Апелляционный суд оставил главного психиатра ВСУ Друзя под стражей с залогом в 24 млн грн
Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Офиса Генерального прокурора и отказал стороне защиты в уменьшении залога главному психиатру Вооруженных Сил Украины, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере по ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Известно, что речь идет об Олеге Друзе.
Как отмечается, он останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн грн. Именно такую меру пресечения ранее определил Шевченковский районный суд города Киева, и апелляция оставила это решение без изменений.
Защита просила уменьшить сумму залога. Прокуроры возразили и подчеркнули, что ее размер обоснован, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, объем активов, являющихся предметом расследования, и риски, установленные в уголовном производстве. Суд согласился с доводами стороны обвинения.
- Напомним, чиновник подозревается в том, что в течение 2023–2024 годов легализовал более 34,5 млн грн, предположительно полученных преступным путем.
- Для сокрытия происхождения средств дорогостоящее движимое и недвижимое имущество оформлялось на родственников и членов семьи.
- Следствие также проверяет обстоятельства приобретения автомобилей премиум-класса, в частности BMW X3, BMW X5 и BMW X7.
- По версии стороны обвинения, их покупали за наличные и в дальнейшем оформляли на близких лиц.
- Отдельно в рамках производства изучаются заключения Государственной налоговой службы и НАПК. По данным НАПК, общая стоимость активов, законность приобретения которых не подтверждена, превышает 44,2 млн грн.
- О подозрении главному психиатру ВСУ было сообщено 19 февраля 2026 года.
