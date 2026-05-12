Апелляционный суд оставил главного психиатра ВСУ Друзя под стражей с залогом в 24 млн грн

Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Офиса Генерального прокурора и отказал стороне защиты в уменьшении залога главному психиатру Вооруженных Сил Украины, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Известно, что речь идет об Олеге Друзе.

Как отмечается, он останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн грн. Именно такую меру пресечения ранее определил Шевченковский районный суд города Киева, и апелляция оставила это решение без изменений.

Защита просила уменьшить сумму залога. Прокуроры возразили и подчеркнули, что ее размер обоснован, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, объем активов, являющихся предметом расследования, и риски, установленные в уголовном производстве. Суд согласился с доводами стороны обвинения.

Что предшествовало?

Напомним, чиновник подозревается в том, что в течение 2023–2024 годов легализовал более 34,5 млн грн, предположительно полученных преступным путем.

Для сокрытия происхождения средств дорогостоящее движимое и недвижимое имущество оформлялось на родственников и членов семьи.

Следствие также проверяет обстоятельства приобретения автомобилей премиум-класса, в частности BMW X3, BMW X5 и BMW X7.

По версии стороны обвинения, их покупали за наличные и в дальнейшем оформляли на близких лиц.

Отдельно в рамках производства изучаются заключения Государственной налоговой службы и НАПК. По данным НАПК, общая стоимость активов, законность приобретения которых не подтверждена, превышает 44,2 млн грн.

О подозрении главному психиатру ВСУ было сообщено 19 февраля 2026 года.

