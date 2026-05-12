УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6183 відвідувача онлайн
Новини Фото Справа головного психіатра ЗСУ Друзя
926 3

Апеляційний суд залишив головного психіатра ЗСУ Друзя під вартою із заставою 24 млн грн

Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Офісу Генерального прокурора та відмовив стороні захисту у зменшенні застави головному психіатру Збройних Сил України, підозрюваному в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 209 КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відомо, що йдеться про Олега Друзя.

Подробиці

Як зазначається, він залишиться під вартою з альтернативою внесення 24 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід раніше визначив Шевченківський районний суд міста Києва, і апеляція залишила це рішення без змін.

Олег друзь

Також читайте: СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру ЗСУ Друзю, який "відмив" майже 1 мільйон доларів

Захист просив зменшити суму застави. Прокурори заперечили та наголосили, що її розмір є обґрунтованим з огляду на тяжкість інкримінованого злочину, обсяг активів, які є предметом розслідування, та ризики, встановлені у кримінальному провадженні. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.

Що передувало?

  • Нагадаємо, посадовець підозрюється в тому, що упродовж 2023–2024 років легалізував понад 34,5 млн грн, імовірно одержаних злочинним шляхом.
  • Для приховування походження коштів, дороговартісне рухоме та нерухоме майно оформлювалося на родичів і членів сім’ї.
  • Слідство також перевіряє обставини придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, BMW X5 та BMW X7.
  • За версією сторони обвинувачення, їх купували за готівку та надалі оформлювали на близьких осіб.
  • Окремо у провадженні досліджуються висновки Державної податкової служби та НАЗК. За даними НАЗК, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджено, перевищує 44,2 млн грн.
  • Про підозру головному психіатру ЗСУ повідомлено 19 лютого 2026 року.

Також читайте: Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Друзю до 15 червня із заставою у 49 млн грн

Автор: 

ЗСУ (8653) незаконне збагачення (230) Офіс Генпрокурора (3861) Друзь Олег (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скільки будуть кошмарити країну обрізані !!!
показати весь коментар
12.05.2026 14:06 Відповісти
Непогано так прибарахлився головний псих
показати весь коментар
12.05.2026 14:09 Відповісти
Збожеволіти...
показати весь коментар
12.05.2026 14:17 Відповісти
 
 