна і неприхована, що важко навіть уявити, на що розраховують ці "діячі". Мабуть на те, що у українців коротка памʼять і всі одномоментно забудуть, як саме при Пороху "Нептуни" полетіли. А вже при Зеленському ракетні програми різко згорнули і ледь не довели до повного краху аж до початку повномасштабки.
Ми добре памʼятаємо Порошенка з Турчиновим на полігонах при випробуваннях. І памʼятаємо закриття унікальних підприємств ракетної галузі в 2019-2021 роках при шостому.
Цікаво, що інтервʼю цей Береза дає такій собі Олені Думі. Це зараз вона косить під блогересу, а ще до середини 2025 року була керівником АРМА. Це така державна контора, під чий контроль потрапляють УСІ заарештовані активи. І саме при Думі на чолі в АРМА почався тотальний хаос, аж до того, що ключі від арештованої дачі міністра часів Яника опинились в корупціонера Галущенка.🤷♂️
Тому вона швиденько втекла з посади, поки її не посадили за махінації, але продовжує активно відпрацьовувати за те, як ОПа дала їй "прибарахлитись".
Та й сам Юрій Береза - давній бізнес-партнер Коломойського. А як нам відомо по Мосейчучці, все гімно, що випало після Коломойського, швиденько прибрали до рук ОПешні.
Ну і як доказ, що це відверте ІПСО організоване владою - швидкий розгон новини по мільйонниках Банкової.
Можна багато брехні вкидати в інформпростір, засрати ним усі мільйонники за десятки тисяч доларів. Але ж ніхто не відмінить факт, що саме "Нептун" Порошенка вгатив і притопив крейсер Москва.
Крім того, т.зв силовики, податкові та інші живляться за рахунок бізнесу, населення.
На днях один інвалід розповідає що міг би органузавати бізнес, - і я вірю йому: людина порядна, працьовита, винахідлива, - але не стане організовувати тому що з першим прибутком прийдуть т.зв. силовики і стануть "доїти" і з кожним місяцем їх апетити будуть зростати.
Це про ІНВЕСТИЦІЇ - людина готова вкласти свої кровні, - не якісь там інвестиції з європ, чи кредит від банку, - але не стане.. А тих т.зв. силовиків слід включити у ротаційні процеси - фронт - тил/вахтовий метод.