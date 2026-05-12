Порошенко призвал пересмотреть правительственные планы финансирования: "Деньги - бойцам на передовой, а не силовикам в тылу". ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко раскритиковал планы правительства по распределению международной финансовой помощи и подчеркнул, что средства должны в первую очередь направляться военным на передовой, а не на повышение зарплат силовикам в тылу.

Порошенко требует увеличения финансового обеспечения военных на передовой 

Порошенко отметил, что в ближайшие дни Верховная Рада будет рассматривать правительственный законопроект о направлении полутора триллионов гривен на нужды Сил обороны.

"Чрезвычайно важно, чтобы каждая гривня в условиях войны работала эффективно, прозрачно и, прежде всего, на тех, кто держит фронт. Ведь из всей суммы на нужды Министерства обороны пойдет лишь полтора миллиарда гривен, тогда как двадцать миллиардов выделяют другим силовым ведомствам", - подчеркнул нардеп.

"Из них шестнадцать миллиардов получает Министерство внутренних дел. Мы убеждены, что эти средства должны получать подразделения, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Среди них - бригады ВСУ, Национальной гвардии, Нацполиции, СБУ и других силовых ведомств. Но наша команда категорически против ситуации, когда денежное обеспечение повышают тем, кто находится в тылу и не связан с обороной страны, а те, кто сегодня на передовой, этого лишены", - заявил Порошенко.

Именно поэтому, по словам политика, завтра в парламенте "Европейская Солидарность" будет принципиально отстаивать увеличение финансирования военных на фронте.

"Чтобы те, кто выполняет боевые задачи, наконец получили достойное обеспечение", - подчеркнул пятый президент.

Очередная партия помощи

Также Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" в подразделения Сил обороны.

"Сегодня, по традиции, укрепляем обороноспособность Украины и передаем хлопцам, которые демонстрируют хорошие результаты работы на комплексах ПДТР "Ай-Петри", пять новых единиц. Это еще один шаг к сохранению жизней наших военных и наших гражданских. Потому что война изменилась. Зона поражения значительно расширилась. Враг не жалеет ресурсов на дроны, на разведку, на удары по тылу. И если раньше зоной поражения была только линия боевого столкновения, то сегодня под ударом оказались и мирные города, и объекты критической инфраструктуры", - сказал лидер "ЕС".

По словам Порошенко, сейчас на фронте работают более 300 комплексов "Ай-Петри" - практически по всей линии фронта.

"И мы уже сейчас готовимся к зиме. Ищем комплексные решения для защиты энергетики и критической инфраструктуры. Ведем переговоры с крупными производителями, разработчиками, партнерами. Работа не прекращается ни на день. Потому что враг меняется. И мы должны быть быстрее. Пять новых комплексов уже отправляются к военным. А это означает только одно: работы у нас еще очень много. Но мы точно знаем, ради чего ее делаем. Ради Украины. Ради наших людей. И ради победы", - резюмирует политик.

+27
Дякую ,Пане Президент!
Ждем вашей победы в Верховном Суде!!
Берегите себя....
12.05.2026 00:03 Ответить
+26
і хто заважав українцям мати Мир та такого Президента як Петро Порошенко ❤️ ?!!! Заздрість до чужого розуму ,амбіції самозакоханних нарцизів , та відсутність розуму !!!...
12.05.2026 00:06 Ответить
+26
Підтримую Президента Петра Порошенка.
12.05.2026 00:11 Ответить
12.05.2026 00:03 Ответить
Простите меня Пётр Алексеевич.. я весной девятнадцатого года сражался с зелёными дебилами. Но я проиграл (
12.05.2026 00:11 Ответить
зебіли теж програли, переможці лише на плівках НАБУ
12.05.2026 00:32 Ответить
"найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь Цзи, "Мистецтво війни", 5 ст. до н.е.

не знаю, чи читав Президент Порошенко цю книгу, але за час свого президентства він діяв саме так.
Мінськ-1 та Мінськ-2 це битви виграні паном Порошенко для зміцнення Української Держави та створення Нової армії.

Нова армія, ще не до кінця розвалена ЗЄлею, зустріла велику війну 2022.

