Апелляционный суд оставил главного психиатра ВСУ Друзя под стражей с залогом в 24 млн грн

Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Офиса Генерального прокурора и отказал стороне защиты в уменьшении залога главному психиатру Вооруженных Сил Украины, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Известно, что речь идет об Олеге Друзе.

Как отмечается, он останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн грн. Именно такую меру пресечения ранее определил Шевченковский районный суд города Киева, и апелляция оставила это решение без изменений.

Читайте также: СБУ сообщила о новом подозрении главному психиатру ВСУ Друзю, "отмывшему" почти 1 миллион долларов

Защита просила уменьшить сумму залога. Прокуроры возразили и подчеркнули, что ее размер обоснован, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, объем активов, являющихся предметом расследования, и риски, установленные в уголовном производстве. Суд согласился с доводами стороны обвинения.

Что предшествовало?

  • Напомним, чиновник подозревается в том, что в течение 2023–2024 годов легализовал более 34,5 млн грн, предположительно полученных преступным путем.
  • Для сокрытия происхождения средств дорогостоящее движимое и недвижимое имущество оформлялось на родственников и членов семьи.
  • Следствие также проверяет обстоятельства приобретения автомобилей премиум-класса, в частности BMW X3, BMW X5 и BMW X7.
  • По версии стороны обвинения, их покупали за наличные и в дальнейшем оформляли на близких лиц.
  • Отдельно в рамках производства изучаются заключения Государственной налоговой службы и НАПК. По данным НАПК, общая стоимость активов, законность приобретения которых не подтверждена, превышает 44,2 млн грн.
  • О подозрении главному психиатру ВСУ было сообщено 19 февраля 2026 года.

Читайте также: Суд продлил арест главному психиатру ВСУ Друзю до 15 июня с залогом в 49 млн грн

скільки будуть кошмарити країну обрізані !!!
12.05.2026 14:06 Ответить
Непогано так прибарахлився головний псих
12.05.2026 14:09 Ответить
Збожеволіти...
12.05.2026 14:17 Ответить
 
 