Апеляційний суд залишив головного психіатра ЗСУ Друзя під вартою із заставою 24 млн грн

Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Офісу Генерального прокурора та відмовив стороні захисту у зменшенні застави головному психіатру Збройних Сил України, підозрюваному в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 209 КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Відомо, що йдеться про Олега Друзя.

Подробиці

Як зазначається, він залишиться під вартою з альтернативою внесення 24 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід раніше визначив Шевченківський районний суд міста Києва, і апеляція залишила це рішення без змін.

Захист просив зменшити суму застави. Прокурори заперечили та наголосили, що її розмір є обґрунтованим з огляду на тяжкість інкримінованого злочину, обсяг активів, які є предметом розслідування, та ризики, встановлені у кримінальному провадженні. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.

Що передувало?

Нагадаємо, посадовець підозрюється в тому, що упродовж 2023–2024 років легалізував понад 34,5 млн грн, імовірно одержаних злочинним шляхом.

Для приховування походження коштів, дороговартісне рухоме та нерухоме майно оформлювалося на родичів і членів сім’ї.

Слідство також перевіряє обставини придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, BMW X5 та BMW X7.

За версією сторони обвинувачення, їх купували за готівку та надалі оформлювали на близьких осіб.

Окремо у провадженні досліджуються висновки Державної податкової служби та НАЗК. За даними НАЗК, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджено, перевищує 44,2 млн грн.

Про підозру головному психіатру ЗСУ повідомлено 19 лютого 2026 року.