.
12.05.2026 03:50 Ответить
ЗЄбіли були приречені від народження, бо "не можна брехати всім весь час".
дай Боже, щоб вони понесли ту страшну кару, на яку вони заслужили !
але за ЗЄбілів заплатили українці - втратами території, руйнуванням міст та сіл, депопуляцією і, найжахливіше, - смертями !
в кожному місті і селі з'явились Алеї Героїв з іменами сотен полеглих співгромадян.
загалом українці вже заплатили за свій ЗЄльоний вибір життями 300 000 тисяч Воїнів !

.
12.05.2026 04:00 Ответить
"не силовикам у тилу"?!!! это как?! а хто власть охранять от народа будет?!!
12.05.2026 00:05 Ответить
Блокуйте трибуну, робіть хоч щось, досить цього куколдизму уже. Зільоная макака по вуха обісралася корупцією, дотискайте потрібні рішення через розголос, якщо хочете щоб на повоєнних виборах за вас хоч хтось проголосував. Одних гнівних спічів уже замало.
12.05.2026 00:06 Ответить
Якщо центри соціальної підтримки по всій Україні потрусити то вистачить мінімум по 3000 доларів простим солдатам платити на місяць, мінімум!
12.05.2026 00:06 Ответить
А якби трусанути ZEшміндічів....то більше.
12.05.2026 04:13 Ответить
12.05.2026 00:06 Ответить
Луиза-а вы попали в точку. Знаете В чём причина поражения Порошенко на выборах? Я долго ломал голову, пока не понял-он умён. Он успешный. А этого ему тупой семидесятитрёхпроцентный нарит простить не мог.
12.05.2026 00:13 Ответить
+ 💯 👍🏿!

"розумних в нас не *******"
український фольклор

.
12.05.2026 04:02 Ответить
Не в нас, а в малоросії. Справжні українці - гідні Люди, а не те, що нам нав'язували з ТБ криворогі гопники.
12.05.2026 04:15 Ответить
Та кожен другий виборець озвучував це в голос.
12.05.2026 10:39 Ответить
Підтримую Президента Петра Порошенка.
12.05.2026 00:11 Ответить
Дякую, наш Сьомий Президете!!!
Бережіть себе!!! Вам ще країну відбудовувати після зебанди!!
12.05.2026 00:26 Ответить
Та за всі роки незалежності не було у нас ні українського президента,ні українського уряду.Кого би ми не вибирали,виходило в підсумку бариги,злодії,а все тому,що народ не контролював владу,а влада не несла ніякої відповідальності перед народом.Україна,одна з найбагатших країн світу,але народ живе в злиднях,крім чиновників.
12.05.2026 00:28 Ответить
Ющенко був українським Президентом, він це звання заслужив тим, що витяг із забуття комунофашистський геноцид українців Голодомором! на жаль, вже тоді стало ясно, що українці цього не зрозуміли, а українські партії не підтримали Президента, бо почали свинячу вовтузню біля державного корита.
12.05.2026 00:37 Ответить
дарма Ви намагаєтесь спілкуватись з представником екстреміського крила націоналістів; для них - винуватий кожен, хто не Тягнибок (чи Білецький, чи Вітович-Тима, еtс)
12.05.2026 00:48 Ответить
та можна було тобі вдруге не демонструвати свою дрімучість...
12.05.2026 10:37 Ответить
не було бо "мутний нарід" однаково обсирав і своїх гнобителів і тих хто для них хоч щось зробив. це навіть не еволюція одноклітинних, а біг по граблях.
бо еволюція добирає не найкращих а тих хто вижив в даних умовах. а мутний нарід ледь переживши кризу 14 року вибрав не того хто їх крізь неї провів а дегенерата який привів 22-й так само як яник призвів до 14-го.
12.05.2026 00:40 Ответить
ти, як то кажуть, або за Пороха, або хрестик український прапорець з лайка зніми, кацапська ботяра !

