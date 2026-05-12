Апеляційний суд залишив головного психіатра ЗСУ Друзя під вартою із заставою 24 млн грн
Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Офісу Генерального прокурора та відмовив стороні захисту у зменшенні застави головному психіатру Збройних Сил України, підозрюваному в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 209 КК України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Відомо, що йдеться про Олега Друзя.
Подробиці
Як зазначається, він залишиться під вартою з альтернативою внесення 24 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід раніше визначив Шевченківський районний суд міста Києва, і апеляція залишила це рішення без змін.
Захист просив зменшити суму застави. Прокурори заперечили та наголосили, що її розмір є обґрунтованим з огляду на тяжкість інкримінованого злочину, обсяг активів, які є предметом розслідування, та ризики, встановлені у кримінальному провадженні. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.
Що передувало?
- Нагадаємо, посадовець підозрюється в тому, що упродовж 2023–2024 років легалізував понад 34,5 млн грн, імовірно одержаних злочинним шляхом.
- Для приховування походження коштів, дороговартісне рухоме та нерухоме майно оформлювалося на родичів і членів сім’ї.
- Слідство також перевіряє обставини придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, BMW X5 та BMW X7.
- За версією сторони обвинувачення, їх купували за готівку та надалі оформлювали на близьких осіб.
- Окремо у провадженні досліджуються висновки Державної податкової служби та НАЗК. За даними НАЗК, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджено, перевищує 44,2 млн грн.
- Про підозру головному психіатру ЗСУ повідомлено 19 лютого 2026 року.