.
12.05.2026 04:07 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12700 Прозріваю:
Політичні маргінали змагаються в брехні проти Порошенка, щоб заробити собі місце у новому політичному проекті влади.
Колишній нардеп 8 скликання, колишній комбат добробату "Дніпро-1" Юрій Береза, сподвижник Коломойського не лише на футбольній ниві в інтервʼю Олені Думі (нижче) заявив, що Порошенко БЛОКУВАВ розробку ракет "Нептун".😅
‼️Брехня настільки очевидна, цинічна і неприхована, що важко навіть уявити, на що розраховують ці "діячі". Мабуть на те, що у українців коротка памʼять і всі одномоментно забудуть, як саме при Пороху "Нептуни" полетіли. А вже при Зеленському ракетні програми різко згорнули і ледь не довели до повного краху аж до початку повномасштабки.
Ми добре памʼятаємо Порошенка з Турчиновим на полігонах при випробуваннях. І памʼятаємо закриття унікальних підприємств ракетної галузі в 2019-2021 роках при шостому.
Цікаво, що інтервʼю цей Береза дає такій собі Олені Думі. Це зараз вона косить під блогересу, а ще до середини 2025 року була керівником АРМА. Це така державна контора, під чий контроль потрапляють УСІ заарештовані активи. І саме при Думі на чолі в АРМА почався тотальний хаос, аж до того, що ключі від арештованої дачі міністра часів Яника опинились в корупціонера Галущенка.🤷‍♂️
Тому вона швиденько втекла з посади, поки її не посадили за махінації, але продовжує активно відпрацьовувати за те, як ОПа дала їй "прибарахлитись".
Та й сам Юрій Береза - давній бізнес-партнер Коломойського. А як нам відомо по Мосейчучці, все гімно, що випало після Коломойського, швиденько прибрали до рук ОПешні.
Ну і як доказ, що це відверте ІПСО організоване владою - швидкий розгон новини по мільйонниках Банкової.
Можна багато брехні вкидати в інформпростір, засрати ним усі мільйонники за десятки тисяч доларів. Але ж ніхто не відмінить факт, що саме "Нептун" Порошенка вгатив і притопив крейсер Москва.
12.05.2026 00:40 Ответить
А приньому вже йшла війна і чоловіки спокійно їздили за кордон у будь яку країну. А зараз можеш тіки якшо Тиссу перепливеш, і скручений тцк у бусіку на корм кровавому зеленому дракону. І всеодне у нього підтримка більше 50%. Такий нарід саме таке відношення і повинен мати від свого обранця у19 році - поки воно постіно бреше і краде - всіх на фронт на загибель і лупашити йього всім - і мусорами і бандой тцк.
12.05.2026 01:16 Ответить
Всім держслужбовцям зарплати 20т.грн./міс., в як що хочеш заробляти, то є інші варіанти, де це можно зробити скоріше, це бізнес або ЗС України!
12.05.2026 03:21 Ответить
Коли охоронник в супермаркеті отримує більше ніж солдат в тилу, це нормально? В тилу теж комусь треба навчати людей, ремонтувати техніку, займатися логістикою і та. д. Без тилу не буде фронту.
12.05.2026 05:36 Ответить
Держава має віддавати все фронту і тим хто працює на фронт. А т.зв. силовики підчас війни вже отримали свою винагороду - їх тримають в тилу.

Крім того, т.зв силовики, податкові та інші живляться за рахунок бізнесу, населення.

На днях один інвалід розповідає що міг би органузавати бізнес, - і я вірю йому: людина порядна, працьовита, винахідлива, - але не стане організовувати тому що з першим прибутком прийдуть т.зв. силовики і стануть "доїти" і з кожним місяцем їх апетити будуть зростати.

Це про ІНВЕСТИЦІЇ - людина готова вкласти свої кровні, - не якісь там інвестиції з європ, чи кредит від банку, - але не стане.. А тих т.зв. силовиків слід включити у ротаційні процеси - фронт - тил/вахтовий метод.
12.05.2026 08:22 Ответить
Все вірно, нахрін кормити бездарних трутнів в тилу, вони на позашляховиках кавульку днями пʼють за державні кошти і нічого не роблять і не намагаються
12.05.2026 11:26
 
 